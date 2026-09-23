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ক্রিকেট

সাইফউদ্দিনের চোটে কপাল খুলল আলিসের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সাইফউদ্দিনের চোটে কপাল খুলল আলিসের
আলিস আল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

মোহাম্মদ সাইফউদ্দিনের চোটে কপাল খুলল আলিস আল ইসলামের। পেস বোলিং অলরাউন্ডারের বদলি হিসেবে এশিয়ান গেমসের দলে ডাক পেয়েছেন এই রহস্য স্পিনার। আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এখনো অভিষেক না হওয়া আলিসের জন্য এটি বড় সুযোগ। লম্বা সময় ধরেই জাতীয় দলের পাইপলাইনেই ছিলেন তিনি। সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকায় বাংলাদেশ ‘এ’ দলের হয়ে একমাত্র ওয়ানডেতে ৩ উইকেট নিয়েছেন। এবার এশিয়ান গেমসের দলে জায়গা করে নিলেন ২৯ বছর বয়সী ক্রিকেটার।

গত ১৯ সেপ্টেম্বর অনুশীলনে বোলিং করার সময় ডান হ্যামস্ট্রিংয়ে ব্যথা অনুভব করেন সাইফউদ্দিন। বাংলাদেশ দলের ফিজিও বায়েজিদুল ইসলাম খান জানিয়েছেন, সুস্থ হয়ে উঠতে প্রায় তিন সপ্তাহ পুনর্বাসন প্রয়োজন হবে এই অলরাউন্ডারের।

আলিসের জন্য জাতীয় দলের দরজা অবশ্য এর আগেও খুলেছিল। ২০২৪ সালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে ডাক পেয়েছিলেন তিনি। তবে সিরিজ শুরুর আগেই আঙুলের চোটে ছিটকে যান। দ্বিতীয়বারের মতো সুযোগ পেলেন আলিস।

২০১৯ সালে বিপিএলে অভিষেকেই হ্যাটট্রিক করে আলোচনায় এসেছিলেন আলিস। এখন পর্যন্ত ৫৮টি টি-টোয়েন্টি খেলে ওভারপ্রতি ৬.১২ রান দিয়ে ৫৯ উইকেট নিয়েছেন তিনি।

এশিয়ান গেমসে অংশ নিতে আগামীকাল জাপানের উদ্দেশে দেশ ছাড়বে বাংলাদেশ দল। ২৮ সেপ্টেম্বর কোয়ার্টার ফাইনাল দিয়ে এশিয়ান গেমস শুরু করবে লিটন দাসের দল।

বিষয়:

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