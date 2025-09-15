বাংলাদেশের পর লঙ্কানদের এবার ‘মাথাব্যথা’র কারণ হংকং

ক্রীড়া ডেস্ক
বাংলাদেশকে হারানোর পর আজ নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে নামবে শ্রীলঙ্কা। দুবাইয়ে হতে যাওয়া এই ম্যাচে প্রতিপক্ষ হংকং। চলতি এশিয়া কাপের ‘বি’ গ্রুপের ‘পয়েন্ট ব্যাংক’ হংকংয়ের বিপক্ষে জিতলেই সুপার ফোরে এক পা দিয়ে রাখবেন লঙ্কানরা।
প্রতিপক্ষ সহজ হলেও সতর্ক শ্রীলঙ্কা। আগের ম্যাচে বাংলাদেশকে হারিয়ে দেওয়ার পর সংবাদ সম্মেলনে এসেছিলেন শ্রীলঙ্কার ব্যাটিং কোচ থিলিনা কান্দাম্বি। সেখানেই তিনি বললেন এই সতর্কতার কথা, ‘হংকংয়ের আমরা কোনো ঝুঁকি নিতে চাই না। এই সংস্করণে সবাইকে হারানো কঠিন। তাই আমরা পূর্ণ শক্তির দল নিয়েই মাঠে নামব।
বাংলাদেশের বিপক্ষে ৬ উইকেটের জয়ের ম্যাচে বল হাতে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা। তাঁর স্পিন খেলতে হিমশিম খেতে হয়েছে বাংলাদেশের ব্যাটারদের। ২৯ রান দিয়ে ২ উইকেট নেওয়া এই অলরাউন্ডার আজকের ম্যাচে বল হাতে শ্রীলঙ্কার বড় অস্ত্র হয়ে উঠতে পারেন। থিলিনা কান্দাম্বি বললেন, ‘দলে ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গার মতো মানসম্পন্ন স্পিনার থাকাটা আমাদের জন্য বাড়তি সুবিধা।’ তাঁর সঙ্গে আজ হংকংয়ের বিপক্ষে হাসারাঙ্গার সঙ্গে দেখা যেতে পারে বাড়তি একজন স্পিনারও। কান্দাম্বির ভাষায়, ‘আমাদের দলে আছে তিকশানা আর ভেল্লালাগের মতো স্পিনারও। বাড়তি একজন স্পিনার দলে থাকবে কি না, তা নির্ভর করবে কন্ডিশনের ওপর।’
কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে খেলাটার ওপরই জোর দিচ্ছেন শ্রীলঙ্কার ব্যাটিং কোচ। জোর দিচ্ছেন খেলায় ছন্দ ধরে রাখার জন্য। বললেন, ‘আমি আগের কয়েকটি (টিম) মিটিংয়ে বলেছিলাম, ৮০ বা ৯০ রানে অলআউট হয়ে গেলেও চিন্তিত নই আমি। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো গতি ধরে রেখে খেলা। তাতে ১৭০-১৮০ উঠে গেলে, লড়াই করা যায়, ম্যাচ জেতা যায়। ক্রিকেটে একটা খারাপ দিন আসতেই পারে, সেদিন আমরা ৮০ বা ৯০ রানেও বিদায় নিতে পারি কিন্তু তাতে কিছুই আসে যায় না।’
বাংলাদেশকে হারানোর পর আজ নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে নামবে শ্রীলঙ্কা। দুবাইয়ে হতে যাওয়া এই ম্যাচে প্রতিপক্ষ হংকং। চলতি এশিয়া কাপের ‘বি’ গ্রুপের ‘পয়েন্ট ব্যাংক’ হংকংয়ের বিপক্ষে জিতলেই সুপার ফোরে এক পা দিয়ে রাখবেন লঙ্কানরা।
প্রতিপক্ষ সহজ হলেও সতর্ক শ্রীলঙ্কা। আগের ম্যাচে বাংলাদেশকে হারিয়ে দেওয়ার পর সংবাদ সম্মেলনে এসেছিলেন শ্রীলঙ্কার ব্যাটিং কোচ থিলিনা কান্দাম্বি। সেখানেই তিনি বললেন এই সতর্কতার কথা, ‘হংকংয়ের আমরা কোনো ঝুঁকি নিতে চাই না। এই সংস্করণে সবাইকে হারানো কঠিন। তাই আমরা পূর্ণ শক্তির দল নিয়েই মাঠে নামব।
