Ajker Patrika
ক্রিকেট

আমিরাতকে উড়িয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার চারে চার

ক্রীড়া ডেস্ক    
আমিরাতকে উড়িয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার চারে চার
সংযুক্ত আরব আমিরাতকে ৬ উইকেটে হারিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ছবি: ক্রিকইনফো

এক আফগানিস্তানই যা একটু চাপে ফেলতে পেরেছে দক্ষিণ আফ্রিকাকে। ডাবল সুপার ওভারে চাপের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আফগানদের হারিয়ে দিয়েছিল প্রোটিয়ারা। বাকি তিন ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকা জিতেছে দাপটের সঙ্গে। সেই ধারাবাহিকতায় আজ দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে সংযুক্ত আরব আমিরাতকে উড়িয়ে দিল এইডেন মার্করামের নেতৃত্বাধীন দক্ষিণ আফ্রিকা।

প্রথম তিন ম্যাচ জিতে আগেই সুপার এইট নিশ্চিত করে ফেলেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। গতকাল ‘ডি’ গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসেবে নাম লেখায় নিউজিল্যান্ড। কানাডার দেওয়া ১৭৪ রানের লক্ষ্য তাড়া করে ২৯ বল হাতে রেখে ৮ উইকেটে জিতে সুপার এইটের টিকিট কাটে কিউইরা। দুই দল নিশ্চিত হয়ে যাওয়ায় ‘ডি’ গ্রুপের আজকের দক্ষিণ আফ্রিকা-আরব আমিরাত ম্যাচটি হয়ে যায় স্রেফ নিয়মরক্ষার। দিল্লিতে আমিরাতকে ৬ উইকেটে হারিয়ে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে চার ম্যাচের চারটিতেই জিতল প্রোটিয়ারা।

আগে ব্যাটিং করে আরব আমিরাত যখন ১২২ রান করে, তখনই ম্যাচের ফল অনেকটা নির্ধারিত হয়ে যায়। টি-টোয়েন্টিতে ১২৩ রানের লক্ষ্য তাড়া করে জেতা এ আর এমন কী! তাও আবার এমন মামুলি লক্ষ্য পেয়েছে টুর্নামেন্টের অন্যতম ‘হট ফেবারিট’ দক্ষিণ আফ্রিকা। জবাবে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করতে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকা ৫.৪ ওভারে ২ উইকেটে ৫৬ রানে পরিণত হয়।

দিল্লিতে আজ টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক মার্করাম। আগে ব্যাটিং পেয়ে ৪.২ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ৩৮ রান করে ফেলে আরব আমিরাত। পঞ্চম ওভারের তৃতীয় বলে আমিরাত অধিনায়ক মোহাম্মদ ওয়াসিমকে এলবিডব্লুর ফাঁদে ফেলেন জর্জ লিন্ডে। ১২ বলে ২ চারে ২২ রান করেন ওয়াসিম। শুরুর এই ছন্দ ধরে রাখতে পারেনি আমিরাত। দক্ষিণ আফ্রিকার নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকা আরব আমিরাত ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১২২ রান করেছে।

বিষয়:

খেলাটি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

কলকাতায় গায়কসহ কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ৬ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

চাঁদ দেখা যায়নি, বৃহস্পতিবার থেকে রোজা শুরুর ঘোষণা ৮ দেশের

নিজের হাতে এক মন্ত্রণালয় ও দুই বিভাগ রাখলেন তারেক রহমান

মির্জা আব্বাসসহ ১০ জনকে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের উপদেষ্টা নিয়োগ

প্রধানমন্ত্রী তারেকের পিএস আশরাফ রেজা ফরিদী, এপিএস মামুন শিবলী

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিশ্বজুড়ে বড় বিভ্রাটের পর স্বাভাবিক ইউটিউব, যে কারণ জানা গেল

বিশ্বজুড়ে বড় বিভ্রাটের পর স্বাভাবিক ইউটিউব, যে কারণ জানা গেল

খুলনায় চেগা সোহেল গুলিবিদ্ধ

খুলনায় চেগা সোহেল গুলিবিদ্ধ

বাংলাদেশকে দেখে শিখুন কীভাবে নির্বাচন করতে হয়, ভারতের ইসিকে মমতা

বাংলাদেশকে দেখে শিখুন কীভাবে নির্বাচন করতে হয়, ভারতের ইসিকে মমতা

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে ফিরল অলিখিত রেওয়াজ

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে ফিরল অলিখিত রেওয়াজ

বন্ড সুবিধায় টাইলসের কাঁচামাল আমদানি: ৩৮ কোটি টাকা শুল্ক ফাঁকির অভিযোগে দুদকের মামলা

বন্ড সুবিধায় টাইলসের কাঁচামাল আমদানি: ৩৮ কোটি টাকা শুল্ক ফাঁকির অভিযোগে দুদকের মামলা

সম্পর্কিত

আমিরাতকে উড়িয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার চারে চার

আমিরাতকে উড়িয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার চারে চার

১২ বছর পর আফগানদের এমন দুর্দশা

১২ বছর পর আফগানদের এমন দুর্দশা

শুধু মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করুন, নতুন সরকারকে জ্যোতির বার্তা

শুধু মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করুন, নতুন সরকারকে জ্যোতির বার্তা

বাংলাদেশের হ্যাটট্রিক জয়, সেমিফাইনালে প্রতিপক্ষ কারা

বাংলাদেশের হ্যাটট্রিক জয়, সেমিফাইনালে প্রতিপক্ষ কারা