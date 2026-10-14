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ক্রিকেট

অস্ট্রেলিয়ার কাছে ধবলধোলাই বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৪ অক্টোবর ২০২৬, ১৬: ১২
অস্ট্রেলিয়ার কাছে ধবলধোলাই বাংলাদেশ
বাংলাদেশকে ধবলধোলাই করেছে অস্ট্রেলিয়া। ছবি: ক্রিকইনফো

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে জয় তো দূরে থাক। বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল ন্যুনতম প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করতে পারল না। নিগার সুলতানা জ্যোতির দলকে হোয়াইটওয়াশ করল বাংলাদেশ।

ব্রিসবেনের অ্যালান বোর্ডার ফিল্ডে প্রথম দুই ওয়ানডে জিতে আগেই সিরিজ নিশ্চিত করে অস্ট্রেলিয়া। একই মাঠে আজ তৃতীয় ওয়ানডেতে বাংলাদেশ নামে ধবলধোলাই এড়াতে। ধবলধোলাই এড়ানোর ম্যাচেও বাজেভাবে হারল জ্যোতির দল। ৮ উইকেটে জিতে বাংলাদেশকে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করল অস্ট্রেলিয়া।

১৭৩ রানের লক্ষ্যে নেমে ৬-এর বেশি রানরেটে খেলতে গিয়ে শুরুতে কিছুটা চাপে পড়ে অস্ট্রেলিয়া। ৫.২ ওভারে ২ উইকেটে ৩৮ রানে পরিণত হয় স্বাগতিকেরা। জর্জিয়া ভলকে (১৩) এলবিডব্লিউ করেন সুলতানা খাতুন। রিভিউ নিয়েও বাঁচতে পারেননি ভল। তবে রিভিউ অক্ষত থেকেছে। এরপর আরেক ওপেনার বেথ মুনিকে (২১) বোল্ড করেন দিশা বিশ্বাস।

শুরুতে ২ উইকেট হারালেও অস্ট্রেলিয়াকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। তৃতীয় উইকেটে ১০৪ বলে ১৩৭ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়েন এলিস পেরি-অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড। ৬৪ বলে ৮ চারে ৬৫ রান করে অপরাজিত থাকেন পেরি। সাদারল্যান্ড ৭৪ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছেন। ৫২ বলের ইনিংসে মারেন ১২ চার।

ধবলধোলাই এড়ানো নিয়েই এখন চিন্তিত বাংলাদেশধবলধোলাই এড়ানো নিয়েই এখন চিন্তিত বাংলাদেশ

১৬৪ বল হাতে রেখে ৮ উইকেটে জিতে অস্ট্রেলিয়া ৩-০ ব্যবধানে বাংলাদেশকে ওয়ানডে সিরিজে ধবলধোলাই করেছে। ম্যাচসেরা, সিরিজসেরা দুটি পুরস্কারই পেয়েছেন মেগান শুট। সিরিজে সর্বোচ্চ ১০ উইকেট পেয়েছেন। বোলিং করেছেন ২.৩৬ ইকোনমিতে।

বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজের তিন ওয়ানডেতেই আগে বোলিং নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। আজ টস হেরে আগে ব্যাটিং পেয়ে বাংলাদেশ ৪৯.৫ ওভারে ১৭৪ রানে অলআউট হয়েছে। স্বর্ণা আক্তার, শারমিন আক্তার সুপ্তা ফিফটি করেছেন। ৭১ বলে ৪ চারে ৫৪ রান করেন স্বর্ণা। সুপ্তা করেন ৫০ রান। অস্ট্রেলিয়ার শুট ১০ ওভারে ১৬ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। পাঁচ ওভার মেডেনও দিয়েছেন তিনি।

বিষয়:

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