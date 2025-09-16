১২ ইনিংস পর ৫০ পেরোল বাংলাদেশের উদ্বোধনী জুটি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে শূন্য রানেই ফিরেছিলেন ২ ওপেনার। আজ আফগানিস্তানের বিপক্ষে উদ্বোধনী জুটিতে এসেছে বদল। পারভেজ হোসেন ইমনের জায়গায় ঢুকেছেন সাইফ হাসান। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে দারুণ শুরু এনে দিয়েছেন তানজিদ হাসান তামিম। শুধু তা-ই নয়, ১২ ইনিংস পর উদ্বোধনী জুটিতে ৫০ রানের দেখা পেয়েছে বাংলাদেশ।
পাওয়ারপ্লে শেষ হওয়ার পরের ওভারেই সেই জুটি ভাঙেন আফগান অধিনায়ক রশিদ খান। তাঁর নিচু হয়ে আসা ডেলিভারি স্লগ সুইপ করতে গিয়ে বোল্ড হন সাইফ হাসান। ২৮ বলে ২ চার ও ১ ছক্কায় ৩০ রানে ফেরেন তিনি।
এর আগে পাওয়ারপ্লেতে শুরুটা ধীরগতির হলেও ৬ ওভারে ৫৯ রান যোগ করেন সাইফ-তানজিদ। এর ৭২ শতাংশ রান এসেছে বাউন্ডারি থেকে সবশেষ ৫০ রানের উদ্বোধনী জুটির দেখা মিলেছে গত জুনে। লাহোরে পাকিস্তানের বিপক্ষে সেই ম্যাচে ১১০ রানের জুটি গড়েন ইমন-তামিম। এরপর কোনো ম্যাচেই একসঙ্গে থিতু হতে পারেননি দুই ওপেনার।
আজ আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে সাইফ যখন সাজঘরে ফেরেন তখন উদ্বোধনী জুটির পাশে লেখা হয় ৬৩ রান। এশিয়া কাপে বাঁচা মরার লড়াইয়ে আফগানিস্তানের বিপক্ষে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৯ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে ৭৫ রান করেছে বাংলাদেশ। তানজিদ ৩৭ ও লিটন দাস ব্যাট করছিলেন ৭ রানে।
আজ জিতলে সুপার ফোরে খেলার আশা বাঁচিয়ে রাখবে বাংলাদেশ। হেরে গেলে বিদায় নিতে হবে টুর্নামেন্ট থেকে।
