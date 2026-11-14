‘বাংলাদেশকে হালকাভাবে নেওয়ার সুযোগই নেই, নির্দয় হয়ে খেলতে হবে’

‘বাংলাদেশকে হালকাভাবে নেওয়ার সুযোগই নেই, নির্দয় হয়ে খেলতে হবে’
সময়টা মোটেও ভালো যাচ্ছে না বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের। গত আগস্টে ডারউইনে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ঐতিহাসিক ৯ উইকেটের জয়ের পর বাংলাদেশের আর কোনো জয়ই নেই। তবে নাজমুল হোসেন শান্ত-মেহেদী হাসান মিরাজদের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স যেমনই হোক, সফরকারীদের হালকাভাবে নিচ্ছেন না দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা।
ডারউইনে ৯ উইকেটের ঐতিহাসিক জয়ের পর তিন সংস্করণ মিলে সাত ম্যাচ খেলেছে বাংলাদেশ। তবে জয় নেই একটাতেও। হেরেছে পাঁচ ম্যাচ, দুটি ড্র করেছে। যার মধ্যে আবুধাবিতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে জেতা ম্যাচ ড্র করেছে বাংলাদেশ। আর সিলেট টেস্ট ড্র করলেও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজ শান্তর দল হেরেছে ১-০ ব্যবধানে। মাঝে জাপানে গিয়ে এশিয়ান গেমস ক্রিকেটে ভরাডুবি হয়েছে বাংলাদেশের। এমনকি মরুর বুকে জিম্বাবুয়ে-আফগানিস্তানের বিপক্ষে ত্রিদেশীয় ওয়ানডে সিরিজে ফাইনালও খেলতে পারেনি বাংলাদেশ। হারের কারণ সেই ব্যাটিং ব্যর্থতা।
ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টিতে খুব একটা ধারাবাহিক না হলেও বাংলাদেশ টেস্টে তুলনামূলক ভালো খেলছে। ৪৫.৮৩ শতাংশ সফলতার হার নিয়ে ২০২৫-২৭ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট টেবিলে এখন তাদের অবস্থান পাঁচে। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ডারউইনে ঐতিহাসিক জয়ের পাশাপাশি বাংলাদেশ ঘরের মাঠে পাকিস্তানকে করেছে ধবলধোলাই। ৮ ম্যাচের মধ্যে তিনটি করে ম্যাচ জিতেছে ও হেরেছেন শান্ত-মুশফিকুর রহিমরা। দুই ম্যাচ ড্র হয়েছে। জোহানেসবার্গ টেস্টের আগে আজ সংবাদ সম্মেলনে প্রোটিয়া অধিনায়ক বাভুমা বলেন, ‘বাংলাদেশ অন্য যেকোনো দলের মতোই। তারা তাদের শক্তির জায়গা নিয়েই মাঠে নামবে। এখানে অনেক জায়গা আছে যেগুলো আমরাও কাজে লাগাতে চাইব। আমরা তাদের সম্মান করছি। তারা বেশ ভালো ক্রিকেট খেলছে। গত ২ বছরে ভালো খেলেছে অনেক। তাদেরকে একেবারেই হালকাভাবে নিচ্ছি না আমরা।’
শুধু এ বছরই নয়, পাকিস্তানের বিপক্ষে টানা চার টেস্ট জিতেছে বাংলাদেশ। যার মধ্যে গত ২০২৩-২৫ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রে পাকিস্তানকে তাদের ডেরায় ২-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করেছে বাংলাদেশ। আর টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ আফ্রিকা ২০২৫-২৭ চক্রে অবস্থান করছে শীর্ষে। শুধু তাই নয়, বর্তমানে প্রোটিয়ারা অবস্থান করছে টেস্ট র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে। এখানে বাংলাদেশের অবস্থান আট নম্বরে। আজ সংবাদ সম্মেলনে বাভুমা বলেন, ‘আমাদের ন্যূনতম লক্ষ্য হচ্ছে, আমরা যে জায়গায় রয়েছি সেই জায়গাটা ধরে রাখা। আমাদের মানটা ধরে রাখতে হবে। সঙ্গে কীভাবে আরও ভালো হতে পারি, সেদিকে মনোযোগ দিতে হবে। শুরু থেকেই নির্দয়ভাবে খেলতে হবে।’
বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকার নিঃশ্বাস ফেলার কোনো সুযোগ নেই। এক সিরিজ শেষ হতে না হতেই ফের মাঠে নামছে দল দুটি। বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট সিরিজ শেষ হয়েছে গত ৯ নভেম্বর। আর ৩১ অক্টোবর শেষ হয়েছে অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ। এখন তাই বাংলাদেশ সিরিজ নিয়ে খুবই রোমাঞ্চিত বাভুমা। প্রোটিয়া অধিনায়ক বলেন, ‘প্রস্তুতির দিক থেকে আমি বিশ্বাস করি আমাদের যা করা দরকার ছিল সেগুলো আমরা করেছি। বাংলাদেশ যে বোলিং আক্রমণ নিয়ে আসছে, তা দারুণ রোমাঞ্চকর।’
নাহিদ রানার মতো তারকা পেসারকে অস্ট্রেলিয়ার মতো দক্ষিণ আফ্রিকা সফরেও পাচ্ছে না বাংলাদেশ। এবার পেস বোলিং আক্রমণকে নেতৃত্ব দিতে হবে তাসকিন আহমেদকে। পেস বোলিং বিভাগে আরও আছেন হাসান মাহমুদ, শরীফুল ইসলাম, ইবাদত হোসেন চৌধুরী ও সৈয়দ খালেদ আহমেদ। যার মধ্যে হাসান ডারউইনে ৯ উইকেট নিয়ে হয়েছেন ম্যাচসেরা। এই ম্যাচ তো বটেই, এরপর আফগানিস্তান, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তাঁর ফাইফার রয়েছে। বাংলাদেশের তৃতীয় বোলার হিসেবে আবুধাবিতে তিনি হ্যাটট্রিক করেছেন। এই ম্যাচে তাঁর প্রতিপক্ষ আফগানিস্তান।
বাংলাদেশের পেস আক্রমণকে সমীহ করছেন বাভুমা। আজ ম্যাচপূর্ব সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন,‘হ্যাঁ, আমরা তাদের অনেক সম্মান করছি। আমাদের ব্যাটাররা তাদের সম্মানের চোখে দেখছে। তারা (বাংলাদেশ) অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে অস্ট্রেলিয়াকে চাপে ফেলে দিয়েছিল। আমরা তাদের বিপক্ষে বাংলাদেশেও খেলেছি। যদিও সেসব কন্ডিশন পেস সহায়ক না। এখানে এমন কিছু বোলার আছে, যারা এই কন্ডিশনে কার্যকর হতে পারে এবং আমাদের ব্যাটারদের চাপে ফেলে দিতে পারে। আমরা নিজেদের বোলারদের বিপক্ষে খেলে খেলেই প্রস্তুতি নিচ্ছি।’
১৫ নভেম্বর জোহানেসবার্গের ওয়ান্ডারার্সে শুরু হবে বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের প্রথম টেস্ট। দ্বিতীয় টেস্টের ভেন্যু সেঞ্চুরিয়নের সুপারস্পোর্টস পার্ক। ২৩ নভেম্বর মাঠে গড়াবে দ্বিতীয় টেস্ট। এই টেস্ট সিরিজ ২০২৫-২৭ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অন্তর্ভুক্ত।