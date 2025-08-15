উইজডেনের সেরা ১৫-এর তালিকায় বাংলাদেশের সেই দুই সিরিজ

ক্রীড়া ডেস্ক
এই ভালো, এই খারাপ—আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে চলছে বাংলাদেশের ক্রিকেট। পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টির চেয়ে টেস্টে বাংলাদেশের অবস্থা অনেক খারাপ। ২৫ বছরে ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে ২৫ ম্যাচও জিততে পারেনি বাংলাদেশ। উইজডেনের সেরাদের তালিকায় তবু প্রথম সারিতে রয়েছে বাংলাদেশের দুটি সিরিজ।
উইজডেন সাম্প্রতিক সময়ে একবিংশ শতাব্দীতে সেরা ১৫ টেস্ট সিরিজের একটি তালিকা প্রকাশ করেছে। এই তালিকায় বাংলাদেশের যে দুটি সিরিজ রয়েছে, সেই দুই সিরিজে পারফরম্যান্স ছিল না আশানুরূপ। তালিকায় থাকা দুটি সিরিজই বাংলাদেশ খেলেছে ঘরের মাঠে। ১৫ নম্বরে রয়েছে ২০২১ সালের বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। এই সিরিজ বাংলাদেশ হেরেছে ২-০ ব্যবধানে। সেরা দশের মধ্যে বাংলাদেশের ২০১৬ সালের টেস্ট সিরিজ। ২০১৬ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশ ১-১ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজ ড্র করেছে। এই সিরিজটিও ছিল দুই ম্যাচের।
চট্টগ্রামে সিরিজের প্রথম টেস্টে বাংলাদেশ ৩৯৫ রানের লক্ষ্য দিলেও কাইল মায়ার্সের অতিমানবীয় ডাবল সেঞ্চুরিতে (২১০*) উইন্ডিজ সেই ম্যাচ জেতে ৪ উইকেটে। এটা ছিল মায়ার্সের ক্যারিয়ারের প্রথম টেস্ট। দ্বিতীয় টেস্টে ২৩১ রানের লক্ষ্য পেলেও বাংলাদেশ ম্যাচটি হারে ১৭ রানে। এদিকে ২০১৬ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ২-০ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজ জিততেই পারত বাংলাদেশ। তবে চট্টগ্রামে মেহেদী হাসান মিরাজের অভিষেক টেস্ট ম্যাচটা বাংলাদেশ হারে ২২ রানে। একপ্রান্তে সাব্বির রহমান দাঁড়িয়ে থেকে দেখেছেন দলের তীরে এসে তরী ডোবার মতো ঘটনা। মিরপুরে দ্বিতীয় টেস্টে মিরাজের ঘূর্ণিতে চোখে সর্ষেফুল দেখে ইংল্যান্ড। দুই ইনিংসেই ছয়টি করে উইকেট নিয়েছেন। মিরপুরে বাংলাদেশের ১০৮ রানের জয়ে তিনিই ছিলেন ম্যান অব দ্য ম্যাচ। সিরিজে ১৯ উইকেট নিয়ে সিরিজসেরার পুরস্কারও ওঠে তাঁর হাতে।
একবিংশ শতাব্দীতে উইজডেনের দৃষ্টিতে সেরা টেস্ট সিরিজ ২০২০-২১ মৌসুমের বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি। চোটে জর্জর ভারত ব্রিসবেনের গ্যাবায় ইতিহাস লেখে ঋষভ পন্তের ব্যাটে। চার ম্যাচের টেস্ট সিরিজ ভারত জিতেছিল ২-১ ব্যবধানে। কদিন আগে শেষ হওয়া অ্যান্ডারসন-টেন্ডুলকার ট্রফি রয়েছে পাঁচ নম্বরে।ভারত-ইংল্যান্ড পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে হয়েছে ৭১৮৭ রান। ভেঙে গেছে অসংখ্য রেকর্ড। ২০২৩ সালের রোমাঞ্চকর অ্যাশেজ উইজডেনের তালিকায় রয়েছে চার নম্বরে। ঘরের মাঠে ইংল্যান্ড সিরিজের প্রথম দুই টেস্ট হারের পর দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায়। রোমাঞ্চকর এই অ্যাশেজ ড্র হয় ২-২ ব্যবধানে।
একবিংশ শতাব্দীতে উইজডেনের সেরা ১৫ টেস্ট সিরিজ
