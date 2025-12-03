আগ্রাসী উদযাপন করে আইসিসির শাস্তি পেলেন ভারতীয় ক্রিকেটার

ক্রীড়া ডেস্ক
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে ভারতের শুরুটা হয়েছে দারুণ। প্রথম ম্যাচে সফরকারীদের ১৭ রানে হারায় লোকেশ রাহুলের দল। ভারতের জয়ের দিনে নজরকাড়া বোলিং করেছেন হার্শিত রানা। কিন্তু আগ্রাসী উদযাপনের কারণে শান্তির খড়গে পড়তে হলো এই পেসারকে।
রাঁচিতে সেদিন আগে ব্যাট করে ৩৪৯ রান তোলে ভারত। জবাবে ৩৩২ রানে থামে দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস। অতিথিদের ইনিংসের ২২ তম ওভারের কথা। রানার করা সে ওভারের চতুর্থ বলে রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের হাতে ধরা পড়েন ৩৭ রানে ব্যাট করতে থাকা দেওয়াল্ড ব্রেভিস।
আউটের পর তাঁকে আগ্রাসী ভঙ্গিতে ড্রেসিংরুমের পথ দেখান রানা। তাতে আইসিসি কোড অব কন্ডাক্টের ২.৫ ধারা লঙ্ঘন করেছেন এই বোলার। এই ধারায় বলা আছে, আন্তর্জাতিক ম্যাচে এমন ভাষা, আচরণ বা ইশারা নিধিদ্ধ যা ব্যাটারকে হেয় করতে পারে বা আগ্রাসী প্রতিক্রিয়া উসকে দিতে পারে।
নিয়ম ভঙ্গ করায় রানাকে একটি ডিমেরিট পয়েন্ট দিয়েছে আইসিসি। সেই সঙ্গে তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। নিজের দোষ স্বীকার করে শাস্তি মেনে নিয়েছেন রানা। তাই আর আনুষ্ঠানিক শুনানির প্রয়োজন হয়নি। ২ বছরে প্রথম এমন শাস্তি পেলেন এই পেসার।
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে ভারতের শুরুটা হয়েছে দারুণ। প্রথম ম্যাচে সফরকারীদের ১৭ রানে হারায় লোকেশ রাহুলের দল। ভারতের জয়ের দিনে নজরকাড়া বোলিং করেছেন হার্শিত রানা। কিন্তু আগ্রাসী উদযাপনের কারণে শান্তির খড়গে পড়তে হলো এই পেসারকে।
রাঁচিতে সেদিন আগে ব্যাট করে ৩৪৯ রান তোলে ভারত। জবাবে ৩৩২ রানে থামে দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস। অতিথিদের ইনিংসের ২২ তম ওভারের কথা। রানার করা সে ওভারের চতুর্থ বলে রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের হাতে ধরা পড়েন ৩৭ রানে ব্যাট করতে থাকা দেওয়াল্ড ব্রেভিস।
আউটের পর তাঁকে আগ্রাসী ভঙ্গিতে ড্রেসিংরুমের পথ দেখান রানা। তাতে আইসিসি কোড অব কন্ডাক্টের ২.৫ ধারা লঙ্ঘন করেছেন এই বোলার। এই ধারায় বলা আছে, আন্তর্জাতিক ম্যাচে এমন ভাষা, আচরণ বা ইশারা নিধিদ্ধ যা ব্যাটারকে হেয় করতে পারে বা আগ্রাসী প্রতিক্রিয়া উসকে দিতে পারে।
নিয়ম ভঙ্গ করায় রানাকে একটি ডিমেরিট পয়েন্ট দিয়েছে আইসিসি। সেই সঙ্গে তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। নিজের দোষ স্বীকার করে শাস্তি মেনে নিয়েছেন রানা। তাই আর আনুষ্ঠানিক শুনানির প্রয়োজন হয়নি। ২ বছরে প্রথম এমন শাস্তি পেলেন এই পেসার।
ক্রীড়া ডেস্ক
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে ভারতের শুরুটা হয়েছে দারুণ। প্রথম ম্যাচে সফরকারীদের ১৭ রানে হারায় লোকেশ রাহুলের দল। ভারতের জয়ের দিনে নজরকাড়া বোলিং করেছেন হার্শিত রানা। কিন্তু আগ্রাসী উদযাপনের কারণে শান্তির খড়গে পড়তে হলো এই পেসারকে।
রাঁচিতে সেদিন আগে ব্যাট করে ৩৪৯ রান তোলে ভারত। জবাবে ৩৩২ রানে থামে দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস। অতিথিদের ইনিংসের ২২ তম ওভারের কথা। রানার করা সে ওভারের চতুর্থ বলে রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের হাতে ধরা পড়েন ৩৭ রানে ব্যাট করতে থাকা দেওয়াল্ড ব্রেভিস।
আউটের পর তাঁকে আগ্রাসী ভঙ্গিতে ড্রেসিংরুমের পথ দেখান রানা। তাতে আইসিসি কোড অব কন্ডাক্টের ২.৫ ধারা লঙ্ঘন করেছেন এই বোলার। এই ধারায় বলা আছে, আন্তর্জাতিক ম্যাচে এমন ভাষা, আচরণ বা ইশারা নিধিদ্ধ যা ব্যাটারকে হেয় করতে পারে বা আগ্রাসী প্রতিক্রিয়া উসকে দিতে পারে।
