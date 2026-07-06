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ক্রিকেট

ওয়ানডেতেও জিম্বাবুয়ের কাছে বাংলাদেশের বাজে হার

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৬ জুলাই ২০২৬, ২০: ১৪
ওয়ানডেতেও জিম্বাবুয়ের কাছে বাংলাদেশের বাজে হার
চতুর্থ উইকেটে ৪৯ রানের জুটি গড়েন তাওহীদ হৃদয় ও নুরুল হাসান সোহান। তবে এই জুটি ভাঙার পর তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে বাংলাদেশের ব্যাটিং লাইনআপ। ছবি: ক্রিকইনফো

ব্লেসিং মুজারাবানি ক্যাচ ধরার পর হাত মুঠো করে উদযাপনে ব্যস্ত। মোস্তাফিজুর রহমানকে আউট করার পর বোলার রিচার্ড এনগারাভা শূন্যে কী যেন ইঙ্গিত করেন। হারারে স্টেডিয়ামের ডাগআউটে তখন জিম্বাবুয়ের দর্শকদের উচ্ছ্বাস। বাংলাদেশ-জিম্বাবুয়ে সিরিজের প্রথম ওয়ানডের সারমর্ম বর্ণনা করতে এটুকুই যথেষ্ট। ব্যাটিং ব্যর্থতায় ২৬ রানে হেরে গেল মেহেদী হাসান মিরাজের দল।

হারারে স্পোর্টস ক্লাবেই কদিন আগে সিরিজের একমাত্র টেস্টে জিম্বাবুয়ের কাছে ইনিংস ও ৮৫ রানে হেরেছিল বাংলাদেশ। সেই ক্ষতে প্রলেপ লাগানোর সম্ভাবনা এবার তৈরি করেছিলেন নাহিদ রানা-তাসকিন আহমেদরা। কিন্তু ব্যাটারদের ব্যর্থতায় মাত্র ১৪২ রানের লক্ষ্যও তাড়া করতে গিয়ে ১১৬ রানে গুটিয়ে গেল বাংলাদেশ। ২৫ রানে জিতে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল জিম্বাবুয়ে।

১৪২ রানের লক্ষ্যে নেমে শুরু থেকেই ৪.১ ওভারে ৩ উইকেটে ১৭ রানে পরিণত হয় বাংলাদেশ। জিম্বাবুয়ের দুর্দান্ত ফিল্ডিংয়ের চেয়েও বাংলাদেশের ব্যাটারদের দায়টাই বেশি। যেখানে দ্বিতীয় ওভারের চতুর্থ বলে ব্লেজিং মুজারাবানিকে ফ্লিক করতে যান তানজিদ হাসান তামিম। ডিপ স্কয়ার লেগে নিউমান নিয়ামহুরি দুইবারের চেষ্টায় তালুবন্দী করেন।

তানজিদ তামিম করেছেন ৮ রান। তাঁর মতো এক অঙ্কের ঘরে আউট হয়েছেন সৌম্য সরকার (৬) ও নাজমুল হোসেন শান্ত (৩)। এরপর হাল ধরেন তাওহীদ হৃদয় ও নুরুল হাসান সোহান।

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