বাংলাদেশের বিপক্ষে ৬ উইকেটের জয়ের ম্যাচে বল হাতে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা। তাঁর স্পিন খেলতে হিমশিম খেতে হয়েছে বাংলাদেশের ব্যাটারদের। ২৯ রান দিয়ে ২ উইকেট নেওয়া এই অলরাউন্ডার আজকের ম্যাচে বল হাতে শ্রীলঙ্কার বড় অস্ত্র হয়ে উঠতে পারেন। থিলিনা কান্দাম্বি বললেন, ‘দলে ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গার মতো মানসম্পন্ন স্পিনার থাকাটা আমাদের জন্য বাড়তি সুবিধা।’ তাঁর সঙ্গে আজ হংকংয়ের বিপক্ষে হাসারাঙ্গার সঙ্গে দেখা যেতে পারে বাড়তি একজন স্পিনারও। কান্দাম্বির ভাষায়, ‘আমাদের দলে আছে তিকশানা আর ভেল্লালাগের মতো স্পিনারও। বাড়তি একজন স্পিনার দলে থাকবে কি না, তা নির্ভর করবে কন্ডিশনের ওপর।’
কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে খেলাটার ওপরই জোর দিচ্ছেন শ্রীলঙ্কার ব্যাটিং কোচ। জোর দিচ্ছেন খেলায় ছন্দ ধরে রাখার জন্য। বললেন, ‘আমি আগের কয়েকটি (টিম) মিটিংয়ে বলেছিলাম, ৮০ বা ৯০ রানে অলআউট হয়ে গেলেও চিন্তিত নই আমি। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো গতি ধরে রেখে খেলা। তাতে ১৭০-১৮০ উঠে গেলে, লড়াই করা যায়, ম্যাচ জেতা যায়। ক্রিকেটে একটা খারাপ দিন আসতেই পারে, সেদিন আমরা ৮০ বা ৯০ রানেও বিদায় নিতে পারি কিন্তু তাতে কিছুই আসে যায় না।’
নতুন মৌসুমের শুরুতে কাঁপিয়ে দিচ্ছে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর আল নাসর। সৌদি প্রো লিগে দুই ম্যাচের দুটিতে জিতেছে দলটি। টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত কোনো গোল হজম করেনি। কিন্তু দল ছন্দে থাকলেও তাঁকে যে গত রাতে সেভাবে খুঁজেই পাওয়া যায়নি।৪৪ মিনিট আগে
পেহেলগাম হত্যাকাণ্ডের কারণে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক উত্তপ্ত। দুবাইয়ে গতকাল দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর ম্যাচে ভক্ত-সমর্থকেরা যেন সহিংস হয়ে না ওঠেন, সেজন্য ছিল কড়া নিরাপত্তা। দর্শকেরা কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটাননি। কিন্তু ঝামেলা পাকিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট দল।২ ঘণ্টা আগে
ভ্যালেন্সিয়ার বিপক্ষে প্রথম গোল পেতে ২৯ মিনিট পর্যন্ত বার্সেলোনার অপেক্ষা করতে হয়েছে। পরবর্তীতে রীতিমতো তাণ্ডব চালিয়েছে বার্সা। গুনে গুনে ভ্যালেন্সিয়ার জালে ৬ গোল দিয়েছে কাতালানরা। গোলবন্যার রাতে বার্সা নাম লিখিয়েছে ইতিহাসের পাতায়।২ ঘণ্টা আগে
দুই দেশের মধ্যে চলছে সম্পর্কের শীতলতা। ক্রিকেটও যে এর প্রভাবমুক্ত নয়, সেটা আরও স্পষ্ট হয়েছে গতকাল দুবাইয়ে এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বের ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে। কেউ কারও সঙ্গে ন্যুনতম করমর্দন করেনি। এমনকি পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আলী আঘা ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানেও পর্যন্ত যাননি।৩ ঘণ্টা আগে