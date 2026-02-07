শুরু হচ্ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, দেখবেন কীভাবে

নানা অনিশ্চয়তা, শঙ্কা এবং জটিলতা শেষে আজ শুরু হচ্ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দশম পর্ব। উদ্বোধনী ম্যাচে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে মাঠে নামবে পাকিস্তান। ম্যাচটি শুরু হবে বেলা ১১টা ৩০ মিনিটে। দ্বিতীয় ম্যাচে দুপুরে স্কটল্যান্ডের প্রতিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দিনের শেষ ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামবে যুক্তরাষ্ট্র। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
পাকিস্তান-নেদারল্যান্ডস
বেলা ১১টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
স্কটল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
ভারত-যুক্তরাষ্ট্র
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড-টটেনহাম
সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
আর্সেনাল-সান্ডারল্যান্ড
রাত ৯টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
উলভারহ্যাম্পটন-চেলসি
রাত ৯টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
প্রায় জিতেই যাচ্ছিল ধুমকেতু। কিন্তু লিটন দাসের দলকে হতাশ করেন নুরুল হাসান সোহান। বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে অনেকটা একা হাতেই ধুমকেতুকে হারিয়েছেন তিনি। সোহানের ব্যাটিং ঝড়ে অদম্য বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি কাপে ২ উইকেটে জয় নিয়ে মাঠে ছেড়েছে দুর্বার। ম্যাচ শেষে সোহান জানালেন, সুযোগ কাজে লাগানোর চেষ্টাতেই সফল তিনি। এক৩৪ মিনিট আগে
দুই বছর আগে ঢাকায় কী নাটকই না হয়েছিল। ১-১ গোলে ড্র হওয়া ম্যাচ অমীমাংসিতই থাকল শেষ পর্যন্ত। এমনকি ম্যারাথন টাইব্রেকারের পরও আলাদা করা যায়নি দুই দলকে। ম্যাচ কমিশনারের ভুলে যুগ্মভাবে চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ ও ভারত। অনূর্ধ্ব -১৯ নারী সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে এবারও শিরোপার দুয়ারে দাঁড়িয়ে তারা। রাউন্ড২ ঘণ্টা আগে
আজ শুরু হচ্ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। চাইলে এটিকে ইতিহাসের সবচেয়ে বিতর্কিত বিশ্বকাপও বলতে পারেন। ২০০৭ সালে শুরু হওয়া এই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বরাবরই খেলে এসেছে বাংলাদেশ। এবারও সরাসরি জায়গা করে নিয়েছিলেন লিটন-মোস্তাফিজরা। কিন্তু বাংলাদেশকে ছাড়াই শুরু হচ্ছে এই বিশ্বকাপ।৮ ঘণ্টা আগে
মাঠের পারফরম্যান্সে ভারত-পাকিস্তান তেমন একটা লড়াই দেখা যায় না বললেই চলে। তবে ‘হাইভোল্টেজ ম্যাচ’ নামে পরিচিত এই ম্যাচ আলোচনায় আসে অন্যান্য ঘটনায়। ভক্ত-সমর্থকেরা যে আশায় ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের টিকিট কাটেন, সেরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ম্যাচ তাঁরা উপভোগ করতে পারেন না। ইরফান পাঠানের মতে মাঠে ভারতকে১৩ ঘণ্টা আগে