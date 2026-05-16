লিটনের লড়াইয়ে বাংলাদেশের সংগ্রহ ২৭৮

দলীয় ১১৬ রানে মেহেদী হাসান মিরাজ যখন ফিরে যান, তখন সবার মনে একটাই প্রশ্ন ঘুরছিল—সম্মানজনক সংগ্রহ দাঁড় করাতে পারবে তো বাংলাদেশ? শেষ পর্যন্ত লজ্জা এড়িয়ে সিলেট টেস্টের প্রথম ইনিংসে পাকিস্তানের বিপক্ষে স্বাগতিকেরা এই সমীকরণ মিলিয়েছে। সেটা সম্ভব হয়েছে লিটন দাসের লড়িয়ে ইনিংসে ভর করে।
শেষ ব্যাটার হিসেবে ক্রিজে আসেন নাহিদ রানা। মোকাবেলা করা চতুর্থ বলেই উইকেটের পেছনে মোহাম্মদ রিজওয়ানকে ক্যাচ দেন এই পেসার। রানার বিদায়ে অলআউট হয়েছে বাংলাদেশ। তার আগে করেছে ২৭৮ রান। দলকে পৌনে তিনশর কোটায় নিয়ে যেতে দারুণ এক সেঞ্চুরি উপহার দেন লিটন।
প্রথম দুই সেশনে ৬ উইকেট তুলে নিয়ে রীতিমতো বাংলাদেশকে চাপে রেখেছিল পাকিস্তান। নাজমুল হোসেন শান্ত, মুমিনুল হক, মুশফিকুর রহিমরা ক্রিজে টিকে গিয়েও ইনিংস বড় করতে পারেনি। তাতে ২০০ রানের নিচে অলআউট হওয়ার শঙ্কা জেগেছিল। কিন্তু বাকিদের ব্যর্থতার দিনে একপ্রান্তে আগলে রাখেন লিটন দাস।১ ঘণ্টা আগে
মধ্যাহ্ন বিরতির পরও আরেকদফা ব্যাটিং ব্যর্থতার চিত্র বাংলাদেশ শিবিরে। প্রথম সেশনে ৩ উইকেট হারানোর পর দুপুরের খাবার খেয়ে এসে বেশিক্ষণ টিকলেন না নাজমুল হোসেন শান্ত এবং মুশফিকুর রহিম। একের পর এক উইকেট হারিয়ে রীতিমতো ধুঁকছে বাংলাদেশ।৪ ঘণ্টা আগে
সিলেট টেস্টের প্রথম দিনের প্রথম সেশনটা বাংলাদেশের পক্ষে গেল না। আগে ব্যাট করতে নামা স্বাগতিকেরা এই সেশনে হারিয়েছে ৩ উইকেট। মাহমুদুল হাসান জয়, তানজিদ হাসান তামিমের পর সাজঘরে ফিরেছেন মুমিনুল হক। তাতে ৬৩ রানেই ৩ উইকেটে দলে পরিণত হয় বাংলাদেশ।৫ ঘণ্টা আগে