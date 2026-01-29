বিশ্বকাপের আগে নিষিদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রের ক্রিকেটার, কারণ কী

যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম সেরা ব্যাটার অ্যারন জোন্স। অনুমিতভাবেই আছেন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রাথমিক দলে। মূল দলেও তাঁর জায়গা পাওয়া নিশ্চিত। কিন্তু টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ তো দূরে থাক, আপাতত আর বাইশ গজেই দেখা যাবে না এই টপঅর্ডার ব্যাটারকে।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে সামনে রেখে দলের সঙ্গে শ্রীলঙ্কাতে ক্যাম্প করছিলেন জোন্স। এরই মধ্যে তাঁকে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে নিষিদ্ধ করেছে আইসিসি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার দুর্নীতি বিরোধী আইনের পাঁচটি ধারা ভঙ্গের অভিযোগ আনা হয়েছে জোন্সের বিরুদ্ধে। গতকাল এক বিবৃতিতে এমনটাই জানিয়েছে আইসিসি। অভিযোগের জবাব দিকে ২ সপ্তাহ সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে জোন্সকে।
জোন্সের বিরুদ্ধে বেশিরভাগ অভিযোগগুলো বার্বাডোজের বিম টি-টেন টুর্নামেন্টকে ঘিরে। এই টুর্নামেন্টে তাঁর বিরুদ্ধে ফিক্সিংয়ের অভিযোগ এনেছে ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ (সিডব্লুআই)। এছাড়া দুটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ ঘিরেও অভিযোগ ওঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে।
বিবৃতিতে আইসিসি জানিয়েছে, দুর্নীতিমূলক প্রস্তাবের তথ্য গোপন রাখা এবং তদন্তে বাধা দিতে প্রমাণ লুকানো বা পরিবর্তনের মতো গুরুতর অভিযোগের মুখে পড়েছেন জোন্স। একটি বৃহত্তর তদন্তের অংশ, যেটির ফলে অংশগ্রহণকারী অন্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জারি করা হতে পারে যথাসময়ে।
আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নিজের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগের জবাব দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন জোন্স। মামলা নিষ্পত্তি হওয়ার আগ পর্যন্ত কোনো ধরনের ক্রিকেটে অংশ নিতে পারবেন না তিনি। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে আর কোনো মন্তব্য করবে না আইসিসি।
সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি দিয়ে ২০১৯ সালের মার্চে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট শুরু করেন জোন্স। এখন পর্যন্ত ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি মিলিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে ১০০টি ম্যাচ খেলেছেন। ব্যাট হাতে করেছেন ২৪৩৪ রান। জাতীয় দল ছাড়াও বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলে বেড়ান জোন্স।