নিয়ম ভঙ্গ করায় রানাকে একটি ডিমেরিট পয়েন্ট দিয়েছে আইসিসি। সেই সঙ্গে তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। নিজের দোষ স্বীকার করে শাস্তি মেনে নিয়েছেন রানা। তাই আর আনুষ্ঠানিক শুনানির প্রয়োজন হয়নি। ২ বছরে প্রথম এমন শাস্তি পেলেন এই পেসার।
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে ভারতের শুরুটা হয়েছে দারুণ। প্রথম ম্যাচে সফরকারীদের ১৭ রানে হারায় লোকেশ রাহুলের দল। ভারতের জয়ের দিনে নজরকাড়া বোলিং করেছেন হার্শিত রানা। কিন্তু আগ্রাসী উদযাপনের কারণে শান্তির খড়গে পড়তে হলো এই পেসারকে।
রাঁচিতে সেদিন আগে ব্যাট করে ৩৪৯ রান তোলে ভারত। জবাবে ৩৩২ রানে থামে দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস। অতিথিদের ইনিংসের ২২ তম ওভারের কথা। রানার করা সে ওভারের চতুর্থ বলে রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের হাতে ধরা পড়েন ৩৭ রানে ব্যাট করতে থাকা দেওয়াল্ড ব্রেভিস।
আউটের পর তাঁকে আগ্রাসী ভঙ্গিতে ড্রেসিংরুমের পথ দেখান রানা। তাতে আইসিসি কোড অব কন্ডাক্টের ২.৫ ধারা লঙ্ঘন করেছেন এই বোলার। এই ধারায় বলা আছে, আন্তর্জাতিক ম্যাচে এমন ভাষা, আচরণ বা ইশারা নিধিদ্ধ যা ব্যাটারকে হেয় করতে পারে বা আগ্রাসী প্রতিক্রিয়া উসকে দিতে পারে।
নিয়ম ভঙ্গ করায় রানাকে একটি ডিমেরিট পয়েন্ট দিয়েছে আইসিসি। সেই সঙ্গে তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। নিজের দোষ স্বীকার করে শাস্তি মেনে নিয়েছেন রানা। তাই আর আনুষ্ঠানিক শুনানির প্রয়োজন হয়নি। ২ বছরে প্রথম এমন শাস্তি পেলেন এই পেসার।
বরুশিয়া ডর্টমুন্ডে থাকতেই নিজের স্বামর্থ্যের জানান দেন আর্লিং হালান্ড। তাতেই পেপ গার্দিওলার জহুরির চোখ পড়ে এই স্ট্রাইকারের উপর। ২০২২ সালে গ্রীষ্মে জার্মান ক্লাবটি থেকে হালান্ডকে ছুটিয়ে আনেন এই স্প্যানিশ কোচ। সিটিজেন শিবিরে যোগ দিয়ে শুরু থেকেই গুরুর আস্থার প্রতিদান দিচ্ছেন নরওয়েজিয়ান তারকা।১ ঘণ্টা আগে
প্রথম দিন ভুগতে দেখা গেছে নিউজিল্যান্ডকে। ব্যাটিং ব্যর্থতায় দ্বিতীয় দিনে তার থেকেও বেশি ভুগতে হলো ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। জ্যাকব ডাফির দুর্দান্ত বোলিংয়ে ক্রাইস্টচার্চ টেস্টের দ্বিতীয় দিন দাপট দেখাল ব্ল্যাক ক্যাপসরা। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ ৯৬ রানে এগিয়ে আছে স্বাগতিক দল।২ ঘণ্টা আগে
লা লিগায় চেনা ছন্দে ফিরেছে বার্সেলোনা। নিজেদের সবশেষ ম্যাচে পিছিয়ে পড়েও শেষ পর্যন্ত আতলেতিকো মাদ্রিদকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে কাতালানরা। এই ম্যাচটিকে মৌসুমে নিজেদের সেরা ম্যাচগুলোর একটি বলে মনে করছেন বার্সার প্রধান কোচ হান্সি ফ্লিক। ক্যাম্প ন্যুতে ম্যাচজুড়ে দাপুটে ফুটবল খেলেছে বার্সা।২ ঘণ্টা আগে
সম্প্রতি চুক্তিবদ্ধ ক্রিকেটারদের ঘরোয়া ক্রিকেটে অংশ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। সেই নির্দেশনা মেনে ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিরতে যাচ্ছেন বিরাট কোহলি। দিল্লির হয়ে ভারতের ওয়ানডে টুর্নামেন্ট বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলবেন এই ব্যাটার।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
বরুশিয়া ডর্টমুন্ডে থাকতেই নিজের স্বামর্থ্যের জানান দেন আর্লিং হালান্ড। তাতেই পেপ গার্দিওলার জহুরির চোখ পড়ে এই স্ট্রাইকারের উপর। ২০২২ সালে গ্রীষ্মে জার্মান ক্লাবটি থেকে হালান্ডকে ছুটিয়ে আনেন এই স্প্যানিশ কোচ। সিটিজেন শিবিরে যোগ দিয়ে শুরু থেকেই গুরুর আস্থার প্রতিদান দিচ্ছেন নরওয়েজিয়ান তারকা।
