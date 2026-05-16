২৫৭ রানে এগিয়ে থেকে দিন শেষ করল বাংলাদেশ

শেষ বিকেলে পাকিস্তানের দুই-একটা উইকেট তুলে নিতে পারলে সেটা হতো বাংলাদেশের জন্য ‘প্লাস পয়েন্ট’। চার বোলার খাটিয়েও সফল হননি নাজমুল হোসেন শান্ত। এরপরও এগিয়ে থাকার স্বস্তি নিয়ে দিনের খেলা শেষ করল বাংলাদেশ।
প্রথম ইনিংসে ২৭৮ রানে অলআউট হয় বাংলাদেশ। জবাবে প্রথম দিনের খেলা শেষে বিনা উইকেটে ২১ রান করেছে পাকিস্তান। ২৫৭ এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় দিন মাঠে নামবে স্বাগতিকেরা। আজান ওয়াইজ ১৩ এবং আব্দুল্লাহ ফজল ৮ রানে অপরাজিত আছেন। এদিন ৬ ওভার ব্যাট করেছে পাকিস্তান। রানের চেয়েও দুই ওপেনারের সামনে পধান চ্যালেঞ্জ ছিল বিনা উইকেটে দিন পাড়ি করে দেওয়া। সেই চ্যালেঞ্জ উতরে গেছেন আজান ও ফজল।
এর আগে লিটনের ব্যাটে ভর করে এই পুঁজি পায় বাংলাদেশ। হাসান আলীর বলে আউট হওয়ার আগে ১৬ চার এবং ২ ছক্কায় ১২৬ রান এনে দেন তিনি। ওপরের সারির ব্যাটাররা হতাশ করলেও লেজের ব্যাটারদের নিয়ে লিটনের লড়াকু ব্যাটিং দলকে পৌনে তিনশর কোটায় নিয়ে যায়। ষষ্ঠ উইকেটে তাইজুলকে (১৬) নিয়ে যোগ করেন ৬০ রান। নবম উইকেটে শরীফুল (১২) ইসলামের সঙ্গে তাঁর জুটি ৬৪ রানের। তার আগে তাসকিন আহমেদকে নিয়ে আরও ৩৮ রান যোগ করেন লিটন। ওপরের সারির ব্যাটারদের ব্যর্থতার দিনে লিটনময় একটা দিনটাই দেখল ভক্তরা।
প্রথম দুই সেশনে তিনটি করে উইকেট হারিয়ে রীতিমতো ধুঁকছিল বাংলাদেশ। আরও একবার ব্যর্থ ওপেনিং জুটি। স্কোরবোর্ডের কোনো রান হওয়ার আগে খোঁচা মেরে স্লিপে ক্যাচ দেন মাহমুদুল হাসান। ভালো খেলতে থাকা অভিষিক্ত তানজিদ হাসান তামিম আউট হয়েছেন ২৬ রান করে। ২২ রানের বেশি করতে পারেননি ঢাকা টেস্টের দুই ইনিংসেই ফিফটির দেখা পাওয়া মুমিনুল হক।
চতুর্থ উইকেটে মুশফিকুর রহিমকে নিয়ে প্রতিরোধ গড়ার আভাস দিয়েছিলেন শান্ত। ব্যক্তিগত ২৯ রানে কাটা পড়ে অধিনায়কের ইনিংস। পাকিস্তানের ভুলে একবার বেঁচে যাওয়া মুশফিকও ইনিংস বড় করতে পারেননি। ২৩ রানে খুররম শেহজাদের বলে এলবিডব্লু হন সাবেক অধিনায়ক। বড় শট খেলতে গিয়ে হাসান আলীর হাতে ধরা পড়েন মিরাজ। মাত্র ৪ রান আসে ওয়ানডে দলপতির ব্যাট থেকে। ৮১ রানে ৪ উইকেট নেন খুররম। আব্বাস নেন ৩ উইকেট। ৪৫ রান দেন তিনি।
ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগের (ডিপিএল) পঞ্চম রাউন্ডের বেশিরভাগ ম্যাচই রানবন্যায় ভেসেছে। এদিন সেঞ্চুরি হয়েছে চারটি। তিন অঙ্কের ম্যাজিক্যাল কোটা স্পর্শ করেছেন মোহাম্মদ মিঠুন, আশিকুর রহমান শিবলি, মাহমুদুল হাসান এবং সাদিকুর রহমান। বিপরীতে বল হাতে দিনটা রাঙিয়েছেন কেবল আব্দুল গাফফার সাকলাইন।১৪ মিনিট আগে
ব্যারিস্টার সারওয়াত সিরাজ শুক্লা তাঁর লিখিত বক্তব্যে ড. ইউনূসের ভূমিকার সমালোচনা করে বলেন, ‘প্রফেসর ইউনূস নিজে দুই কন্যার পিতা। নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি ও ক্ষমতায়নের জন্য সারা জীবন কাজ করেছেন বলে দাবি করেন। তাঁর নোবেল পুরস্কারের অংশীদারও একজন নারী। অথচ তাঁর শাসনামলে বাংলাদেশের মহিলাদের খেলাধুলার জন্য১ ঘণ্টা আগে
দলীয় ১১৬ রানে মেহেদী হাসান মিরাজ যখন ফিরে যান, তখন সবার মনে একটাই প্রশ্ন ঘুরছিল—সম্মানজনক সংগ্রহ দাঁড় করাতে পারবে তো বাংলাদেশ? শেষ পর্যন্ত লজ্জা এড়িয়ে সিলেট টেস্টের প্রথম ইনিংসে পাকিস্তানের বিপক্ষে স্বাগতিকেরা এই সমীকরণ মিলিয়েছে। সেটা সম্ভব হয়েছে লিটন দাসের লড়িয়ে ইনিংসে ভর করে।২ ঘণ্টা আগে
প্রথম দুই সেশনে ৬ উইকেট তুলে নিয়ে রীতিমতো বাংলাদেশকে চাপে রেখেছিল পাকিস্তান। নাজমুল হোসেন শান্ত, মুমিনুল হক, মুশফিকুর রহিমরা ক্রিজে টিকে গিয়েও ইনিংস বড় করতে পারেনি। তাতে ২০০ রানের নিচে অলআউট হওয়ার শঙ্কা জেগেছিল। কিন্তু বাকিদের ব্যর্থতার দিনে একপ্রান্তে আগলে রাখেন লিটন দাস।৩ ঘণ্টা আগে