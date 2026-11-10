‘বিশ্বের কোনো দলই সব সময় ভালো করতে পারে না’

‘বিশ্বের কোনো দলই সব সময় ভালো করতে পারে না’
সিলেট টেস্টের রেশ কাটতে না কাটতেই দক্ষিণ আফ্রিকার বিমান ধরতে হয়েছে বাংলাদেশ দলকে। দেশ ছাড়ার আগে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) এক ভিডিও বার্তায় টেস্টে নিজের অভিজ্ঞতা ও পারফরম্যান্স নিয়ে কথা বলেছেন তাওহীদ হৃদয়। ক্যারিয়ারসেরা ২৪২ রানের ইনিংস খেলার পরও তাঁর কণ্ঠে ঝরেছে আক্ষেপ। ব্যক্তিগত অর্জনের চেয়ে দলের পারফরম্যান্সকেই বড় করে দেখছেন তিনি।
বাংলাদেশ অবশ্য টানা তিন মাস ধরে জিততে পারছে না। সবশেষ ডারউইনে ৯ উইকেটের ঐতিহাসিক জয়ের পর তিন সংস্করণ মিলে সাত ম্যাচ খেলে বাংলাদেশ একটাতেও জিততে পারেনি। বোলাররা ভালো করলেও ব্যাটারদের ব্যর্থতায় একের পর এক ম্যাচ হেরেছে তারা। এমনকি আফগানিস্তানের বিপক্ষে জেতার আশা জাগিয়েও জিততে পারেননি শান্ত-মেহেদী হাসান মিরাজরা। বাংলাদেশ-আফগানিস্তান টেস্ট হয়েছে। গতকাল সিলেটেও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ড্র করেছে শান্তর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ।
হৃদয়ের মতে, কোনো দলই ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলতে পারে না। এমন পরিস্থিতিতে দর্শকদের সমর্থন চেয়েছেন তিনি। বিসিবির ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, ‘বিশ্বের কোনো দলই সব সময় ভালো করতে পারে না। তবে আমাদের ইচ্ছা থাকে ভালো করার। আমরা চাই, আপনারা সব সময় আমাদের পাশে থাকবেন।’
নিজের ইনিংস নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলেও ২৫০ কিংবা ১০০ পূর্ণ না হওয়ার আক্ষেপে ডুবে থাকতে চান না হৃদয়। বরং দলের কঠিন সময়ে অবদান রাখতে পেরেই তৃপ্ত তিনি। এ প্রসঙ্গে হৃদয় বলেন, ‘সত্যি কথা বলতে, ২৫০ হয়নি বা ১০০ হয়নি এসব নিয়ে চিন্তা না করাই ভালো। এগুলো নিয়ে ভাবলে নিজের ওপর হতাশা কাজ করতে পারে। যা হয়েছে, যতটুকু হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। চেষ্টা থাকবে পরেরবার আরও ভালো কিছু করার।’
টেস্টের পাঁচ দিনই গ্যালারিতে দর্শকদের উপস্থিতি ও সমর্থন হৃদয়কে মুগ্ধ করেছে। দেশের হয়ে খেলতে নামলে সমর্থকদের প্রত্যাশা যে অনেক বেশি থাকে, সেটিও বোঝেন তিনি। দর্শকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে হৃদয় বলেন, ‘টেস্টের পাঁচ দিনই দর্শকরা মাঠে এসে দলকে সমর্থন করেছেন। এটা শুধু আমার জন্য নয়, পুরো দলের জন্যই বড় অনুপ্রেরণা। আমাদের দর্শকদের অনেক নিবেদন। তাঁরা সব সময় চান আমরা ভালো কিছু করি। আমরাও চেষ্টা করি তাঁদের প্রত্যাশা পূরণ করতে।’
প্রথম ইনিংসে রেকর্ড ২৪২ রানের ইনিংস খেলে অপরাজিত থাকেন হৃদয়। দ্বিতীয় ইনিংসেও তিনি খেলেন ৮২ রানের ইনিংস। ৩২৪ রান করে ম্যাচসেরা হলেও ম্যাচ জিততে না পারার আক্ষেপ কাজ করছে তাঁর। হৃদয় বলেন, ‘ভালো লাগছে। তবে দিন শেষে যদি ম্যাচটা জিততে পারতাম, তাহলে আরও বেশি ভালো লাগত। আমার কাছে সব সময় দল আগে। আমি যে এমন একটা ইনিংস খেলেছি, সেটা নিজেও জানতাম না। নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করেছি। আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন, তার জন্য শুকরিয়া।’