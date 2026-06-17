Ajker Patrika
ক্রিকেট

হ্যাটট্রিকের রাতেও বিতর্কের কেন্দ্রে মেসি

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৭ জুন ২০২৬, ১৭: ৫৫
হ্যাটট্রিকের রাতেও বিতর্কের কেন্দ্রে মেসি
বিতর্কিত সেই মুহূর্ত। এই ঘটনার জন্য হ্যাটট্রিকের দিনেও কিছু সমালোচিত হয়েছেন আর্জেন্টিনার অধিনায়ক। ছবি: সংগৃহীত

বিশ্বকাপ অভিযানের শুরুতেই আলজেরিয়ার বিপক্ষে আর্জেন্টিনার ৩-০ গোলের জয়ের ম্যাচে লিওনেল মেসির হ্যাটট্রিক যেমন আলোচনায় ছিল, তেমনি বিতর্কের জন্ম দিয়েছে প্রথমার্ধের একটি ট্যাকলও। ওই ঘটনায় আর্জেন্টাইন অধিনায়কের লাল কার্ডের দাবি তুলেছিলেন আলজেরিয়ার খেলোয়াড়রা। তবে রেফারিং বিশ্লেষক পিসি অলিভেইরার মতে, ঘটনাটি লাল কার্ডের পর্যায়ে পড়েনি।

কানসাস সিটিতে অনুষ্ঠিত ‘জে’ গ্রুপের ম্যাচটিতে আর্জেন্টিনাকে জেতানোর পাশাপাশি বেশকিছু রেকর্ডও গড়েছেন মেসি। তবে বিতর্কিত ট্যাকলের কারণে কিছুটা সমালোচিতও হয়েছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। ম্যাচের ৩০ মিনিটে সেই বিতর্কিত ঘটনাটি ঘটে। আক্রমণভাগে একটি পাস ভুল করার পর বল চলে যায় আলজেরিয়ার ডিফেন্ডার আইসা মান্দির কাছে। বল নিয়ন্ত্রণে রেখে সামনে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন তিনি। এ সময় মেসির ট্যাকলে তাঁর ডান পায়ের কাফে আঘাত লাগে।

আঘাত পাওয়ার পর ব্যথায় কাতর মান্দি সঙ্গে সঙ্গে মেসির বিরুদ্ধে লাল কার্ডের দাবি জানান। আলজেরিয়ার অন্য খেলোয়াড়রাও একই দাবি তোলেন। কিন্তু পোলিশ রেফারি সাইমন মার্চিনিয়াক ফাউলের বাঁশি বাজালেও কোনো কার্ড দেখাননি। ভিএআরের সহায়তা না নিয়েই খেলা পুনরায় শুরু করার সিদ্ধান্তও নেন তিনি, যা নিয়ে আলজেরিয়ানদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা যায়।

ম্যাচ শেষে ঘটনাটি নিয়ে নিজের ব্যাখ্যা দেন ব্রাজিলের গ্লোবোর রেফারিং বিশ্লেষক অলিভেইরা। তার মতে, মেসির ট্যাকলটি হলুদ কার্ড পাওয়ার মতো হলেও লাল কার্ডের মতো গুরুতর ছিল না। অলিভেইরা বলেন, ‘এই ট্যাকলের জন্য হলুদ কার্ড প্রাপ্য ছিল। এটি ছিল বেপরোয়া চ্যালেঞ্জ, যা ফুটবলের আইন অনুযায়ী এমন একটি পদক্ষেপ যেখানে খেলোয়াড় প্রতিপক্ষের জন্য সম্ভাব্য ঝুঁকি বা পরিণতি বিবেচনা করে না। ট্যাকলটির তীব্রতা ছিল মাঝারি পর্যায়ের। লাল কার্ড দেখানোর মতো অতিরিক্ত শক্তি বা সহিংসতা এতে ছিল না।’

বিষয়:

খেলালিওনেল মেসিফুটবলআর্জেন্টিনা ফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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