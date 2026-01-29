বর্জনের ‘নাটকের’ মধ্যে পাকিস্তানের ঘুম উড়িয়ে দিল আইসল্যান্ড

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরুর আগমুহূর্তে পাকিস্তানের অংশগ্রহণ নিয়ে তৈরি হয়েছে ঘোর অনিশ্চয়তা। ২৪ জানুয়ারি আইসিসি বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশের নাম ছেঁটে ফেলার পর পাকিস্তানের বর্জন নিয়ে শুরু হয় আলোচনা। এবার সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্ট দিয়ে আইসল্যান্ড রীতিমতো ঘুম উড়িয়ে দিয়েছে পাকিস্তানের।
২৬ জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে বৈঠক শেষে পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি জানিয়েছিলেন, বিশ্বকাপ ইস্যুতে আগামী সপ্তাহের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে পিসিবি। নিজেদের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে গতকাল সকালে পাকিস্তান-ইস্যুতে আইসল্যান্ড ক্রিকেট যে পোস্ট দিয়েছে, তা রীতিমতো ভাইরাল। আইসল্যান্ড ক্রিকেট লিখেছে, ‘টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তান খেলার ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নিল, সেটা আমাদের জানা দরকার। যেহেতু তারা ২ ফেব্রুয়ারি বিশ্বকাপ থেকে নিজেদের নাম প্রত্যাহার করছে, আমরা দ্রুতই উড়াল দেব। তবে বিমানের সূচি আসলেই একটা ঝামেলার ব্যাপার হয়ে গেল। কলম্বোতে ৭ ফেব্রুয়ারি পৌঁছানো কঠিন হয়ে গেল। আমাদের উদ্বোধনী ব্যাটারদের একটু ঘুমের সমস্যা রয়েছে।’
কোন পথে যাত্রা করবে, সেটার একটা ডায়াগ্রাম নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে গতকাল পোস্ট করেছে। প্রথমে কেফলাভিক বিমানবন্দর থেকে যাত্রা শুরু করবে। ১৮ ঘণ্টা ৫০ মিনিটের যাত্রা শেষে আইসল্যান্ড দল পৌঁছাবে কলম্বোতে। মাঝে ম্যানচেস্টার, দুবাই বিমানবন্দরে থামবে। ফ্লাইটের আরেক সূচি অনুযায়ী ১৯ ঘণ্টা ১০ মিনিটের যাত্রা শেষে আইসল্যান্ড দল পৌঁছাবে কলম্বোতে। মাঝে লন্ডন, দুবাইয়ে তারা বিমান বদলাবে।
যে চার রুটের সূচি পোস্ট করেছে আইসল্যান্ড, তার মধ্যে প্রথম দুটি তো ওপরে বলাই হলো। তৃতীয় সূচি অনুযায়ী কেফলাভিক বিমানবন্দর থেকে ২৬ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটের যাত্রা শেষে আইসল্যান্ড দল পৌঁছাবে কলম্বোতে। মাঝে লন্ডন, দুবাইয়ে যাত্রাবিরতি নেবে। আর চতুর্থ সূচি অনুযায়ী ৯ ঘণ্টা ১০ মিনিটের যাত্রা শেষে আইসল্যান্ড দল পৌঁছাবে কলম্বোতে। মাঝে লন্ডন, দুবাই বিমানবন্দরে বিশ্রাম নেবে।
‘হট টপিক’ নিয়ে হাস্যরসিকতাকে আইসল্যান্ড ক্রিকেট অন্য এক মাত্রায় নিয়ে গেছে। ক্রিকেটে তেমন একটা জনপ্রিয় না হয়ে উঠলেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাদের পোস্টগুলো দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায়। এর আগে বাংলাদেশের বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে যখন অনিশ্চয়তা ছিল, তখন ‘সি’ গ্রুপ থেকে বাংলাদেশের নাম ডিলিট করে আইসল্যান্ড ক্রিকেট নিজেদের নাম বসিয়ে দিয়েছিল। পরবর্তীতে বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে স্কটল্যান্ডকে নিয়েছে আইসিসি।
পাকিস্তানের অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যেই ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে বাড়তি নিরাপত্তা জোরদার করেছে বলে বার্তা সংস্থা এএফপি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ১৫ ফেব্রুয়ারি কলম্বোর প্রেমাদাসায় হওয়ার কথা ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ। তার আগে বিশ্বকাপ শুরুর প্রথম দিন ৭ ফেব্রুয়ারি কলম্বোর সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাবে (এসএসসি) নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে মুখোমুখি হবে পাকিস্তান। একই মাঠে ১০ ফেব্রুয়ারি সালমান-বাবররা খেলবেন যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে। ১৮ ফেব্রুয়ারি কলম্বোর এসএসসিতে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে পাকিস্তানের প্রতিপক্ষ নামিবিয়া।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সামনে রেখে রীতিমতো ঝড় বইয়ে যাচ্ছে ক্রিকেটাঙ্গনে। নিরাপত্তা শঙ্কা থাকায় ভারতে যেতে রাজি হয়নি বাংলাদেশ। এই ইস্যুতে বিরোধ সৃষ্টি হয় দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে। এই বিরোধে পুরোপুরি চুপচাপ শ্রীলঙ্কা। নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করতেই এই অবস্থান নিয়েছে লঙ্কানরা।৩৪ মিনিট আগে
রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে বেনফিকার জয় ছাপিয়ে আলোচনায় আনাতোলি রুবিন। শেষ মুহূর্তে গোল করে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা তিনি ঘটাননি। তবে যা করেছেন তাতে ইতিহাসের পাতায় এখন তাঁর নাম। ফুটবল বিশ্ব এখন তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।২ ঘণ্টা আগে
পাকিস্তানের বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা এখনো কাটেনি। এই অনিশ্চয়তার মধ্যেই আজ শুরু হচ্ছে পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। প্রথম টি-টোয়েন্টি মাঠে গড়ানোর আগমুহূর্তে চমক দেখাল অস্ট্রেলিয়া।২ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তান অংশগ্রহণ করে কি না, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। বাংলাদেশ বাদ পড়ায় বয়কটের হুমকি দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। এমন অনিশ্চয়তার মধ্যেও ভারত ও পাকিস্তানের ম্যাচগুলো ঘিরে বাড়তি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করছে শ্রীলঙ্কা।৩ ঘণ্টা আগে