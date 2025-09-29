ক্রিকেটে বিরল ঘটনা, ট্রফি ছাড়াই ভারতের উদযাপন

ক্রীড়া ডেস্ক
মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছেন কর্মকর্তারা। কিন্তু ভারতীয় অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব শিরোপা নিতে এগিয়ে এলেন না। ক্রিকেট ইতিহাসে এমন ঘটনা বিরল; কোনো দল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে অথচ শিরোপা নিতে মঞ্চে ওঠেনি! এশিয়া কাপে ভারত শিরোপা জেতার পর সেই দৃশ্যটাই দেখা গেল।
টুর্নামেন্টজুড়ে ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথে ছিল যুদ্ধের ছায়া। ফাইনালই বা বাদ যাবে কেন। দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে রোমাঞ্চকর ফাইনালে পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় ভারত। এরপর শুরু হয় আরেক নাটক। এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের সভাপতি মহসিন নাকভি পিসিবির চেয়ারম্যান হওয়ায় ভারতীয় দল তাঁর কাছ থেকে শিরোপা নিতে চায়নি৷ এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল সূর্য-বুমরাদের বোঝানোর চেষ্টা করেও সফল হয়নি। পরে বলা হয়, মঞ্চে থাকা আরব আমিরাত ক্রিকেট বোর্ডের সহসভাপতি খালিদ আল জারোনির কাছ থেকে ট্রফি নিতে।
ভারত তাতে রাজি হলেও জুড়ে দেয় এক শর্ত। মঞ্চে কোনোভাবেই থাকতে পারবেন না নাকভি৷ তা শুনে নাকভি রীতিমত ক্ষোভে ফেটে পড়েন।
ম্যাচ শেষ হওয়ার প্রায় ঘণ্টাখানেক পর শুরু হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। ম্যাচসেরা, সিরিজসেরা ও রানার্সআপের পুরস্কার দেওয়ার পর উপস্থাপক সাইমন ডুল বলেন, ‘আমাকে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল থেকে জানানো হয়েছে যে ভারতীয় ক্রিকেট দল আজ রাতে কোনো পুরস্কার গ্রহণ করবে না। সুতরাং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শেষ হলো।’
ভারতীয় দল পরে কোনো ট্রফি ছাড়াই ফটোসেশন করে। ২০২২ কাতার বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার লিওনেল মেসির মতো ধীরে ধীরে হেঁটে ট্রফি উঁচিয়ে ধরার ভঙ্গিমায় ভারতীয় অধিনায়ক অদৃশ্য ট্রফি নিয়ে উদযাপন করেন সতীর্থদের সামনে।
শিরোপা কীভাবে ভারতকে বুঝিয়ে দেওয়া যায়, সেই ব্যাপারে এক জরুরি বৈঠকে ডেকেছে আয়োজক কর্তৃপক্ষ। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। দুবাইয়ে পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিসিবি সভাপতিও।