একের পর এক গোল করে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের গোলমেশিনের তকমা পেয়ে যান হালান্ড। সাড়ে ৩ বছরের মাথায় ইংল্যান্ডের শীর্ষ লিগে গোল সেঞ্চুরি করলেন আক্রমণভাগের এই ফুটবলার; সেটাও আবার রেকর্ড গড়ে।
প্রিমিয়ার লিগে নিজেদের সবশেষ ম্যাচে ফুলহামকে ৫-৪ গোলে হারিয়েছে ম্যানসিটি। ক্র্যাভেন কটেজে ১৭ তম মিনিটে বাঁ দিক থেকে জেরেমি ডোকুর পাস পেয়ে প্রথম ছোঁয়ায় জোরালো শটে জাল কাঁপান হালান্ড। এটা প্রিমিয়ার লিগে তাঁর ১০০ তম গোল। ১১১ তম ম্যাচে এসে এই কীর্তি গড়লেন তিনি। এই লিগে এত কম ম্যাচ খেলে গোল সেঞ্চুরি করতে পারেনি আর কোনো ফুটবলার।
আগের রেকর্ডটি ছিল অ্যালান শিয়ারারের দখলে। ১০০ গোল করতে নিউক্যাসল কিংবদন্তি লেগেছিল ১২৪ ম্যাচ। ১৯৯৫ সালে এই রেকর্ডটি গড়েছিলেন সাবেক ফুটবলার। ৩০ বছর পর তাঁর রেকর্ড ভাঙলেন হালান্ড। ১৩ ম্যাচ কম লাগল তাঁর। রেকর্ড গড়ার দিনে লিগে ২ ম্যাচের গোলখরা কাটালেন হাল্যান্ড। প্রিমিয়ার লিগের চলতি মৌসুমে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ গোলের (১৪ গোল) মালিক তিনি। ১১ গোল নিয়ে দুইয়ে আছেন ব্রেন্টফোর্ডের ইগর তিয়াগো।
এদিন ৫৬ মিনিট পর্যন্ত ৫-১ গোলে এগিয়ে ছিল ম্যানসিটি। এরপর সফরকারীদের ভয় পাইয়ে দেয় ফুলহাম। বাকি সময়ে তিনবার ম্যানসিটির জালে বল পাঠায় স্বাগতিকরা। তাই শেষ বাঁশি বাজার আগ পর্যন্ত স্বস্তিতে ছিল না জায়ান্টরা।
বরুশিয়া ডর্টমুন্ডে থাকতেই নিজের স্বামর্থ্যের জানান দেন আর্লিং হালান্ড। তাতেই পেপ গার্দিওলার জহুরির চোখ পড়ে এই স্ট্রাইকারের উপর। ২০২২ সালে গ্রীষ্মে জার্মান ক্লাবটি থেকে হালান্ডকে ছুটিয়ে আনেন এই স্প্যানিশ কোচ। সিটিজেন শিবিরে যোগ দিয়ে শুরু থেকেই গুরুর আস্থার প্রতিদান দিচ্ছেন নরওয়েজিয়ান তারকা।
একের পর এক গোল করে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের গোলমেশিনের তকমা পেয়ে যান হালান্ড। সাড়ে ৩ বছরের মাথায় ইংল্যান্ডের শীর্ষ লিগে গোল সেঞ্চুরি করলেন আক্রমণভাগের এই ফুটবলার; সেটাও আবার রেকর্ড গড়ে।
প্রিমিয়ার লিগে নিজেদের সবশেষ ম্যাচে ফুলহামকে ৫-৪ গোলে হারিয়েছে ম্যানসিটি। ক্র্যাভেন কটেজে ১৭ তম মিনিটে বাঁ দিক থেকে জেরেমি ডোকুর পাস পেয়ে প্রথম ছোঁয়ায় জোরালো শটে জাল কাঁপান হালান্ড। এটা প্রিমিয়ার লিগে তাঁর ১০০ তম গোল। ১১১ তম ম্যাচে এসে এই কীর্তি গড়লেন তিনি। এই লিগে এত কম ম্যাচ খেলে গোল সেঞ্চুরি করতে পারেনি আর কোনো ফুটবলার।
আগের রেকর্ডটি ছিল অ্যালান শিয়ারারের দখলে। ১০০ গোল করতে নিউক্যাসল কিংবদন্তি লেগেছিল ১২৪ ম্যাচ। ১৯৯৫ সালে এই রেকর্ডটি গড়েছিলেন সাবেক ফুটবলার। ৩০ বছর পর তাঁর রেকর্ড ভাঙলেন হালান্ড। ১৩ ম্যাচ কম লাগল তাঁর। রেকর্ড গড়ার দিনে লিগে ২ ম্যাচের গোলখরা কাটালেন হাল্যান্ড। প্রিমিয়ার লিগের চলতি মৌসুমে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ গোলের (১৪ গোল) মালিক তিনি। ১১ গোল নিয়ে দুইয়ে আছেন ব্রেন্টফোর্ডের ইগর তিয়াগো।
এদিন ৫৬ মিনিট পর্যন্ত ৫-১ গোলে এগিয়ে ছিল ম্যানসিটি। এরপর সফরকারীদের ভয় পাইয়ে দেয় ফুলহাম। বাকি সময়ে তিনবার ম্যানসিটির জালে বল পাঠায় স্বাগতিকরা। তাই শেষ বাঁশি বাজার আগ পর্যন্ত স্বস্তিতে ছিল না জায়ান্টরা।
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে ভারতের শুরুটা হয়েছে দারুণ। প্রথম ম্যাচে সফরকারীদের ১৭ রানে হারায় লোকেশ রাহুলের দল। ভারতের জয়ের দিনে নজরকাড়া বোলিং করেছেন হার্শিত রানা। কিন্তু আগ্রাসী উদযাপনের কারণে শান্তির খড়গে পড়তে হলো এই পেসারকে।১৭ মিনিট আগে
প্রথম দিন ভুগতে দেখা গেছে নিউজিল্যান্ডকে। ব্যাটিং ব্যর্থতায় দ্বিতীয় দিনে তার থেকেও বেশি ভুগতে হলো ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। জ্যাকব ডাফির দুর্দান্ত বোলিংয়ে ক্রাইস্টচার্চ টেস্টের দ্বিতীয় দিন দাপট দেখাল ব্ল্যাক ক্যাপসরা। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ ৯৬ রানে এগিয়ে আছে স্বাগতিক দল।২ ঘণ্টা আগে
