সেমিফাইনালে পাকিস্তানকে পেল বাংলাদেশ
অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে গতকাল মালয়েশিয়াকে উড়িয়ে সেমিফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে বাংলাদেশ। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে মালয়েশিয়াকে ২০৫ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছিল জুনিয়র টাইগাররা। এদিকে আজ নেপালকে ১০১ রানে হারিয়ে গ্রুপ ‘এ’-এর শীর্ষস্থান নিশ্চিত করে শেষ চার নিশ্চিত করেছে পাকিস্তানও। তাতে সেমিফাইনালে পাকিস্তানকে পাচ্ছে বাংলাদেশ।
বৃহস্পতিবার (১২ নভেম্বর) আল আমেরাত ক্রিকেট গ্রাউন্ডে সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে দুই দল। ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় সকাল ৯টায়।
মঙ্গলবার নিজেদের গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৮ উইকেটে ৩০৩ রানের বড় সংগ্রহ পায় বাংলাদেশ। জবাবে ব্যাটিংয়ে নেমে বাংলাদেশের বোলারদের তোপে মাত্র ৯৮ রানেই গুটিয়ে যায় মালয়েশিয়া।
গ্রুপ ‘বি’-তে তিন ম্যাচে দুই জয় ও এক হারে ৪ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ রানার্সআপ হয় বাংলাদেশ। একই গ্রুপে তিন ম্যাচ জিতে ৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করে আফগানিস্তান।
অন্যদিকে, গ্রুপ ‘এ’-এর শেষ ম্যাচে নেপালের বিপক্ষে আগে ব্যাট করে ৭ উইকেটে ২৭৫ রান করে পাকিস্তান। জবাবে ৪৩.৪ ওভারে ১৭৪ রানেই অলআউট হয়ে যায় নেপাল।
গ্রুপ ‘এ’-তে তিন ম্যাচের সব কটিতে জিতে ৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ টপার হিসেবে শেষ চার নিশ্চিত করে পাকিস্তান। ফলে সেমিফাইনালে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ হয়েছে তারা। ৪ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ রানার্সআপ হয় ভারত।
আগামী ১২ নভেম্বর বাংলাদেশ সময় সকাল ৯টায় অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশ-পাকিস্তানের প্রথম সেমিফাইনাল। একই দিনে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে গ্রুপ ‘বি’-এর চ্যাম্পিয়ন আফগানিস্তান ও গ্রুপ ‘এ’-এর রানার্সআপ ভারত।