বাংলাদেশকে লঙ্কানদের এমন বেধড়ক পিটুনি দেওয়ার কারণ কী

ক্রীড়া ডেস্ক
২০২৫ এশিয়া কাপে অসাধারণ শুরু করেছে শ্রীলঙ্কা। বিস্ফোরক জয়ে মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্ট শুরু করতে লঙ্কানরা বেছে নিল বাংলাদেশকেই। শুরুতে একটু সংগ্রাম করলেও বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে লঙ্কানরা ওলটপালট করে দিয়েছে বাংলাদেশকে। শ্রীলঙ্কা অধিনায়ক চারিত আসালাঙ্কা জানিয়েছেন, বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলার আগেই এমন পরিকল্পনা ছিল তাঁদের।
টস হেরে গতকাল আগে ব্যাটিং পাওয়া বাংলাদেশ নির্ধারিত ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৩৯ রান তুলেছে। ১৪০ রানের লক্ষ্য তাড়া করে লঙ্কানরা ৩২ বল হাতে রেখে ৬ উইকেটে জিতেছে। আসালাঙ্কার দলের নেট রানরেট হয়েছে +২.৫৯৫। বাংলাদেশ, আফগানিস্তানের সমান ২ পয়েন্ট শ্রীলঙ্কা পেলেও নেট রানরেটের কারণে তারা ‘বি’ গ্রুপের পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আসালাঙ্কা বলেন,‘যখন আমরা ১১৫-১২০ করে ফেলেছি, ম্যাচটা শেষ করতে চেয়েছি তাড়াতাড়ি। ভক্ত-সমর্থকদের থেকে দারুণ সমর্থন পেয়েছি। বাংলাদেশের সমর্থকেরাও দারুণ। যেসব দর্শক মাঠে এসে খেলা দেখেছেন, আমাদের সমর্থন দিয়েছেন তাঁদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ।’
বাংলাদেশ প্রথমে ব্যাটিং পেলেও রানের খাতা খুলতে পেরেছে ১৪তম বলে। প্রথম ১৩ বলে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের স্কোর ছিল ২ উইকেটে ০ রান। পরবর্তীতে জাকের আলী অনিক (৪১*), শামীম হোসেন পাটোয়ারী (৪২*) ষষ্ঠ উইকেটে ৬১ বলে ৮৬ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়লেও সেটা যথেষ্ট হয়নি শেষ পর্যন্ত। আসালাঙ্কা তাই শুরুর দারুণ বোলিংই শ্রীলঙ্কার জয়ের ‘টার্নিং পয়েন্ট’ মনে করছেন। লঙ্কান অধিনায়ক বলেন, ‘প্রথম দুই ওভার আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ম্যাচ জেতার মঞ্চ তৈরি হয়েছে এখানেই। দারুণ শুরু ছিল এটা।’
১৪০ রানের লক্ষ্যে নেমে ৪.২ ওভারে ২ উইকেটে ২৮ রানে পরিণত হতে পারত শ্রীলঙ্কা। কিন্তু মিড অন থেকে দৌড়ে এসে দুইবারের চেষ্টাও বল তালুবন্দী করতে পারেননি শেখ মেহেদী হাসান। ব্যক্তিগত ১ রানে জীবন পাওয়া কামিল মিশারা এরপর বেধড়ক পিটিয়েছেন বাংলাদেশের বোলারদের। দ্বিতীয় উইকেটে মিশারা-পাতুম নিশাংকা ৫২ বলে ৯৫ রানের জুটি গড়লে লঙ্কানরা ম্যাচ জয়ের পথে অনেকটাই এগিয়ে যায়। শ্রীলঙ্কার ৬ উইকেটের জয়ে মিশারা হয়েছেন ম্যান অব দ্য ম্যাচ। ৩২ বলে ৪ চার ও ২ ছক্কায় ৪৬ রান করেছেন লঙ্কান বাঁহাতি ব্যাটার।
মিশারা তাঁর এমন ইনিংসের জন্য কৃতিত্ব দিয়েছেন শ্রীলঙ্কার প্রধান কোচ সনাথ জয়াসুরিয়াকে। ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে মিশারা বলেছেন, ‘কোচ সনাথ জয়াসুরিয়া অনেক ঠান্ডা মাথার মানুষ। সব সময় স্বাভাবিকভাবে খেলতে বলেন। সুযোগ পেলে খেলা শেষ করে আসার পরামর্শ দিয়েছেন। যখনই উইকেটে যাই, স্বাভাবিকভাবে খেলতে চাই। তিনি (কোচ) আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা দেন।’
আবুধাবিতে বাংলাদেশ সময় পরশু রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান ম্যাচ। আফগানদের জন্য অবশ্য এটা গ্রুপ পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচ। শ্রীলঙ্কা আগামীকাল খেলতে নামবে হংকংয়ের বিপক্ষে। এই ম্যাচটি হবে দুবাইয়ে। নিজেদের গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ লঙ্কানরা আবুধাবিতে খেলবে ১৮ সেপ্টেম্বর। আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ প্রত্যেকের পয়েন্ট ২। কিন্তু নেগেটিভ নেট রানরেটের কারণে (-০.৬৫০) লিটনের দল ‘বি’ গ্রুপের পয়েন্ট তালিকায় তিনে। প্রথম দুইয়ে থাকা আফগান ও লঙ্কার নেট রানরেট +৪.৭০ ও +২.৫৯৫।
