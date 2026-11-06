Ajker Patrika
En
ক্রিকেট

টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৬ নভেম্বর ২০২৬, ০৯: ৫৪
টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন
সিলেট টেস্টের দ্বিতীয় দিনে মাঠে নেমেছে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ছবি: বিসিবি

সিলেট টেস্টের দ্বিতীয় দিনে মাঠে নেমেছে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ২৩৫ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে প্রথম দিনের খেলা শেষ করেছিল সফরকারীরা। সিলেট টেস্ট ছাড়াও আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

সিলেট টেস্ট: ২য় দিন

বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

সকাল ৯টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

টি স্পোর্টস

অ-২০ এশিয়া কাপ

পাকিস্তান-আরব আমিরাত

বেলা ১১টা, সরাসরি

সনি টেন ৫

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

এভারটন-কভেন্ট্রি সিটি

রাত ২টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ এইচডি

লা লিগা

সেভিয়া-আলাভেস

রাত ২টা, সরাসরি

ফ্যানকোড

বিষয়:

টিভিতে আজকের খেলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত