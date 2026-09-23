‘বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা যত বিদেশের লিগে খেলবে, তত ভালো’

মোস্তাফিজুর রহমান, তাসকিন আহমেদ, নুরুল হাসান সোহান, মেহেদী হাসান মিরাজ, শরীফুল ইসলাম—গত কয়েক বছর ধরে বিদেশের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের তালিকাটা লম্বা হচ্ছে। শুধু তা-ই নয়, কখনো কখনো আগের ফ্র্যাঞ্চাইজি তাঁদের রেখে দিচ্ছে। বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের ফেসবুকে ছবি পোস্ট করলেই সেখানে অনেক প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। লিটন দাস এটাকে ইতিবাচক দিক হিসেবেই দেখেছেন।
মোস্তাফিজের কথাই বিবেচনা করা যাক। সাকিব আল হাসানের পরেও আইপিএল শুরু করে তাঁকে পেছনে ফেলেছেন মোস্তাফিজ। ভারতের ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে মোস্তাফিজ ও সাকিবের উইকেট ৬৫ ও ৬৩। আইপিএলে মোস্তাফিজ পাঁচটি ভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে খেলেছেন। এমনকি সংযুক্ত আরব আমিরাতের ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক লিগ আইএল টি-টোয়েন্টির দুবাই ক্যাপিটালস তাঁকে ধরে রেখেছে। বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসার গত বছর এই ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে ৮ ম্যাচে ৮.০৮ ইকোনমিতে নিয়েছেন ১৫ উইকেট।
এশিয়ান গেমস খেলার আগে আজ যখন লিটন সংবাদ সম্মেলনে এসেছেন, তখন বাংলাদেশিদের বিদেশের লিগে খেলার প্রসঙ্গ এসেছে। বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক বলেন, ‘খুব ভালো। বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা এভাবে যদি ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলতে পারে, বাংলাদেশের ক্রিকেটাররাও বহির্বিশ্বে খুব ভালো ক্রিকেট খেলবে। দেখুন, একটা খেলোয়াড় যেমন ফিজ-সাকিব ভাই যখন খেলতে যেতেন, তখন কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ চিনতেন। আবার আরেক ক্রিকেটার গেলে সেভাবে বিবেচনা করত।’
এ বছরের জুলাই-আগস্টে অনুষ্ঠিত লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগে (এলপিএল) শ্রীলঙ্কা হয়ে ওঠে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের মিলনমেলা। সাকিবের পাশাপাশি সোহান-মেহেদী হাসান মিরাজ-তাওহীদ হৃদয় খেলেছেন। ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে হৃদয় নজর কেড়েছেন। তাঁদের খেলা দেখতে গ্যালারিতে দেখা গেছে প্রবাসী বাংলাদেশি সমর্থক।
লিটনের মতে বিদেশের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে একজন গেলে সেই দলের আরও অনেক ক্রিকেটারের খেলার সুযোগ তৈরি হয়। এশিয়ান গেমস দলে বাংলাদেশের অধিনায়ক বলেন, ‘যখন আপনি ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট খেলবেন, একজনের মাধ্যম দিয়ে আরেকজন যাওয়ার সুযোগ থাকে। তো আমার কাছে মনে হয় এটা খুবই ভালো দিক। বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা এখন যাচ্ছে। তারা যদি ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলতে পারে, এখান থেকে আবার নতুনরা যাওয়ার সুযোগ পাবে।’
এ বছর বাংলাদেশ সব মিলিয়ে আট টি-টোয়েন্টি খেলেছে। তবে লিটন অধিনায়ক হলেও চোটে পড়ায় সব ম্যাচে খেলার সুযোগ পাননি। অস্ট্রেলিয়া-জিম্বাবুয়ে সিরিজে তাঁর পরিবর্তে বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়কত্ব করেছেন। জাপানে রওনা দেওয়ার আগে আজ বাংলাদেশ এশিয়ান গেমসের ক্রিকেট দল মিরপুরে ফটোসেশন করেছে। অধিনায়ক লিটনসহ তানজিদ হাসান তামিম, হৃদয়, মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত, নাসুম আহমেদ, শরীফুল, শেখ মেহেদী হাসানরা সবাই ছিলেন।
আজ মিরপুরে সংবাদ সম্মেলনে লিটন বলেন, ‘আমার কাছে মনে হয় আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এভাবে আমরা সিরিজ খেলিনি। আমরা সবশেষ খেলেছি এই বছরেও অস্ট্রেলিয়া অ্যান্ড দেন নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে। বেশির ভাগ ওয়ানডে সংস্করণেরই ম্যাচ ছিল। এই বছরটাই হচ্ছে আমাদের ওয়ানডে এবং টেস্টের বছর। অনেকে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ খেলেছে। এটা একটা ভালো দিক। আমাদের একসঙ্গে হওয়ার সুযোগই কম ছিল। এই ক্যাম্পের পাশাপাশি অনুশীলন ম্যাচও খেললাম।’
এ বছর আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে কেবল দুই ম্যাচ খেলে লিটন করেছেন ৪৭ রান। স্ট্রাইকরেট ১৪৬.৮৮। এশিয়ান গেমস সামনে রেখে টিম ‘এ’ দলের অধিনায়ক হয়ে দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেললেও কিছু করতে পারেননি। প্রথম ম্যাচে ২৩ বলে ২৩ রান করলেও আজ রানের খাতা খোলার আগেই আউট হয়েছেন। নিজের ফর্ম নিয়ে জিজ্ঞেস করা হলে বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন, ‘চেষ্টা করছি রান করার। পরিশ্রমের ওপর তো কিছু নাই। আমি চেষ্টা করছি। রান চলে আসবে।’
নিশিনের কোরোগি স্পোর্টস পার্কে ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ অক্টোবর পর্যন্ত এশিয়ান গেমসে ছেলেদের ক্রিকেটের ম্যাচগুলো হবে। ‘এ’ গ্রুপে পড়েছে জাপান, আফগানিস্তান ও নেপাল। ‘বি’ গ্রুপে হংকং, ওমানের সঙ্গে রয়েছে মালয়েশিয়া। তবে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা এরই মধ্যে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে গেছে। ২৯ সেপ্টেম্বর খেলতে নামবেন লিটনরা। তবে প্রতিপক্ষ নির্ধারিত হবে ‘এ’, ‘বি’ গ্রুপের ম্যাচগুলো শেষে।
ক্রিকেটে সর্বপ্রথম বাংলাদেশ স্বর্ণপদক পেয়েছে ২০১০ সালে। সেবার আফগানিস্তানকে হারিয়ে স্বর্ণপদক জিতেছিল বাংলাদেশ। ১৬ বছর পর লিটন- নাজমুল হোসেন শান্তদের সামনে রয়েছে হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারের সুযোগ। নিসশিনের কোরোগি স্পোর্টস পার্কে ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ অক্টোবর পর্যন্ত এশিয়ান গেমসে ছেলেদের ক্রিকেটের ম্যাচগুলো হবে।
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