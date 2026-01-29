Ajker Patrika
ক্রিকেট

বর্জনের ‘নাটকের’ মধ্যে পাকিস্তানের ঘুম উড়িয়ে দিল আইসল্যান্ড

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৯ জানুয়ারি ২০২৬, ১৭: ৫৮
বর্জনের ‘নাটকের’ মধ্যে পাকিস্তানের ঘুম উড়িয়ে দিল আইসল্যান্ড
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তানের অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা এখনো কাটেনি। ছবি: এএফপি

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরুর আগমুহূর্তে পাকিস্তানের অংশগ্রহণ নিয়ে তৈরি হয়েছে ঘোর অনিশ্চয়তা। ২৪ জানুয়ারি আইসিসি বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশের নাম ছেঁটে ফেলার পর পাকিস্তানের বর্জন নিয়ে শুরু হয় আলোচনা। এবার সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্ট দিয়ে আইসল্যান্ড রীতিমতো ঘুম উড়িয়ে দিয়েছে পাকিস্তানের।

২৬ জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে বৈঠক শেষে পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি জানিয়েছিলেন, বিশ্বকাপ ইস্যুতে আগামী সপ্তাহের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে পিসিবি। নিজেদের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে গতকাল সকালে পাকিস্তান-ইস্যুতে আইসল্যান্ড ক্রিকেট যে পোস্ট দিয়েছে, তা রীতিমতো ভাইরাল। আইসল্যান্ড ক্রিকেট লিখেছে, ‘টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তান খেলার ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নিল, সেটা আমাদের জানা দরকার। যেহেতু তারা ২ ফেব্রুয়ারি বিশ্বকাপ থেকে নিজেদের নাম প্রত্যাহার করছে, আমরা দ্রুতই উড়াল দেব। তবে বিমানের সূচি আসলেই একটা ঝামেলার ব্যাপার হয়ে গেল। কলম্বোতে ৭ ফেব্রুয়ারি পৌঁছানো কঠিন হয়ে গেল। আমাদের উদ্বোধনী ব্যাটারদের একটু ঘুমের সমস্যা রয়েছে।’

বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে ‘গায়েব’ করে দিল আইসল্যান্ডবিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে ‘গায়েব’ করে দিল আইসল্যান্ড

কোন পথে যাত্রা করবে, সেটার একটা ডায়াগ্রাম নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে গতকাল পোস্ট করেছে। প্রথমে কেফলাভিক বিমানবন্দর থেকে যাত্রা শুরু করবে। ১৮ ঘণ্টা ৫০ মিনিটের যাত্রা শেষে আইসল্যান্ড দল পৌঁছাবে কলম্বোতে। মাঝে ম্যানচেস্টার, দুবাই বিমানবন্দরে থামবে। ফ্লাইটের আরেক সূচি অনুযায়ী ১৯ ঘণ্টা ১০ মিনিটের যাত্রা শেষে আইসল্যান্ড দল পৌঁছাবে কলম্বোতে। মাঝে লন্ডন, দুবাইয়ে তারা বিমান বদলাবে।

কেফলাভিক থেকে কলম্বো ভ্রমণের সূচি প্রকাশ করেছে আইসল্যান্ড ক্রিকেট। ছবি: এক্স
কেফলাভিক থেকে কলম্বো ভ্রমণের সূচি প্রকাশ করেছে আইসল্যান্ড ক্রিকেট। ছবি: এক্স

যে চার রুটের সূচি পোস্ট করেছে আইসল্যান্ড, তার মধ্যে প্রথম দুটি তো ওপরে বলাই হলো। তৃতীয় সূচি অনুযায়ী কেফলাভিক বিমানবন্দর থেকে ২৬ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটের যাত্রা শেষে আইসল্যান্ড দল পৌঁছাবে কলম্বোতে। মাঝে লন্ডন, দুবাইয়ে যাত্রাবিরতি নেবে। আর চতুর্থ সূচি অনুযায়ী ৯ ঘণ্টা ১০ মিনিটের যাত্রা শেষে আইসল্যান্ড দল পৌঁছাবে কলম্বোতে। মাঝে লন্ডন, দুবাই বিমানবন্দরে বিশ্রাম নেবে।

