টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন

টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন
সিলেট টেস্টের দ্বিতীয় দিনে মাঠে নেমেছে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ২৩৫ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে প্রথম দিনের খেলা শেষ করেছিল সফরকারীরা। সিলেট টেস্ট ছাড়াও আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
সিলেট টেস্ট: ২য় দিন
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
টি স্পোর্টস
অ-২০ এশিয়া কাপ
পাকিস্তান-আরব আমিরাত
বেলা ১১টা, সরাসরি
সনি টেন ৫
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
এভারটন-কভেন্ট্রি সিটি
রাত ২টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ এইচডি
লা লিগা
সেভিয়া-আলাভেস
রাত ২টা, সরাসরি
ফ্যানকোড