Ajker Patrika
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ক্রিকেট

জ্যোতি ইস্যুতে কোচ মিথ্যাচার করেছেন, দাবি বিসিবি পরিচালকের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২১: ৪৬
জ্যোতি ইস্যুতে কোচ মিথ্যাচার করেছেন, দাবি বিসিবি পরিচালকের
সারোয়ার ইমরানকে মিথ্যাবাদী বলেছেন নারী বিভাগের প্রধান রফিকুল ইসলাম বাবু। ছবি: সংগৃহীত

এশিয়ান গেমস নারী ক্রিকেট চলার সময় অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতিকে নিয়ে মন্তব্য করে ভালোই বিপাকে পড়েছেন কোচ সারোয়ার ইমরান। কোচ তখন সংবাদমাধ্যমকে যা বলেছিলেন, সেটা পুরোপুরি ‘মিথ্যাচার’ বলে দাবি বিসিবি পরিচালক ও নারী বিভাগের প্রধান রফিকুল ইসলাম বাবুর।

এশিয়ান গেমসে ব্রোঞ্জের লড়াইয়ে পাকিস্তানের বিপক্ষে ৩১ রানে হারার পর সংবাদমাধ্যমকে সারোয়ার বিসিবির নীতিনির্ধারকদের উদ্দেশে বলেছিলেন, ‘টুর্নামেন্ট চলাকালীন এটা হওয়া (নতুন কোচ নিয়োগের খবর), আমরা একটা টুর্নামেন্ট খেলছি, হেড কোচ আর ক্যাপ্টেনদের আপনি সাইজ করে দিলেন, তো কীভাবে আপনি আশা করেন?’

নেতৃত্ব ছাড়ার ঘোষণা দিলেন জ্যোতিনেতৃত্ব ছাড়ার ঘোষণা দিলেন জ্যোতি

সারোয়ারের মন্তব্যের সূত্র ধরে আজ বিসিবি নারী বিভাগের প্রধান বাবু বলেছেন, ‘কোচ কিছু বেফাঁস কথা বলেছেন। আমার মতে আচরণবিধির বাইরে গিয়ে এসব বলেছেন। মিথ্যাচার করেছেন। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। অক্টোবর পর্যন্ত বিসিবির সঙ্গে তাঁর চুক্তি আছে। এ রকম কথা তিনি বলতে পারেন না।’

গতকাল বিসিবি সভাপতি তামিম ইকবাল নারী ক্রিকেটারদের নিয়ে বসেছিলেন। জ্যোতির নেতৃত্ব নিয়ে বাবু বলেন, ‘এখন মূল দরকার সেটা হলো দলের মধ্যে শৃঙ্খলা ধরে রাখা, আচরণবিধি ধরে রাখা।’ জ্যোতির নেতৃত্বেই বাংলাদেশ আগামী মাসে অস্ট্রেলিয়া সফরে যাবে বলে বাবু জানিয়েছেন। নারী দল ৩ অক্টোবর দল উড়াল দেবে অস্ট্রেলিয়ায়। ৯, ১১ ও ১৪ অক্টোবর হবে বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের তিন ওয়ানডে। পরশু দল ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছেন বাবু।

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