‘হট টপিক’ নিয়ে হাস্যরসিকতাকে আইসল্যান্ড ক্রিকেট অন্য এক মাত্রায় নিয়ে গেছে। ক্রিকেটে তেমন একটা জনপ্রিয় না হয়ে উঠলেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাদের পোস্টগুলো দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায়। এর আগে বাংলাদেশের বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে যখন অনিশ্চয়তা ছিল, তখন ‘সি’ গ্রুপ থেকে বাংলাদেশের নাম ডিলিট করে আইসল্যান্ড ক্রিকেট নিজেদের নাম বসিয়ে দিয়েছিল। পরবর্তীতে বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে স্কটল্যান্ডকে নিয়েছে আইসিসি।

অনিশ্চয়তার মধ্যেই ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ঘিরে বাড়তি নিরাপত্তাঅনিশ্চয়তার মধ্যেই ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ঘিরে বাড়তি নিরাপত্তা

পাকিস্তানের অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যেই ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে বাড়তি নিরাপত্তা জোরদার করেছে বলে বার্তা সংস্থা এএফপি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ১৫ ফেব্রুয়ারি কলম্বোর প্রেমাদাসায় হওয়ার কথা ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ। তার আগে বিশ্বকাপ শুরুর প্রথম দিন ৭ ফেব্রুয়ারি কলম্বোর সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাবে (এসএসসি) নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে মুখোমুখি হবে পাকিস্তান। একই মাঠে ১০ ফেব্রুয়ারি সালমান-বাবররা খেলবেন যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে। ১৮ ফেব্রুয়ারি কলম্বোর এসএসসিতে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে পাকিস্তানের প্রতিপক্ষ নামিবিয়া।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শীতে পিঠ ব্যথা করে—টাইম ম্যাগাজিনকে তারেক রহমান

শেরপুরে নির্বাচনী সহিংসতায় জামায়াত নেতা নিহত

রাজশাহী বিভাগের ৩৯ আসন: ১৬ আসনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই

তেহরান পুড়লে জ্বলবে রিয়াদও, ইরানের অস্তিত্বের লড়াই যেভাবে মধ্যপ্রাচ্যের ভাগ্যনিয়ন্তা

আজকের রাশিফল: যা ছোঁবেন সেটাই সোনা হবে, তবে অন্যের জিনিসে হাত দেবেন না

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্তের আগে ‘রহস্যজনক নীরবতা’

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্তের আগে ‘রহস্যজনক নীরবতা’

এবার রাউজানে গভীর নলকূপের গর্তে পড়ে গেল ৫ বছরের শিশু

এবার রাউজানে গভীর নলকূপের গর্তে পড়ে গেল ৫ বছরের শিশু

আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরেক দফা বাড়ছে

আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরেক দফা বাড়ছে

মায়ের চেষ্টা ব্যর্থ করে হিমায়িত পুকুরে তিন ভাইয়ের মর্মান্তিক মৃত্যু

মায়ের চেষ্টা ব্যর্থ করে হিমায়িত পুকুরে তিন ভাইয়ের মর্মান্তিক মৃত্যু

সম্পর্কিত

বর্জনের ‘নাটকের’ মধ্যে পাকিস্তানের ঘুম উড়িয়ে দিল আইসল্যান্ড

বর্জনের ‘নাটকের’ মধ্যে পাকিস্তানের ঘুম উড়িয়ে দিল আইসল্যান্ড

বাংলাদেশ-ভারত বিরোধে কেন নীরব ছিল শ্রীলঙ্কা

বাংলাদেশ-ভারত বিরোধে কেন নীরব ছিল শ্রীলঙ্কা

রিয়ালের বিপক্ষে গোল করা গোলরক্ষক এখন ‘ল্যুভর জাদুঘরে’

রিয়ালের বিপক্ষে গোল করা গোলরক্ষক এখন ‘ল্যুভর জাদুঘরে’

পাকিস্তান-ম্যাচ শুরুর ঘণ্টাখানেক আগেই অস্ট্রেলিয়ার বড় চমক

পাকিস্তান-ম্যাচ শুরুর ঘণ্টাখানেক আগেই অস্ট্রেলিয়ার বড় চমক