অঙ্কনের অভিষেক, ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ

আফগানিস্তানের বিপক্ষে একটি দুঃস্বপ্নময় সিরিজ শেষে চারদিনের মাথায় মাঠের খেলায় ফিরেছে বাংলাদেশ। এবার তাদের প্রতিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ। মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে টস জিতেছেন সফরকারী দলের অধিনায়ক শাই হোপ। বাংলাদেশকে আগে ব্যাটিংয়ে পাঠিয়েছেন তিনি। ফিল্ডিং করবে তাঁর দল।
টনি হেমিংয়ের অধীনে আরও কালো হয়েছে মিরপুরের পিচ। তাই একাদশে স্পিনারদের প্রাধান্য দিয়েছে বাংলাদেশ। দুই পেসারের বিপরীতে তিন স্পিনার নিয়েছে স্বাগতিকরা।
আফগানিস্তান সিরিজের দল থেকে কয়েকটি পরিবর্তন এনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দল দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। প্রথমবারের মতো পঞ্চাশ ওভারের সিরিজে ডাক পেয়েছেন মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন। দলে ফরানো হয়েছে সৌম্য সরকারকে। এই দুজনকেই রাখা হয়েছে একাদশে। টেস্টের পর ওয়ানডেতেও অভিষেক হলো অঙ্কনের।
ব্যাট হাতে বাজে সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন জাকের আলী অনিক। আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের শেষ ওয়ানডের একাদশ থেকে বাদ পড়েন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। তবে তাঁকে রেখেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দল দেয় বিসিবি। দলে থাকলেও ক্যারিবীয়দের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচের একাদশে জায়গা পাননি জাকের।
দুই দলের একাদশ:
বাংলাদেশ: সৌম্য সরকার, সাইফ হাসান, নাজমুল হোসেন শান্ত, তৌহিদ হৃদয়, মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, নুরুল হাসান (উইকেটরক্ষক), রিশাদ হোসেন, তাসকিন আহমেদ, তানভীর ইসলাম, মোস্তাফিজুর রহমান।
ওয়েস্ট ইন্ডিজ: ব্র্যান্ডন কিং, আলিক অ্যাথানাজে, কেসি কার্টি, শাই হোপ (অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), শেরফেন রাদারফোর্ড, জাস্টিন গ্রিভস, রোস্টন চেজ, রোমারিও শেফার্ড, গুদাকেশ মোটি, খারি পিয়েরে, জেডন সিলস।
মিরপুরের ঘন কালো পিচে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে ওয়ানডে খেলতে নেমেছে বাংলাদেশ। পিচের সেই ঘনকালো রঙই যেন আরও একবার স্বাগতিকদের ব্যাটিংয়ে ফুটে উঠেছে। টস হেরে আগে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই ২ উইকেট হারিয়ে বিপদে পড়েছে বাংলাদেশ।২০ মিনিট আগে
তিন ক্রিকেটার নিহত হওয়াকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রশিদ খান। এই হামলাকে অনৈতিক ও বর্বরোচিত বলে উল্লেখ করেছেন তারকা লেগস্পিনার। এবার পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) বয়কটের হুমকি দিয়ে রাখলেন রশিদ।২ ঘণ্টা আগে
বিমান হামলায় তিন ক্রিকেটার নিহতের ঘটনায় আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যকার চলমান উত্তেজনা নতুন মোড় নিয়েছে। এরই মধ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রশিদ খান, মোহাম্মদ নবির মতো তারকা ক্রিকেটাররা।২ ঘণ্টা আগে
কয়েক দিন ধরেই সংঘাত চলছে পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্তে। এবার সংঘাতে নিহত হলেন আফগানিস্তানের তিন ক্রিকেটার। তাতে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা আরও বেড়ে গেল। ইতিমধ্যে পাকিস্তানে অনুষ্ঠেয় ত্রিদেশীয় সিরিজ থেকে নিজেদের নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে আফগানরা।৪ ঘণ্টা আগে