লা লিগায় চেনা ছন্দে ফিরেছে বার্সেলোনা। নিজেদের সবশেষ ম্যাচে পিছিয়ে পড়েও শেষ পর্যন্ত আতলেতিকো মাদ্রিদকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে কাতালানরা। এই ম্যাচটিকে মৌসুমে নিজেদের সেরা ম্যাচগুলোর একটি বলে মনে করছেন বার্সার প্রধান কোচ হান্সি ফ্লিক। ক্যাম্প ন্যুতে ম্যাচজুড়ে দাপুটে ফুটবল খেলেছে বার্সা।২ ঘণ্টা আগে
সম্প্রতি চুক্তিবদ্ধ ক্রিকেটারদের ঘরোয়া ক্রিকেটে অংশ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। সেই নির্দেশনা মেনে ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিরতে যাচ্ছেন বিরাট কোহলি। দিল্লির হয়ে ভারতের ওয়ানডে টুর্নামেন্ট বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলবেন এই ব্যাটার।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
প্রথম দিন ভুগতে দেখা গেছে নিউজিল্যান্ডকে। ব্যাটিং ব্যর্থতায় দ্বিতীয় দিনে তার থেকেও বেশি ভুগতে হলো ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। জ্যাকব ডাফির দুর্দান্ত বোলিংয়ে ক্রাইস্টচার্চ টেস্টের দ্বিতীয় দিন দাপট দেখাল ব্ল্যাক ক্যাপসরা। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ ৯৬ রানে এগিয়ে আছে স্বাগতিক দল।
২৩১ রানে ৯ উইকেট হারিয়ে প্রথম দিনের খেলা শেষ করে নিউজিল্যান্ড। এদিন আর কোনো রান না করেই গুটিয়ে যায় তাদের ইনিংস। বোলারদের যৌথ প্রচেষ্টায় ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হাতের নাগালেই রাখতে পেরেছে কিউইরা। কেমার রোচ, জেডন সিলস, ওজাই শিল্ডস ও জাস্টিন গ্রিভস দুটি করে উইকেট নেন।
জবাবে দলীয় ১০ রানে ২ উইকেট হারালেও ত্যাজনারায়ণ চন্দরপল ও শাই হোপের ব্যাটে ধাক্কা সামাল দেয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তৃতীয় উইকেটে ৯০ রানের জুটি গড়ে দুজন। ডাফির করা ৪৩ তম ওভারের শেষ বলে টম লাথামের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন ৫৬ রান করা হোপ। এরপরই তাসের ঘরে পরিণত হয় ক্যারবীয়দের ব্যাটিং লাইন।
শেষ ৬৭ রানে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৬৭ রানে অলআউট হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। শেষ ৮ উইকেটের মধ্যে পাঁচটাই নেন ডাফি। সফরকারীদের শেষ ৭ ব্যাটারের পাঁচজনই ফেরেন এক অঙ্কের কোটায়। এর মধ্যে চারজনই খুলতে পারেননি রানের খাতা। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৫২ রান করা চন্দরপলকে বিদায় করেন জাকারি ফোকস। টেস্ট ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় ম্যাচে এসে ৫ উইকেটের দেখা পেলেন ডাফি। তাঁর খরচ ৩৪ রান। ৪৩ রানে ৩ উইকেট নেন ম্যাট হেনরি।
৬৪ রানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামে নিউজিল্যান্ড। বিনা উইকেটে ৩২ রান নিয়ে দিনের খেলা শেষ করেছে তারা। টম লাথাম ১৪ ও ডেভন কনওয়ে ১৫ রান নিয়ে তৃতীয় দিনের খেলা শুরু করবেন।
প্রথম দিন ভুগতে দেখা গেছে নিউজিল্যান্ডকে। ব্যাটিং ব্যর্থতায় দ্বিতীয় দিনে তার থেকেও বেশি ভুগতে হলো ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। জ্যাকব ডাফির দুর্দান্ত বোলিংয়ে ক্রাইস্টচার্চ টেস্টের দ্বিতীয় দিন দাপট দেখাল ব্ল্যাক ক্যাপসরা। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ ৯৬ রানে এগিয়ে আছে স্বাগতিক দল।
২৩১ রানে ৯ উইকেট হারিয়ে প্রথম দিনের খেলা শেষ করে নিউজিল্যান্ড। এদিন আর কোনো রান না করেই গুটিয়ে যায় তাদের ইনিংস। বোলারদের যৌথ প্রচেষ্টায় ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হাতের নাগালেই রাখতে পেরেছে কিউইরা। কেমার রোচ, জেডন সিলস, ওজাই শিল্ডস ও জাস্টিন গ্রিভস দুটি করে উইকেট নেন।
