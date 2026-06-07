Ajker Patrika
ক্রিকেট

ভারতের বিপক্ষে ভুলের মাশুল দিচ্ছে আফগানিস্তান

ক্রীড়া ডেস্ক    
ভারতের বিপক্ষে ভুলের মাশুল দিচ্ছে আফগানিস্তান
আফগানিস্তানের ওপর চড়াও হয়ে খেলছে ভারত। ছবি: ক্রিকইনফো

ভারতের বিপক্ষে আবেদনও করছেন। তবে আম্পায়ার সাড়া দিচ্ছেন না। কিন্তু যখন টিভি রিপ্লেতে দেখানো হচ্ছে, তখন আফসোসে পুড়ছেন আফগানিস্তানের ক্রিকেটাররা। ইশ! যদি রিভিউ নিতাম—সফরকারী ক্রিকেটারদের তখন এমনটা ভাবা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না।

নিউ চন্ডীগড়ে সিরিজের একমাত্র টেস্টে এখন পর্যন্ত তিনবার ভারতের বিপক্ষে রিভিউ নিয়েও নেয়নি আফগানিস্তান। যার মধ্যে আজ দ্বিতীয় দিনেই দুইবার এমন ভুল করেছে আফগানরা। সফরকারীদের ভুলের সুযোগ দারুণভাবে কাজে লাগাচ্ছে ভারত। স্কোরবোর্ডে ৫৬৪ রানের পাহাড় গড়েছে। জবাবে রীতিমতো ধুঁকছে আফগানরা। এরই মধ্যে ৫ উইকেট হারিয়ে ফেলেছে সফরকারীরা। তাদের আরও ৪৫১ রান করতে হবে।

৮৫ ওভারে ৩ উইকেটে ৩৬৮ রানে আজ চন্ডীগড় টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু করে ভারত। স্বাগতিকদের প্রথম ইনিংসের ৮৯তম ওভারের চতুর্থ বলে শুবমান গিলের বিপক্ষে এলবিডব্লুর আবেদন করেন আজমতউল্লাহ ওমরজাই। কিন্তু আম্পায়ার সাড়া দেননি। রিভিউ নেননি আফগান অধিনায়ক হাশমতউল্লাহ শাহিদীও।

লেগ বাই থেকে গিল এক রান নেওয়ার ঠিক পরের বলেই ঋষভ পন্তের বিপক্ষে ক্যাচের আবেদন করেন ওমরজাই। কিন্তু উইকেটরক্ষক আফসার জাজাইয়ের কাছ থেকে তেমন জোরালো সাড়া না পাওয়ায় রিভিউ নেওয়ার উৎসাহ পাননি জাজাই। অথচ টিভি রিপ্লেতে দেখা যায়, ব্যাটের কানা ছুঁয়ে বল চলে যায় জাজাইয়ের হাতে। পরপর দুই বলে এমন ভুল করার পর অনেকেই রহমানউল্লাহ গুরবাজকে উইকেটের পেছনে চেয়েছেন। কারণ, গুরবাজ অভিজ্ঞ উইকেটরক্ষক ব্যাটার। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটসহ বিদেশের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে দেখা যায় তাঁকে।

বেঁচে যাওয়ার সময় গিল ও পন্তের রান ছিল ১০৭ ও ৫৪ রান। স্বাগতিক ভারত ১২৭ ওভারে ৮ উইকেটে ৫৬৪ রান করে ইনিংস ঘোষণা করেছে ভারত। ইনিংস সর্বোচ্চ ১২৬ রান করেছেন গিল। লোকেশ রাহুল করেছেন ১০০ রান। তাঁর বিপক্ষে কট বিহাইন্ডের আবেদন হলেও আফগান ক্রিকেটাররা রিভিউ না নেওয়ায় বেঁচে যান তিনি। আর ৫৪ রানে বেঁচে যাওয়া পন্ত আউট হয়েছেন ৮১ রানে। আফগান পেসার মোহাম্মদ সেলিম ১৪০ রানে নিয়েছেন ৬ উইকেট।

আফগানিস্তান নিজেদের প্রথম ইনিংস ৩৯.৫ ওভারে ৫ উইকেটে ১১৩ রানে পরিণত হওয়ার পর দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ ঘোষণা করা হয়। রহমত শাহ ব্যাটিং করছেন ৪৩ রানে। ভারতের বাঁহাতি স্পিনার মানব সুথার নিয়েছেন ৩ উইকেট। এই ম্যাচ দিয়েই তাঁর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছে। প্রসিধ কৃষ্ণা পেয়েছেন ২ উইকেট।

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