১. ভারত-অস্ট্রেলিয়া (২০২০-২১)
২. ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া (২০০৫)
৩. ভারত-অস্ট্রেলিয়া (২০০০-০১)
৪. ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া (২০২৩)
৫. ইংল্যান্ড-ভারত (২০২৫)
৬. ইংল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা (২০১৪)
৭. বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ (২০২০-২১)
৮. দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া (২০১১-১২)
৯. ভারত-অস্ট্রেলিয়া (২০১৬-১৭)
১০. দক্ষিণ আফ্রিকা-ইংল্যান্ড (২০০৪-০৫)
১১. ওয়েস্ট ইন্ডিজ-শ্রীলঙ্কা (২০১৮)
১২. পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ড (২০১৮-১৯)
১৩. অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড (২০০১-০২)
১৪. শ্রীলঙ্কা-অস্ট্রেলিয়া (২০০৪)
১৫. বাংলাদেশ-ইংল্যান্ড (২০১৬)
এই ভালো, এই খারাপ—আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে চলছে বাংলাদেশের ক্রিকেট। পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টির চেয়ে টেস্টে বাংলাদেশের অবস্থা অনেক খারাপ। ২৫ বছরে ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে ২৫ ম্যাচও জিততে পারেনি বাংলাদেশ। উইজডেনের সেরাদের তালিকায় তবু প্রথম সারিতে রয়েছে বাংলাদেশের দুটি সিরিজ।
উইজডেন সাম্প্রতিক সময়ে একবিংশ শতাব্দীতে সেরা ১৫ টেস্ট সিরিজের একটি তালিকা প্রকাশ করেছে। এই তালিকায় বাংলাদেশের যে দুটি সিরিজ রয়েছে, সেই দুই সিরিজে পারফরম্যান্স ছিল না আশানুরূপ। তালিকায় থাকা দুটি সিরিজই বাংলাদেশ খেলেছে ঘরের মাঠে। ১৫ নম্বরে রয়েছে ২০২১ সালের বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। এই সিরিজ বাংলাদেশ হেরেছে ২-০ ব্যবধানে। সেরা দশের মধ্যে বাংলাদেশের ২০১৬ সালের টেস্ট সিরিজ। ২০১৬ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশ ১-১ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজ ড্র করেছে। এই সিরিজটিও ছিল দুই ম্যাচের।
চট্টগ্রামে সিরিজের প্রথম টেস্টে বাংলাদেশ ৩৯৫ রানের লক্ষ্য দিলেও কাইল মায়ার্সের অতিমানবীয় ডাবল সেঞ্চুরিতে (২১০*) উইন্ডিজ সেই ম্যাচ জেতে ৪ উইকেটে। এটা ছিল মায়ার্সের ক্যারিয়ারের প্রথম টেস্ট। দ্বিতীয় টেস্টে ২৩১ রানের লক্ষ্য পেলেও বাংলাদেশ ম্যাচটি হারে ১৭ রানে। এদিকে ২০১৬ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ২-০ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজ জিততেই পারত বাংলাদেশ। তবে চট্টগ্রামে মেহেদী হাসান মিরাজের অভিষেক টেস্ট ম্যাচটা বাংলাদেশ হারে ২২ রানে। একপ্রান্তে সাব্বির রহমান দাঁড়িয়ে থেকে দেখেছেন দলের তীরে এসে তরী ডোবার মতো ঘটনা। মিরপুরে দ্বিতীয় টেস্টে মিরাজের ঘূর্ণিতে চোখে সর্ষেফুল দেখে ইংল্যান্ড। দুই ইনিংসেই ছয়টি করে উইকেট নিয়েছেন। মিরপুরে বাংলাদেশের ১০৮ রানের জয়ে তিনিই ছিলেন ম্যান অব দ্য ম্যাচ। সিরিজে ১৯ উইকেট নিয়ে সিরিজসেরার পুরস্কারও ওঠে তাঁর হাতে।