জবাবে দলীয় ১০ রানে ২ উইকেট হারালেও ত্যাজনারায়ণ চন্দরপল ও শাই হোপের ব্যাটে ধাক্কা সামাল দেয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তৃতীয় উইকেটে ৯০ রানের জুটি গড়ে দুজন। ডাফির করা ৪৩ তম ওভারের শেষ বলে টম লাথামের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন ৫৬ রান করা হোপ। এরপরই তাসের ঘরে পরিণত হয় ক্যারবীয়দের ব্যাটিং লাইন।
শেষ ৬৭ রানে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৬৭ রানে অলআউট হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। শেষ ৮ উইকেটের মধ্যে পাঁচটাই নেন ডাফি। সফরকারীদের শেষ ৭ ব্যাটারের পাঁচজনই ফেরেন এক অঙ্কের কোটায়। এর মধ্যে চারজনই খুলতে পারেননি রানের খাতা। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৫২ রান করা চন্দরপলকে বিদায় করেন জাকারি ফোকস। টেস্ট ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় ম্যাচে এসে ৫ উইকেটের দেখা পেলেন ডাফি। তাঁর খরচ ৩৪ রান। ৪৩ রানে ৩ উইকেট নেন ম্যাট হেনরি।
৬৪ রানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামে নিউজিল্যান্ড। বিনা উইকেটে ৩২ রান নিয়ে দিনের খেলা শেষ করেছে তারা। টম লাথাম ১৪ ও ডেভন কনওয়ে ১৫ রান নিয়ে তৃতীয় দিনের খেলা শুরু করবেন।
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে ভারতের শুরুটা হয়েছে দারুণ। প্রথম ম্যাচে সফরকারীদের ১৭ রানে হারায় লোকেশ রাহুলের দল। ভারতের জয়ের দিনে নজরকাড়া বোলিং করেছেন হার্শিত রানা। কিন্তু আগ্রাসী উদযাপনের কারণে শান্তির খড়গে পড়তে হলো এই পেসারকে।১৭ মিনিট আগে
বরুশিয়া ডর্টমুন্ডে থাকতেই নিজের স্বামর্থ্যের জানান দেন আর্লিং হালান্ড। তাতেই পেপ গার্দিওলার জহুরির চোখ পড়ে এই স্ট্রাইকারের উপর। ২০২২ সালে গ্রীষ্মে জার্মান ক্লাবটি থেকে হালান্ডকে ছুটিয়ে আনেন এই স্প্যানিশ কোচ। সিটিজেন শিবিরে যোগ দিয়ে শুরু থেকেই গুরুর আস্থার প্রতিদান দিচ্ছেন নরওয়েজিয়ান তারকা।১ ঘণ্টা আগে
লা লিগায় চেনা ছন্দে ফিরেছে বার্সেলোনা। নিজেদের সবশেষ ম্যাচে পিছিয়ে পড়েও শেষ পর্যন্ত আতলেতিকো মাদ্রিদকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে কাতালানরা। এই ম্যাচটিকে মৌসুমে নিজেদের সেরা ম্যাচগুলোর একটি বলে মনে করছেন বার্সার প্রধান কোচ হান্সি ফ্লিক। ক্যাম্প ন্যুতে ম্যাচজুড়ে দাপুটে ফুটবল খেলেছে বার্সা।২ ঘণ্টা আগে
সম্প্রতি চুক্তিবদ্ধ ক্রিকেটারদের ঘরোয়া ক্রিকেটে অংশ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। সেই নির্দেশনা মেনে ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিরতে যাচ্ছেন বিরাট কোহলি। দিল্লির হয়ে ভারতের ওয়ানডে টুর্নামেন্ট বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলবেন এই ব্যাটার।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
লা লিগায় চেনা ছন্দে ফিরেছে বার্সেলোনা। নিজেদের সবশেষ ম্যাচে পিছিয়ে পড়েও শেষ পর্যন্ত আতলেতিকো মাদ্রিদকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে কাতালানরা। এই ম্যাচটিকে মৌসুমে নিজেদের সেরা ম্যাচগুলোর একটি বলে মনে করছেন বার্সার প্রধান কোচ হান্সি ফ্লিক।
ক্যাম্প ন্যুতে ম্যাচজুড়ে দাপুটে ফুটবল খেলেছে বার্সা। খেলার ধারার বিপরীতে ১৯ মিনিটে অ্যালেক্স বায়েনার গোলে পিছিয়ে পড়ে তারা। ম্যাচে ফিরতেও বেশি সময় নেয়নি স্বাগতিকরা। ২৬ মিনিটে আতলেতিকোর জাল কাঁপান কাতালানদের ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড রাফিনহা। ৬৫ মিনিটে দানি ওলমো জালের ঠিকানায় বল পাঠালে প্রথমবারের মতো এগিয়ে যায় বার্সা। যোগ করা সময়ে স্কোরলাইন ৩-১ করেন ফেররান তরেস।
