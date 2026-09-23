পাকিস্তানে ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ

পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কাকে নিয়ে ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী ক্রিকেট দল। পাকিস্তানে হতে যাওয়া সে সিরিজকে সামনে রেখে ১৫ সদস্যের দল দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।
ত্রিদেশীয় সিরিজে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দেবেন সাদিয়া ইসলাম। সহ অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করবেন নিশিতা আক্তার নিশি। টুর্নামেন্ট শুরু হবে ২ অক্টোবর। প্রথম দিনই পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলতে নামবে বাংলাদেশ। লিগ পর্বে তিন দলই একে অপরের মুখোমুখি হবে তিনবার করে।
ফয়সালাবাদের ইকবাল স্টেডিয়ামে হবে সিরিজের সব ম্যাচ। স্থানীয় সময় সকাল ১০টায় খেলা শুরু হবে, বাংলাদেশে তখন ঘড়িতে বাজবে সকাল ১১টা। লিগ পর্বের লড়াই শেষে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ দুই দল খেলবে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে। ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে ১৬ অক্টোবর।
ত্রিদেশীয় সিরিজের জন্য বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল: সাদিয়া ইসলাম (অধিনায়ক), মাইমুনা নাহের, অচেনা জান্নাত ইমান্তা, বিবি আয়েশা, অরিত্রি নির্জনা মণ্ডল, সাদিয়া আক্তার, শিরিনা খাতুন, ফানিহা ইয়াসমিন, নিশিতা আক্তার নিশি (সহ-অধিনায়ক), তিথি দাস অপর্ণা, আফরিন মিম, ফারজানা, অদ্রিতা নওশিন, শ্রাবণী শীল, জান্নাতুল ফেরদৌসি, ইয়াসমিম মেধা।
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