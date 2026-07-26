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ভারতের সামনে জিম্বাবুয়েকে আজ ধবলধোলাইয়ের হাতছানি

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৬ জুলাই ২০২৬, ১৩: ৫৪
ভারতের সামনে জিম্বাবুয়েকে আজ ধবলধোলাইয়ের হাতছানি
জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ জিতেছে ভারত। ছবি: ক্রিকইনফো

আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে দুই টি-টোয়েন্টি, ইংল্যান্ডের কাছে চার টি-টোয়েন্টি—শ্রেয়াস আইয়ারের নেতৃত্বাধীন ভারত টানা ছয় টি-টোয়েন্টি হেরে বেকায়দায় পড়েছিল। অবশেষে জিম্বাবুয়ে সিরিজে এসে জয়ের দেখা পায় ভারত। টানা দুই টি-টোয়েন্টি জিতে এক ম্যাচ আগেই সিরিজ নিশ্চিত করেছে আইয়ারের দল। আজ জিতলে জিম্বাবুয়েকে ধবলধোলাই করবে ভারত। বাংলাদেশ সময় বিকেল ৫টায় হারারেতে শুরু হবে ভারত-জিম্বাবুয়ে সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টি। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

তৃতীয় টি-টোয়েন্টি

ভারত-জিম্বাবুয়ে

বিকেল ৫টা

সরাসরি

ইউনাইট ৮ স্পোর্টস ১ ও ২

গ্লোবাল সুপার লিগ

পার্থ স্কর্চার্স-সান ফ্রান্সিস্কো ইউনিকর্ন

রাত ৮টা

সরাসরি

সনি টেন ১

লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগ

জাফনা-ক্যান্ডি

বেলা ৩টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

ডাম্বুলা-গল

রাত ৮টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ৩

বিষয়:

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