এই জয়ে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে পয়েন্টের ব্যবধানে ৪-এ নিয়ে গেল বার্সেলোনা। ১৫ ম্যাচে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের সংগ্রহ ৩৭ পয়েন্ট। এক ম্যাচ কম খেলা রিয়ালের নামের পাশে আছে ৩৩ পয়েন্ট। লিগে সবশেষ ৩ ম্যাচে পয়েন্ট হারিয়েছে মাদ্রিদের ক্লাবটি। তাদের ব্যর্থতার সুযোগ কাজে লাগিয়ে টানা জয়ে টেবিলের শীর্ষে ফিরেছে বার্সা।
আতলেতিকোর বিপক্ষে ম্যাচ শেষে ফ্লিক বলেন, ‘এটা এই মৌসুমে আমাদের সেরা পারফরম্যান্সগুলির মধ্যে একটি ছিল। আমরা নিজেদের সেরা ছন্দে ফিরে এসেছি। অ্যাতলেতিকোর বিপক্ষে ম্যাচে আমরা অনেক উন্নতি করেছি। প্রতিপক্ষে দল ভালো শুরু করেছিল। কিন্তু আমরাও পাল্টা প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছি। ছেলেরা হাল ছাড়েনি। আমি আসলে এমন কিছুই দেখতে চাই।’
আতলেতিকোর বিপক্ষে নিজেদের পারফরম্যান্সের প্রশংসা করে বার্সা কোচ বলেন, ‘ছেলেদের পারফরম্যান্সে আমি খুব সন্তুষ্ট। আমরা বল নিয়ন্ত্রণ করেছি, অন্যান্য ম্যাচের তুলনায় বেশি জায়গা তৈরি করেছি এবং আমরা সুযোগগুলি কাজে লাগিয়েছি। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ ছিল। আত্মবিশ্বাস অর্জন করা সর্বদা গুরুত্বপূর্ণ।’
লিগে নিজেদের পরবর্তী ম্যাচে আগামী ৬ ডিসেম্বর রিয়াল বেতিসের মাঠে খেলবে বার্সা। সে ম্যাচ নিয়েই এখন সব ভাবনা ফ্লিকের, ‘শনিবার আমাদের আরেকটি ম্যাচ আছে। আবারও আমাদের দারুণ খে উপহার দিতে হবে। আমরা সব ম্যাচ জিততে চাই। আমি জানি এটা সহজ নয়, তবে আমরা চেষ্টা করব।’
লা লিগায় চেনা ছন্দে ফিরেছে বার্সেলোনা। নিজেদের সবশেষ ম্যাচে পিছিয়ে পড়েও শেষ পর্যন্ত আতলেতিকো মাদ্রিদকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে কাতালানরা। এই ম্যাচটিকে মৌসুমে নিজেদের সেরা ম্যাচগুলোর একটি বলে মনে করছেন বার্সার প্রধান কোচ হান্সি ফ্লিক।
ক্যাম্প ন্যুতে ম্যাচজুড়ে দাপুটে ফুটবল খেলেছে বার্সা। খেলার ধারার বিপরীতে ১৯ মিনিটে অ্যালেক্স বায়েনার গোলে পিছিয়ে পড়ে তারা। ম্যাচে ফিরতেও বেশি সময় নেয়নি স্বাগতিকরা। ২৬ মিনিটে আতলেতিকোর জাল কাঁপান কাতালানদের ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড রাফিনহা। ৬৫ মিনিটে দানি ওলমো জালের ঠিকানায় বল পাঠালে প্রথমবারের মতো এগিয়ে যায় বার্সা। যোগ করা সময়ে স্কোরলাইন ৩-১ করেন ফেররান তরেস।
এই জয়ে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে পয়েন্টের ব্যবধানে ৪-এ নিয়ে গেল বার্সেলোনা। ১৫ ম্যাচে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের সংগ্রহ ৩৭ পয়েন্ট। এক ম্যাচ কম খেলা রিয়ালের নামের পাশে আছে ৩৩ পয়েন্ট। লিগে সবশেষ ৩ ম্যাচে পয়েন্ট হারিয়েছে মাদ্রিদের ক্লাবটি। তাদের ব্যর্থতার সুযোগ কাজে লাগিয়ে টানা জয়ে টেবিলের শীর্ষে ফিরেছে বার্সা।
আতলেতিকোর বিপক্ষে ম্যাচ শেষে ফ্লিক বলেন, ‘এটা এই মৌসুমে আমাদের সেরা পারফরম্যান্সগুলির মধ্যে একটি ছিল। আমরা নিজেদের সেরা ছন্দে ফিরে এসেছি। অ্যাতলেতিকোর বিপক্ষে ম্যাচে আমরা অনেক উন্নতি করেছি। প্রতিপক্ষে দল ভালো শুরু করেছিল। কিন্তু আমরাও পাল্টা প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছি। ছেলেরা হাল ছাড়েনি। আমি আসলে এমন কিছুই দেখতে চাই।’
আতলেতিকোর বিপক্ষে নিজেদের পারফরম্যান্সের প্রশংসা করে বার্সা কোচ বলেন, ‘ছেলেদের পারফরম্যান্সে আমি খুব সন্তুষ্ট। আমরা বল নিয়ন্ত্রণ করেছি, অন্যান্য ম্যাচের তুলনায় বেশি জায়গা তৈরি করেছি এবং আমরা সুযোগগুলি কাজে লাগিয়েছি। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ ছিল। আত্মবিশ্বাস অর্জন করা সর্বদা গুরুত্বপূর্ণ।’
লিগে নিজেদের পরবর্তী ম্যাচে আগামী ৬ ডিসেম্বর রিয়াল বেতিসের মাঠে খেলবে বার্সা। সে ম্যাচ নিয়েই এখন সব ভাবনা ফ্লিকের, ‘শনিবার আমাদের আরেকটি ম্যাচ আছে। আবারও আমাদের দারুণ খে উপহার দিতে হবে। আমরা সব ম্যাচ জিততে চাই। আমি জানি এটা সহজ নয়, তবে আমরা চেষ্টা করব।’
