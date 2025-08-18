Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

এশিয়া কাপে ভারতকে দেখে নেওয়ার হুমকি পাকিস্তানি ক্রিকেটারের

ক্রীড়া ডেস্ক    
১৪ সেপ্টেম্বর এশিয়া কাপে মুখোমুখি হবে ভারত-পাকিস্তান। ছবি: ক্রিকইনফো
১৪ সেপ্টেম্বর এশিয়া কাপে মুখোমুখি হবে ভারত-পাকিস্তান। ছবি: ক্রিকইনফো

এশিয়া কাপ, আইসিসি ইভেন্ট ছাড়া ভারত-পাকিস্তানের এখন মুখোমুখি হওয়ার কোনো সুযোগই নেই। সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সে দুই দলের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। তবু দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর ম্যাচ নিয়ে উত্তাপ না ছড়িয়ে কি পারে! মাঠে নামার আগেই দুই দলের ক্রিকেটারদের মধ্যে জমে ওঠে কথার লড়াই।

পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) গতকাল এশিয়া কাপের জন্য ১৭ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে। এই দলে জায়গা হয়নি বাবর আজম-মোহাম্মদ রিজওয়ান-শাদাব খানের মতো ক্রিকেটারদের। মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্টে পাকিস্তানের অধিনায়ক সালমান আলী আঘা। এই দলে আছেন ফখর জামান-সাইম আইয়ুব-সাহিবজাদা ফারহানদের মতো বিধ্বংসী ক্রিকেটাররা। এবারের এশিয়া কাপে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতসহ সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান রয়েছে পাকিস্তানের গ্রুপে। ১৪ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে মুখোমুখি হবে ভারত-পাকিস্তান। ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ নিয়ে পিসিবি প্রধান নির্বাচক আকিব জাভেদ বলেন, ‘এই ই দলের সামর্থ্য আছে ভারতকে হারানোর। পাকিস্তানের এই দল এশিয়া কাপে ভারতকে হারাতে পারবে।’

বিশ্বের যে স্টেডিয়ামেই ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হোক না কেন, গ্যালারি থাকে দর্শকপূর্ণ। যদিও দুই দেশের রাজনৈতিক বৈরিতায় সাম্প্রতিক সময়ে এটার প্রভাব পড়েছে ক্রিকেটেও। ভারতের অনেক সাবেক ক্রিকেটারই এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ বাতিলের আহ্বান জানিয়েছেন। রাজনৈতিক টানাপোড়েন থাকলেও ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের যে অন্যরকম একটা মাত্রা রয়েছে সেটা বোঝেন জাভেদ। কারণ, তিনি নিজেও তো এক সময় এই ‘যুদ্ধের’ অংশ ছিলেন। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে পিসিবি প্রধান নির্বাচক বলেন, ‘আপনি পছন্দ করুন বা না-ই করুন, ভারত-পাকিস্তান ম্যাচই বিশ্ব ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় ম্যাচ। প্রত্যেক ক্রিকেটার সেটা জানে। যেকোনো দলকে আমাদের দল হারাতে পারে। দুই দেশের উত্তেজনা বোঝে সবাই। কিন্তু ক্রিকেটারদের ওপর বাড়তি চাপ দেওয়ার দরকার নেই।’

পাকিস্তানের এশিয়া কাপের দলটাই সংযুক্ত আরব আমিরাত ও আফগানিস্তানের বিপক্ষে ত্রিদেশীয় সিরিজে খেলবে। শারজায় ২৯ আগস্ট পাকিস্তান-আফগানিস্তান ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে ত্রিদেশীয় সিরিজ। এই সিরিজে কমপক্ষে চার ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবেন সালমান আলী আঘারা। ফাইনালে উঠলে পাকিস্তান খেলতে পারবে পাঁচ ম্যাচ। ৯ সেপ্টেম্বর আমিরাতে শুরু হবে আট দলের এশিয়া কাপ। এদিকে ভারত এখনো এশিয়া কাপের দল ঘোষণা করেনি। শিগগিরই তাদের দল নির্বাচন নিয়ে একটি সভা করার কথা। সবশেষ ২০২৩ সালে হাইব্রিড মডেলে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান দুইবার মুখোমুখি হয়েছে। দুটি ম্যাচই হয়েছে কলম্বোতে। একটি বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হয়েছে। এরপর বৃষ্টিবিঘ্নিত সুপার ফোরের ম্যাচটি দুদিনে গড়ালে ২২৮ রানে জিতেছিল ভারত।

এশিয়া কাপের দলেও বাবর-রিজওয়ানদের রাখল না পাকিস্তানএশিয়া কাপের দলেও বাবর-রিজওয়ানদের রাখল না পাকিস্তান

২০২২ সালে দুবাইয়ে সবশেষ এশিয়া কাপে ভারতকে হারিয়েছিল পাকিস্তান। সেবার এশিয়া কাপ হয়েছিল টি-টোয়েন্টি সংস্করণে। এবারও মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্ট হবে টি-টোয়েন্টিতে। সংস্করণ, ভেন্যু যখন মিলে যাচ্ছে, তখন পুরোনো সুখস্মৃতি নিয়ে ১৪ সেপ্টেম্বর ভারতের বিপক্ষে খেলতে নামবে পাকিস্তান।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ইউরোপে ‘অবাধ্য’ পর্যটকদের গুনতে হবে মোটা অঙ্কের জরিমানা

ইউরোপে ‘অবাধ্য’ পর্যটকদের গুনতে হবে মোটা অঙ্কের জরিমানা

গোসলখানার পরিচ্ছন্নতায় যে কয়টি উপকরণ ব্যবহার করতে হবে

গোসলখানার পরিচ্ছন্নতায় যে কয়টি উপকরণ ব্যবহার করতে হবে

আমরা দখল করি লঞ্চঘাট-বাসস্ট্যান্ড, জামায়াত করে বিশ্ববিদ্যালয়: আলতাফ হোসেন চৌধুরী

আমরা দখল করি লঞ্চঘাট-বাসস্ট্যান্ড, জামায়াত করে বিশ্ববিদ্যালয়: আলতাফ হোসেন চৌধুরী

জুলাই জাতীয় সনদ: কমতে পারে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা

জুলাই জাতীয় সনদ: কমতে পারে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা

সিলেটে পাথর লুটে জড়িত দুই দলের ৩৫ নেতা

সিলেটে পাথর লুটে জড়িত দুই দলের ৩৫ নেতা

সম্পর্কিত

এক দিন বিরতির পর মাঠে নামছে পাকিস্তান, খেলা দেখবেন কোথায়

এক দিন বিরতির পর মাঠে নামছে পাকিস্তান, খেলা দেখবেন কোথায়

আর্জেন্টাইন তারকার চোখধাঁধানো গোলের পরও মাদ্রিদের হার, হতাশ কোচ

আর্জেন্টাইন তারকার চোখধাঁধানো গোলের পরও মাদ্রিদের হার, হতাশ কোচ

এশিয়া কাপে ভারতকে দেখে নেওয়ার হুমকি পাকিস্তানি ক্রিকেটারের

এশিয়া কাপে ভারতকে দেখে নেওয়ার হুমকি পাকিস্তানি ক্রিকেটারের

ব্যস্ত সূচিতে বিকল্প খেলোয়াড় নিয়ে চিন্তা বাংলাদেশের

ব্যস্ত সূচিতে বিকল্প খেলোয়াড় নিয়ে চিন্তা বাংলাদেশের