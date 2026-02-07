Ajker Patrika
ক্রিকেট

শুরু হচ্ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, দেখবেন কীভাবে

ক্রীড়া ডেস্ক    
উদ্বোধনী ম্যাচে মাঠে নামবে পাকিস্তান-নেদারল্যান্ডস। ছবি: সংগৃহীত

নানা অনিশ্চয়তা, শঙ্কা এবং জটিলতা শেষে আজ শুরু হচ্ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দশম পর্ব। উদ্বোধনী ম্যাচে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে মাঠে নামবে পাকিস্তান। ম্যাচটি শুরু হবে বেলা ১১টা ৩০ মিনিটে। দ্বিতীয় ম্যাচে দুপুরে স্কটল্যান্ডের প্রতিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দিনের শেষ ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামবে যুক্তরাষ্ট্র। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

পাকিস্তান-নেদারল্যান্ডস

বেলা ১১টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

স্কটল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

বেলা ৩টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

ভারত-যুক্তরাষ্ট্র

সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড-টটেনহাম

সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

আর্সেনাল-সান্ডারল্যান্ড

রাত ৯টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

উলভারহ্যাম্পটন-চেলসি

রাত ৯টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

বিষয়:

খেলাক্রিকেট