একবিংশ শতাব্দীতে উইজডেনের দৃষ্টিতে সেরা টেস্ট সিরিজ ২০২০-২১ মৌসুমের বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি। চোটে জর্জর ভারত ব্রিসবেনের গ্যাবায় ইতিহাস লেখে ঋষভ পন্তের ব্যাটে। চার ম্যাচের টেস্ট সিরিজ ভারত জিতেছিল ২-১ ব্যবধানে। কদিন আগে শেষ হওয়া অ্যান্ডারসন-টেন্ডুলকার ট্রফি রয়েছে পাঁচ নম্বরে।ভারত-ইংল্যান্ড পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে হয়েছে ৭১৮৭ রান। ভেঙে গেছে অসংখ্য রেকর্ড। ২০২৩ সালের রোমাঞ্চকর অ্যাশেজ উইজডেনের তালিকায় রয়েছে চার নম্বরে। ঘরের মাঠে ইংল্যান্ড সিরিজের প্রথম দুই টেস্ট হারের পর দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায়। রোমাঞ্চকর এই অ্যাশেজ ড্র হয় ২-২ ব্যবধানে।
একবিংশ শতাব্দীতে উইজডেনের সেরা ১৫ টেস্ট সিরিজ
১. ভারত-অস্ট্রেলিয়া (২০২০-২১)
২. ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া (২০০৫)
৩. ভারত-অস্ট্রেলিয়া (২০০০-০১)
৪. ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া (২০২৩)
৫. ইংল্যান্ড-ভারত (২০২৫)
৬. ইংল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা (২০১৪)
৭. বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ (২০২০-২১)
৮. দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া (২০১১-১২)
৯. ভারত-অস্ট্রেলিয়া (২০১৬-১৭)
১০. দক্ষিণ আফ্রিকা-ইংল্যান্ড (২০০৪-০৫)
১১. ওয়েস্ট ইন্ডিজ-শ্রীলঙ্কা (২০১৮)
১২. পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ড (২০১৮-১৯)
১৩. অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড (২০০১-০২)
১৪. শ্রীলঙ্কা-অস্ট্রেলিয়া (২০০৪)
১৫. বাংলাদেশ-ইংল্যান্ড (২০১৬)
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ ও ইউরোপা লিগ চ্যাম্পিয়নের লড়াই তথা উয়েফা সুপার কাপ দিয়ে শুরু হয়ে গেছে ইউরোপিয়ান ফুটবলের নতুন মৌসুম। আজ থেকে শুরু হচ্ছে লা লিগা, ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ও ফ্রেঞ্চ লিগ ওয়ান। গত মৌসুমের ব্যর্থতা ঝেড়ে নতুন উদ্যমে লড়াই শুরু করতে প্রস্তুত লিগ শিরোপাপ্রত্যাশীরা। চলতি গ্রীষ্মকা৩০ মিনিট আগে
২০২৪-২৫ মৌসুমে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা জিতেছে লিভারপুল। এবার তারা নামবে শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্যে নিয়ে। ২০২৫-২৬ মৌসুমের প্রিমিয়ার লিগে অলরেডরা প্রথম ম্যাচ খেলবে বোর্নমাউথের বিপক্ষে। অ্যানফিল্ডে আজ বাংলাদেশ সময় রাত ১টায় শুরু হবে লিভারপুল-বোর্নমাউথ ম্যাচ।২ ঘণ্টা আগে
মাঠের ক্রিকেটে সময়টা ভালো যাচ্ছে না পাকিস্তানের। বাংলাদেশের কাছে সিরিজ খোয়ানোর পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছেও সিরিজ হারল পাকিস্তান। দুঃসময়ের চক্রে ঘুরপাক খেতে থাকা পাকিস্তান দলকে নিয়ে তোপ দেগেছেন সাবেক ক্রিকেটার বাসিত আলী।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের প্রথম দলবদল শেষ হয়েছে গতকাল। এবার সার্কভুক্ত দেশের ফুটবলারদের স্থানীয় হিসেবে খেলার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ক্লাবগুলোতে তাই দেখা গেছে দক্ষিণ এশিয়ান ফুটবলারদের মেলা। তবে ভারতীয় ফুটবলার একজনই। তাঁর নাম প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী।৩ ঘণ্টা আগে