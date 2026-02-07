বিনা মূল্যে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচ দেখছেন দর্শকেরা

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হয়েছে। উদ্বোধনী ম্যাচে মাঠে নেমেছে পাকিস্তান এবং নেদারল্যান্ডস। দর্শক টানতে এই ম্যাচটিতে দারুণ এক উদ্যোগ দিয়েছে টুর্নামেন্টের সহ-আয়োজক শ্রীলঙ্কা। ম্যাচটি বিনা মূল্যে দেখার সুযোগ করে দিয়েছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড (এসএলসি)।
কলম্বোর ঐতিহ্যবাহী সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাব মাঠে পাকিস্তানের বিপক্ষে টস হেরে আগে ব্যাট করছে নেদারল্যান্ডস। ম্যাচ শুরুর দেড় ঘণ্টা আগে ভেন্যুটির ৫ ও ৭ নম্বর গেট খুলে দেয় কর্তৃপক্ষ। দুটি গেট জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হবে—বিষয়টি গতকালই জানিয়েছিল লঙ্কান ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। এসএলসির এক বিবৃতিতে বলা হয়, ‘আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৬-এর উদ্বোধনী ম্যাচটি জনসাধারণের জন্য বিনা মূল্যে উন্মুক্ত থাকবে। বেলা ১১টায় (বাংলাদেশ সময় সাড়ে ১১টা) ম্যাচটি শুরু হবে।’
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ঘিরে বরাবরই বাড়তি আগ্রহ থাকে ভক্তদের। কিন্তু বেশ কিছু কারণে এবারের বিশ্বকাপে দর্শক আগ্রহ কমে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এর কেন্দ্রবিন্দুতে বাংলাদেশ। নিরাপত্তাজনিত কারণে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে যেতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল দলটি; আইসিসির কাছে চেয়েছিল বিকল্প ভেন্যু। এই দাবি না মেনে নিয়ে উল্টো বাংলাদেশকে বিশ্বকাপ থেকে বাদ দিয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা। বিকল্প হিসেবে স্কটল্যান্ডকে অন্তুর্ভুক্ত করেছে আইসিসি।
বাংলাদেশকে বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে গত দুই সপ্তাহে অনেক আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে ক্রিকেট বিশ্বে। দলটির সমর্থনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বর্জনের ঘোষণা দিয়েছে পাকিস্তান সরকার। তাদের এমন ঘোষণায় কয়েক হাজার কোটি টাকা ক্ষতির মুখে পড়েছে আইসিসি। একই সঙ্গে শুরুর আগেই দর্শকেরাও এবারের বিশ্বকাপ নিয়ে অনেকটা আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। এমন একাধিক জটিলতা সঙ্গে নিয়ে আজ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হয়েছে।
প্রায় জিতেই যাচ্ছিল ধুমকেতু। কিন্তু লিটন দাসের দলকে হতাশ করেন নুরুল হাসান সোহান। বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে অনেকটা একা হাতেই ধুমকেতুকে হারিয়েছেন তিনি। সোহানের ব্যাটিং ঝড়ে অদম্য বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি কাপে ২ উইকেটে জয় নিয়ে মাঠে ছেড়েছে দুর্বার। ম্যাচ শেষে সোহান জানালেন, সুযোগ কাজে লাগানোর চেষ্টাতেই সফল তিনি। এক১ ঘণ্টা আগে
নানা অনিশ্চয়তা, শঙ্কা এবং জটিলতা শেষে আজ শুরু হচ্ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দশম পর্ব। উদ্বোধনী ম্যাচে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে মাঠে নামবে পাকিস্তান। ম্যাচটি শুরু হবে বেলা ১১টা ৩০ মিনিটে। দ্বিতীয় ম্যাচে দুপুরে স্কটল্যান্ডের প্রতিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দিনের শেষ ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামবে যুক্তরাষ্ট্২ ঘণ্টা আগে
দুই বছর আগে ঢাকায় কী নাটকই না হয়েছিল। ১-১ গোলে ড্র হওয়া ম্যাচ অমীমাংসিতই থাকল শেষ পর্যন্ত। এমনকি ম্যারাথন টাইব্রেকারের পরও আলাদা করা যায়নি দুই দলকে। ম্যাচ কমিশনারের ভুলে যুগ্মভাবে চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ ও ভারত। অনূর্ধ্ব -১৯ নারী সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে এবারও শিরোপার দুয়ারে দাঁড়িয়ে তারা। রাউন্ড২ ঘণ্টা আগে
আজ শুরু হচ্ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। চাইলে এটিকে ইতিহাসের সবচেয়ে বিতর্কিত বিশ্বকাপও বলতে পারেন। ২০০৭ সালে শুরু হওয়া এই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বরাবরই খেলে এসেছে বাংলাদেশ। এবারও সরাসরি জায়গা করে নিয়েছিলেন লিটন-মোস্তাফিজরা। কিন্তু বাংলাদেশকে ছাড়াই শুরু হচ্ছে এই বিশ্বকাপ।৯ ঘণ্টা আগে