চ্যাম্পিয়ন হতে পাকিস্তানকে ১৪৬ রানে গুটিয়ে দিল ভারত

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২: ৩৪
শুরুর ঝড়ের পর পাকিস্তানের হতাশার শেষ। ছবি; এএফপি
ব্যাটিংয়ে পাকিস্তানের শুরুটা হলো দারুণ। টানা দুই হারের জবাবে ভারতকে চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্য ছুড়ে দেবে বলেই ধারণা করা হচ্ছিল। অথচ ব্যাটারদের আত্মাহুতিতে সেই লক্ষ্যটা কিনা দাঁড়াল ১৪৭ রানে। নিরাশায় ডুবে না থেকে ভারত বরং লিখল বল হাতে প্রত্যাবর্তনের গল্প।

দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে অনুমিতভাবেই টস জিতে আগে পাকিস্তানকে ব্যাটিংয়ে পাঠায় ভারত। শিশিরের কারণে পরে ব্যাটিংয়ের কাজটা সহজ হয়ে পড়ে। তা কঠিন করে তুলতে দুর্দান্ত শুরু পায় পাকিস্তান।

ভারতের হয়ে এদিন প্রথমবার নতুন বল হাতে নেন শিভম দুবে। হার্দিক পান্ডিয়া চোটের কারণে ছিটকে যান একাদশ থেকে। তাই দুবে পরিণত হন দলের দ্বিতীয় পেসারে। তবে যাঁর ওপর সবচেয়ে বড় আস্থা ভারতের, সেই যশপ্রীত বুমরা করেছেন হতাশ। পাওয়ারপ্লেতে দুই ওভারে দিয়েছেন ১৮ রান।

বুমরাকে সামলাতে যেন কোন অসুবিধাই হচ্ছিল না সাহিবজাদা ফারহানের। তাঁর হাত ধরেই তো বুমরার বলে প্রথম ছক্কার দেখা পায় পাকিস্তান। এবার প্রথম ব্যাটার হিসেবে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বুমরাকে ৩ ছক্কা মারলেন ফারহান। তাঁর ঝোড়ো ছোঁয়ায় পাওয়ারপ্লেতে পাকিস্তানের সংগ্রহ দাঁড়ায় বিনা উইকেটে ৪৫ রান।

ফখর জামান ঢিমেতালে এগোলেও অতিরিক্ত ডট খেলে ফারহানের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করেননি। বরং পাওয়ার প্লের পর রানের গতি আরও বেড়ে যায় পাকিস্তানের। কুলদীপ যাদবের করা নবম ওভারে ৩৫ বলে ক্যারিয়ারের পঞ্চম ফিফটি পূরণ করেন ফারহান। ভারতের বিপক্ষে এটি তাঁর দ্বিতীয় ফিফটি।

এশিয়া কাপে প্রথম উইকেটের জন্য এর আগে কখনোই এত অপেক্ষা করতে হয়নি ভারতের। দশম ওভারে সেই অপেক্ষার অবসান ঘটান বরুণ চক্রবর্তী। ফারহানকে তিলক বর্মার ক্যাচে পরিণত করে ৮৪ রানের উদ্বোধনী জুটি ভাঙেন তিনি। ৩৮ বলে ৫ চার ও ৩ ছক্কায় ৫৭ রানে সাজঘরে ফেরেন ফারহান।

এমন ভালো শুরুর পর পাকিস্তান সংগ্রহটা যে বড় হবে তেমন প্রত্যাশা করাটা স্বাভাবিক। কিন্তু দলটা যখন পাকিস্তান, তখন প্রত্যাশার সঙ্গে প্রাপ্তির মেলবন্ধন যে সচরাচর হয় না। এখানেও তাই পাকিস্তান তাদের আনপ্রেডিক্টেবল তকমাকে টেনে আনলো আরও একবার। শুরু হয় ব্যাটিং ধস।

প্রথম দুই ওভারে ২৩ রান দেওয়া কুলদীপ এবার দেন পাল্টা জবাব। নিজের তৃতীয় ওভারে সায়েম আইয়ুবকে (১৪) ফেরান বাঁহাতি এই স্পিনার। এরপর ১৮ ওভার পর্যন্ত ব্যাটারদের আসা-যাওয়ার মিছিল দেখেছে পাকিস্তান। নিজের শেষ ওভারে ৩ উইকেট নিয়ে ব্যাটিংয়ের মেরুদণ্ড ভেঙে দেন কুলদীপ।

ফখর কুলদীপের হাত থেকে রেহাই পেলেও বরুণকে এড়িয়ে যেতে পারেননি। ৩৫ বলে ২ চার ও ২ ছক্কায় ৪৬ রানে আউট হন বাঁহাতি এই ব্যাটার। প্রথম তিনজন বাদে পাকিস্তানের আর কোনো ব্যাটারই দুই অঙ্ক ছুঁতে পারেনি। শুধু তা-ই নয়, ২০ ওভার খেলার আগেই গুটিয়ে যায় ১৪৬ রানে। শেষ ৯ উইকেট হারিয়েছে মাত্র ৬২ রানে।

ভারতের হয়ে ৪ ওভারে ৩০ রান দিয়ে সর্বোচ্চ ৪ উইকেট নেন কুলদীপ। এছাড়া অক্ষর ২৬ রানে, বরুণ ৩০ রানে ও বুমরা ২৫ রানে শিকার করেন দুটি করে উইকেট।

বিষয়:

খেলাএশিয়া কাপক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
দুর্গাপূজায় অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে বিএনপি নেতার বিতর্কিত মন্তব্য

শিশুকে হত্যা করে সেপটিক ট্যাংকে ফেলে রাখেন স্কুলশিক্ষক চাচি: পুলিশ

হাজি সেলিমের আজিমপুরের বাড়িতে যৌথ বাহিনীর অভিযান, ৬টি বিলাসবহুল গাড়ি উদ্ধার

সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা, যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

গ্যালারিতে বসে দেখার দিন শেষ, আমরা এখন নিজে খেলব: প্রধান উপদেষ্টা

এলাকার খবর