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে ভারতের শুরুটা হয়েছে দারুণ। প্রথম ম্যাচে সফরকারীদের ১৭ রানে হারায় লোকেশ রাহুলের দল। ভারতের জয়ের দিনে নজরকাড়া বোলিং করেছেন হার্শিত রানা। কিন্তু আগ্রাসী উদযাপনের কারণে শান্তির খড়গে পড়তে হলো এই পেসারকে।১৭ মিনিট আগে
বরুশিয়া ডর্টমুন্ডে থাকতেই নিজের স্বামর্থ্যের জানান দেন আর্লিং হালান্ড। তাতেই পেপ গার্দিওলার জহুরির চোখ পড়ে এই স্ট্রাইকারের উপর। ২০২২ সালে গ্রীষ্মে জার্মান ক্লাবটি থেকে হালান্ডকে ছুটিয়ে আনেন এই স্প্যানিশ কোচ। সিটিজেন শিবিরে যোগ দিয়ে শুরু থেকেই গুরুর আস্থার প্রতিদান দিচ্ছেন নরওয়েজিয়ান তারকা।১ ঘণ্টা আগে
প্রথম দিন ভুগতে দেখা গেছে নিউজিল্যান্ডকে। ব্যাটিং ব্যর্থতায় দ্বিতীয় দিনে তার থেকেও বেশি ভুগতে হলো ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। জ্যাকব ডাফির দুর্দান্ত বোলিংয়ে ক্রাইস্টচার্চ টেস্টের দ্বিতীয় দিন দাপট দেখাল ব্ল্যাক ক্যাপসরা। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ ৯৬ রানে এগিয়ে আছে স্বাগতিক দল।২ ঘণ্টা আগে
সম্প্রতি চুক্তিবদ্ধ ক্রিকেটারদের ঘরোয়া ক্রিকেটে অংশ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। সেই নির্দেশনা মেনে ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিরতে যাচ্ছেন বিরাট কোহলি। দিল্লির হয়ে ভারতের ওয়ানডে টুর্নামেন্ট বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলবেন এই ব্যাটার।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
সম্প্রতি চুক্তিবদ্ধ ক্রিকেটারদের ঘরোয়া ক্রিকেটে অংশ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। সেই নির্দেশনা মেনে ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিরতে যাচ্ছেন বিরাট কোহলি। দিল্লির হয়ে ভারতের ওয়ানডে টুর্নামেন্ট বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলবেন এই ব্যাটার।
আগামী ২৪ ডিসেম্বর আহমেদাবাদে শুরু হবে বিজয় হাজারে ট্রফির পরবর্তী আসর। দীর্ঘ ১৬ বছর পর ভারতের ঘরোয়া টুর্নামেন্টটিতে দেখা যাবে কোহলিকে। এর আগে সবশেষ ২০১০ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি বিজয় হাজারে ট্রফিতে দিল্লির প্রতিনিধিত্ব করেছেন ইতিহাসের সেরা ব্যাটারদের একজন। সার্ভিসেসের বিপক্ষে সে ম্যাচে দিল্লির হয়ে ১৪৮ রানের ইনিংস খেলেন মিঠুন মানহাস। তিনি এখন ভারতীয় ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রধান।
কোহলির বিজয় হাজারে ট্রফিতে ফেরার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দিল্লি ও ডিসট্রিক্ট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (ডিডিসিএ) সচিব অশোক শর্মা। তবে ভারতের সাবেক অধিনায়ক কয়টি ম্যাচ খেলবেন সে বিষয়ে কোনো নিশ্চয়তা দেননি তিনি। শর্মা বলেন, ‘বিজয় হাজারে ট্রফিতে বিরাট কোহলিকে কয়েকটি ম্যাচে পাওয়া যাবে। তবে সে পুরো টুর্নামেন্ট খেলবেন কিনা সেটা এখনই বলা যাচ্ছে না।’
লম্বা সময় পর বিজয় হাজারে ট্রফিতে ফেরার আগে দুর্দান্ত ফর্মে আছেন কোহলি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে খেলেন ১৩৫ রানের ইনিংস। এই সংস্করণে সেটা কোহলির ৫২ তম শতক। সিরিজের বাকি ম্যাচ দুটি হবে আজ ও ৬ ডিসেম্বর। প্রোটিয়াদের বিপক্ষে সিরিজ শেষেই বিজায় হাজারে ট্রফির জন্য দিল্লির সঙ্গে যোগ দেবেন কোহলি।
বিজয় হাজারে ট্রফিতে ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত গ্রুপ পর্বে নিজেদের সাতটি ম্যাচে মাঠে নামবে দিল্লি। এরপর ১১ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে ভারত ও নিউজিল্যান্ডের ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। টেস্ট ও টি–টোয়েন্টি থেকে বিদায় নিয়ে এখন কেবল দেশের হয়ে পঞ্চাশ ওভারের ম্যাচ খেলছেন কোহলি।
