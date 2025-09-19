Ajker Patrika
ওমানের বিপক্ষে ২০০ ছাড়ানোর ইঙ্গিত দিয়েও সেটা করতে পারল না ভারত

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২: ৫৭
ওমানের বিপক্ষে ১৮৮ রান করতে পেরেছে ভারত। ছবি: ক্রিকইনফো
আবুধাবিতে আজ ভারত-ওমান ম্যাচ দিয়ে শেষ হচ্ছে ২০২৫ এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্ব। তবে এই ম্যাচটি কেবলই আনুষ্ঠানিকতার। কারণ, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা—আগেভাগেই নিশ্চিত করেছে সুপার ফোর। নিয়মরক্ষার ম্যাচে ব্যাটিং অনুশীলন করল ভারত।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের দেওয়া ৫৮ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ভারত ২৭ বলে খেলা শেষ করেছিল। নিজেদের উদ্বোধনী ম্যাচে সূর্যকুমারের নেতৃত্বাধীন ভারত করেছিল ১ উইকেটে ৬০ রান। পরবর্তীতে পাকিস্তানের বিপক্ষে জিতলেও ১৩১ রান করতে পেরেছিল ভারত। আজ ওমানের বিপক্ষে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথম দেখায় নিজেদের ব্যাটিংটা ঝালিয়ে নিল সূর্যকুমারের দল। তবে ওমানের বিপক্ষে ২০০ পেরোনোর সম্ভাবনা থাকলেও ভারত আটকে গেছে ১৮৮ রানে।

ওমানের বিপক্ষে আজ আবুধাবিতে টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ভারতীয় অধিনায়ক সূর্যকুমার। প্রথম ৭ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে ৭২ রান তুলে ফেলে ভারত। কিন্তু অষ্টম ওভারে এসে জোড়া ধাক্কা খায় ভারত। ওভারের প্রথম বলে অভিষেক শর্মাকে ফেরান ওমানের বাঁহাতি পেসার জিতেন রামানাদি। ১৫ বলে ৫ চার ও ২ ছক্কায় ৩৮ রান করেন অভিষেক শর্মা। একই ওভারের তৃতীয় বলে রানআউটের শিকার হয়েছেন হার্দিক পান্ডিয়া (১)।

এক ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ভারতের স্কোর হয়ে যায় ৭.৩ ওভারে ৩ উইকেটে ৭৩ রান। চতুর্থ উইকেটে এরপর সঞ্জু স্যামসন-অক্ষর প্যাটেল ২৩ বলে ৪৫ রানের জুটি গড়েন। ১২তম ওভারের দ্বিতীয় বলে অক্ষরকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন ওমানের বাঁহাতি স্পিনার আমির কালিম। ১৩ বলে ৩ চার ও ১ ছক্কায় ২৬ রান করেন অক্ষর। তাতে ভারতের স্কোর হয়ে যায় ১১.২ ওভারে ৪ উইকেটে ১১৮ রান।

১২ ওভার পর্যন্ত ভারতের যা স্কোর, তাতে ওমানের বিপক্ষে তাদের ২০০ রান মনে হচ্ছিল সময়ের ব্যাপার মাত্র। কিন্তু শেষের দিকে এসে ৮ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে ভারত পরিণত হয় ৮ উইকেটে ১৭৯ রানে। ১৮তম ওভারের চতুর্থ বল থেকে ১৯তম ওভারের শেষ বল—এই ৮ বলের ব্যবধানে ৩ উইকেট হারায় সূর্যকুমারের দল। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৮৮ রান করে ভারত। ইনিংস সর্বোচ্চ ৫৬ রান করেন সঞ্জু স্যামসন। ৪৫ বলের ইনিংসে তিনটি করে চার ও ছক্কা মেরেছেন। ওমানের শাহ ফয়সাল, রামানাদি ও আমির নিয়েছেন দুটি করে উইকেট।

