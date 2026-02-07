Ajker Patrika
ক্রিকেট

বিনা মূল্যে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচ দেখছেন দর্শকেরা

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১২: ৩৩
বিনা মূল্যে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচ দেখছেন দর্শকেরা
টস জিতে ফিল্ডিং করছে পাকিস্তান। ছবি: ক্রিকইনফো

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হয়েছে। উদ্বোধনী ম্যাচে মাঠে নেমেছে পাকিস্তান এবং নেদারল্যান্ডস। দর্শক টানতে এই ম্যাচটিতে দারুণ এক উদ্যোগ দিয়েছে টুর্নামেন্টের সহ-আয়োজক শ্রীলঙ্কা। ম্যাচটি বিনা মূল্যে দেখার সুযোগ করে দিয়েছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড (এসএলসি)।

কলম্বোর ঐতিহ্যবাহী সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাব মাঠে পাকিস্তানের বিপক্ষে টস হেরে আগে ব্যাট করছে নেদারল্যান্ডস। ম্যাচ শুরুর দেড় ঘণ্টা আগে ভেন্যুটির ৫ ও ৭ নম্বর গেট খুলে দেয় কর্তৃপক্ষ। দুটি গেট জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হবে—বিষয়টি গতকালই জানিয়েছিল লঙ্কান ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। এসএলসির এক বিবৃতিতে বলা হয়, ‘আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৬-এর উদ্বোধনী ম্যাচটি জনসাধারণের জন্য বিনা মূল্যে উন্মুক্ত থাকবে। বেলা ১১টায় (বাংলাদেশ সময় সাড়ে ১১টা) ম্যাচটি শুরু হবে।’

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ঘিরে বরাবরই বাড়তি আগ্রহ থাকে ভক্তদের। কিন্তু বেশ কিছু কারণে এবারের বিশ্বকাপে দর্শক আগ্রহ কমে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এর কেন্দ্রবিন্দুতে বাংলাদেশ। নিরাপত্তাজনিত কারণে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে যেতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল দলটি; আইসিসির কাছে চেয়েছিল বিকল্প ভেন্যু। এই দাবি না মেনে নিয়ে উল্টো বাংলাদেশকে বিশ্বকাপ থেকে বাদ দিয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা। বিকল্প হিসেবে স্কটল্যান্ডকে অন্তুর্ভুক্ত করেছে আইসিসি।

বাংলাদেশকে বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে গত দুই সপ্তাহে অনেক আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে ক্রিকেট বিশ্বে। দলটির সমর্থনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বর্জনের ঘোষণা দিয়েছে পাকিস্তান সরকার। তাদের এমন ঘোষণায় কয়েক হাজার কোটি টাকা ক্ষতির মুখে পড়েছে আইসিসি। একই সঙ্গে শুরুর আগেই দর্শকেরাও এবারের বিশ্বকাপ নিয়ে অনেকটা আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। এমন একাধিক জটিলতা সঙ্গে নিয়ে আজ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হয়েছে।

বিষয়:

খেলাটি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপক্রিকেটশ্রীলঙ্কা ক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

তবে কি এপস্টেইনই ছিলেন বিটকয়েনের রহস্যময় স্রষ্টা ‘সাতোশি’

ব্যারিকেড ভেঙে যমুনা অভিমুখে ইনকিলাব মঞ্চ, জাবের-আম্মারসহ আহত কয়েকজন

চীনের হোটেলে গোপন ক্যামেরার বাণিজ্য, পর্নো সাইটে নিজেকে আবিষ্কার করছেন দর্শকেরা

মাশরাফিকে রাজশাহীতে নাগরিক সংবর্ধনা

বিএনপি ইশতেহারে গণভোট ও সংস্কারের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে: এনসিপির নির্বাচনী মিডিয়া কমিটির প্রধান

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কুমিল্লা-৪: জসিমের পাশে বিএনপি, চাপে হাসনাত

কুমিল্লা-৪: জসিমের পাশে বিএনপি, চাপে হাসনাত

দ্বিতীয় দফায় শাহবাগে সংঘর্ষে মহিউদ্দিন রনিসহ আহত ২০

দ্বিতীয় দফায় শাহবাগে সংঘর্ষে মহিউদ্দিন রনিসহ আহত ২০

তবে কি এপস্টেইনই ছিলেন বিটকয়েনের রহস্যময় স্রষ্টা ‘সাতোশি’

তবে কি এপস্টেইনই ছিলেন বিটকয়েনের রহস্যময় স্রষ্টা ‘সাতোশি’

বিএনপি ইশতেহারে গণভোট ও সংস্কারের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে: এনসিপির নির্বাচনী মিডিয়া কমিটির প্রধান

বিএনপি ইশতেহারে গণভোট ও সংস্কারের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে: এনসিপির নির্বাচনী মিডিয়া কমিটির প্রধান

মাশরাফিকে রাজশাহীতে নাগরিক সংবর্ধনা

মাশরাফিকে রাজশাহীতে নাগরিক সংবর্ধনা

সম্পর্কিত

বিনা মূল্যে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচ দেখছেন দর্শকেরা

বিনা মূল্যে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচ দেখছেন দর্শকেরা

সোহানের বিধ্বংসী ইনিংসের রহস্য কী

সোহানের বিধ্বংসী ইনিংসের রহস্য কী

শুরু হচ্ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, দেখবেন কীভাবে

শুরু হচ্ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, দেখবেন কীভাবে

ভারতকে মাঠেই জবাব দেবে বাংলাদেশ

ভারতকে মাঠেই জবাব দেবে বাংলাদেশ