সম্প্রতি চুক্তিবদ্ধ ক্রিকেটারদের ঘরোয়া ক্রিকেটে অংশ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। সেই নির্দেশনা মেনে ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিরতে যাচ্ছেন বিরাট কোহলি। দিল্লির হয়ে ভারতের ওয়ানডে টুর্নামেন্ট বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলবেন এই ব্যাটার।
আগামী ২৪ ডিসেম্বর আহমেদাবাদে শুরু হবে বিজয় হাজারে ট্রফির পরবর্তী আসর। দীর্ঘ ১৬ বছর পর ভারতের ঘরোয়া টুর্নামেন্টটিতে দেখা যাবে কোহলিকে। এর আগে সবশেষ ২০১০ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি বিজয় হাজারে ট্রফিতে দিল্লির প্রতিনিধিত্ব করেছেন ইতিহাসের সেরা ব্যাটারদের একজন। সার্ভিসেসের বিপক্ষে সে ম্যাচে দিল্লির হয়ে ১৪৮ রানের ইনিংস খেলেন মিঠুন মানহাস। তিনি এখন ভারতীয় ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রধান।
কোহলির বিজয় হাজারে ট্রফিতে ফেরার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দিল্লি ও ডিসট্রিক্ট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (ডিডিসিএ) সচিব অশোক শর্মা। তবে ভারতের সাবেক অধিনায়ক কয়টি ম্যাচ খেলবেন সে বিষয়ে কোনো নিশ্চয়তা দেননি তিনি। শর্মা বলেন, ‘বিজয় হাজারে ট্রফিতে বিরাট কোহলিকে কয়েকটি ম্যাচে পাওয়া যাবে। তবে সে পুরো টুর্নামেন্ট খেলবেন কিনা সেটা এখনই বলা যাচ্ছে না।’
লম্বা সময় পর বিজয় হাজারে ট্রফিতে ফেরার আগে দুর্দান্ত ফর্মে আছেন কোহলি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে খেলেন ১৩৫ রানের ইনিংস। এই সংস্করণে সেটা কোহলির ৫২ তম শতক। সিরিজের বাকি ম্যাচ দুটি হবে আজ ও ৬ ডিসেম্বর। প্রোটিয়াদের বিপক্ষে সিরিজ শেষেই বিজায় হাজারে ট্রফির জন্য দিল্লির সঙ্গে যোগ দেবেন কোহলি।
বিজয় হাজারে ট্রফিতে ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত গ্রুপ পর্বে নিজেদের সাতটি ম্যাচে মাঠে নামবে দিল্লি। এরপর ১১ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে ভারত ও নিউজিল্যান্ডের ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। টেস্ট ও টি–টোয়েন্টি থেকে বিদায় নিয়ে এখন কেবল দেশের হয়ে পঞ্চাশ ওভারের ম্যাচ খেলছেন কোহলি।
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে ভারতের শুরুটা হয়েছে দারুণ। প্রথম ম্যাচে সফরকারীদের ১৭ রানে হারায় লোকেশ রাহুলের দল। ভারতের জয়ের দিনে নজরকাড়া বোলিং করেছেন হার্শিত রানা। কিন্তু আগ্রাসী উদযাপনের কারণে শান্তির খড়গে পড়তে হলো এই পেসারকে।১৭ মিনিট আগে
বরুশিয়া ডর্টমুন্ডে থাকতেই নিজের স্বামর্থ্যের জানান দেন আর্লিং হালান্ড। তাতেই পেপ গার্দিওলার জহুরির চোখ পড়ে এই স্ট্রাইকারের উপর। ২০২২ সালে গ্রীষ্মে জার্মান ক্লাবটি থেকে হালান্ডকে ছুটিয়ে আনেন এই স্প্যানিশ কোচ। সিটিজেন শিবিরে যোগ দিয়ে শুরু থেকেই গুরুর আস্থার প্রতিদান দিচ্ছেন নরওয়েজিয়ান তারকা।১ ঘণ্টা আগে
প্রথম দিন ভুগতে দেখা গেছে নিউজিল্যান্ডকে। ব্যাটিং ব্যর্থতায় দ্বিতীয় দিনে তার থেকেও বেশি ভুগতে হলো ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। জ্যাকব ডাফির দুর্দান্ত বোলিংয়ে ক্রাইস্টচার্চ টেস্টের দ্বিতীয় দিন দাপট দেখাল ব্ল্যাক ক্যাপসরা। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ ৯৬ রানে এগিয়ে আছে স্বাগতিক দল।২ ঘণ্টা আগে
লা লিগায় চেনা ছন্দে ফিরেছে বার্সেলোনা। নিজেদের সবশেষ ম্যাচে পিছিয়ে পড়েও শেষ পর্যন্ত আতলেতিকো মাদ্রিদকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে কাতালানরা। এই ম্যাচটিকে মৌসুমে নিজেদের সেরা ম্যাচগুলোর একটি বলে মনে করছেন বার্সার প্রধান কোচ হান্সি ফ্লিক। ক্যাম্প ন্যুতে ম্যাচজুড়ে দাপুটে ফুটবল খেলেছে বার্সা।২ ঘণ্টা আগে