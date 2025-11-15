Ajker Patrika
ক্রিকেট

ইডেনে একদিনে ১৬ উইকেটের পতন

ক্রীড়া ডেস্ক    
দ্বিতীয় ইনিসেও অলআউট হওয়ার পথে দক্ষিণ আফ্রিকা। ছবি: ক্রিকইনফো
দ্বিতীয় ইনিসেও অলআউট হওয়ার পথে দক্ষিণ আফ্রিকা। ছবি: ক্রিকইনফো

ইডেন গার্ডেন্স টেস্টের প্রথম দিন ১১ উইকেট পড়েছে। দ্বিতীয় দিন ব্যাটারদের অসহায়ত্ব ছিল আরও বেশি। এদিন দুই দল মিলে হারাল ১৬ উইকেট। ২৭ উইকেট পড়ে যাওয়ায় তৃতীয় দিনেই ম্যাচের ফল আসবে–সেটা এখন বলাই যায়। নাটকীয় কিছু না হলে ইডেন গার্ডেন্স টেস্ট জিততে যাচ্ছে ভারত।

প্রথম দিন বল হাতে দাপট দেখিয়েছেন যশপ্রীত বুমরা। ৫ উইকেট নেন এই পেসার। তাঁর আগুনে বোলিংয়ে ১৫৯ রানে অলআউট হয় দক্ষিণ আফ্রিকা। জবাবে ভারতও সুবিধা করতে পারেনি। ১৮৯ রানে শেষ হয়েছে স্বাগতিকদের প্রথম ইনিংস। এরপরও জয়ের পাল্লা ভারী শুবমান গিলের দলের জন্য।

৩০ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে দক্ষিণ আফ্রিকার অবস্থা আরও ভয়াবহ। ৯৩ রান করতেই ৭ ব্যাটারকে হারিয়েছে সফরকারী দল। ৬৩ রানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে টেম্বা বাভুমারা। ৩ উইকেট হাতে রেখে ভারতকে আর কত রানের লক্ষ্য দিতে পারে সেটাই এখন দেখার বিষয়।

এক বাভুমা ছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার আর কোনো ব্যাটার ভারতের বোলারদের সামনে দাঁড়াতে পারেননি। ২৯ রান নিয়ে তৃতীয় দিন ব্যাট করতে নামবেন অধিনায়ক। তাঁর সঙ্গী করবিন বশ করেছেন ১ রান। মার্কো জানসেনের ব্যাট থেকে আসে ১৩ রান। সমান ১১ রান করেন রায়ান রিকেলটন ও উইয়ান মুল্ডার। অতিথিদের পতন হওয়া ৭ উইকেটের মধ্যেই চারটাই নেন রবীন্দ্র জাদেজা। ১৩ ওভারে তাঁর খরচ ২৯ রান। কুলদীপ যাদব নেন ২ উইকেট।

প্রথম ইনিংসে ভারতের হয়ে সর্বোচ্চ ৩৯ রান করেন লোকেশ রাহুল। ওয়াশিংটন সুন্দরের অবদান ২৯ রান। সমান ২৭ রান আসে ঋষভ পন্ত ও জাদেজার ব্যাট থেকে। ৩০ রানে ৪ উইকেট নেন সাইমন হারমার। জানসেনের শিকার তিনটি।

বিষয়:

খেলাভারতক্রিকেট
ক্রিকেট

শেবাগকে পেছনে ফেলে ছক্কার রেকর্ড গড়লেন পন্ত

ক্রীড়া ডেস্ক    
কলকাতা টেস্টের প্রথম ইনিংসে দুটি ছক্কা মেরেছেন পন্ত। ছবি: ক্রিকইনফো
কলকাতা টেস্টের প্রথম ইনিংসে দুটি ছক্কা মেরেছেন পন্ত। ছবি: ক্রিকইনফো

মারকুটে ব্যাটিংয়ে সিদ্ধহস্ত ঋষভ পন্ত। আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ের জন্য আলাদা পরিচিতি আছে তাঁর। এমনকি টেস্টেও প্রতিপক্ষ বোলারদের ওপর ঝড় তুলতে পছন্দ করেন তিনি। সুযোগ পেলেই বলকে সীমানা ছাড়া করতে ভুলেন না। ছক্কা মারার এই নেশায় এবার একটি রেকর্ড গড়ে ফেললেন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার।

কলকাতা টেস্টের প্রথম ইনিংসে ২৪ বলে ২৭ রান করে আউট হন পন্ত। দুটি করে চার এবং ছক্কায় সাজানো তাঁর এই ইনিংস। বীরেন্দর শেবাগকে পেছনে ফেলে টেস্টে ভারতের হয়ে সবচেয়ে বেশি ছক্কার মালিক এখন পন্ত। ৪৭ টেস্টের ৮৩ ইনিংস শেষে পন্তের ছক্কার সংখ্যা ৯২ টি।

নামের পাশে ৯০ ছক্কা নিয়ে আজ কলকাতা টেস্টে ব্যাট করতে নামেন পন্ত। তাঁর ওপরে ছিলেন কেবল শেবাগ। সাবেক ওপেনার মেরেছেন ৯১টি ছয়। এজন্য ১০৪ টেস্টের ১৮০ ব্যাট করেছেন তিনি। আজ ব্যাট করতে নেমে দুটি ছক্কা মেরে শেবাগকে ছাড়িয়ে যান পন্ত।

সবচেয়ে বেশি ছক্কা মারার তালিকায় ছয়ে আছেন পন্ত। সবার ওপরে আছেন বেন স্টোকস। ইংলিশ অধিনায়কের নামের পাশে শোভা পাচ্ছে ১৩৬টি ছয়। ১০৭টি ছক্কা মেরে দুই নম্বরে আছেন নিউজিল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক এবং ব্যাটার ব্রেন্ডন ম্যাককালাম। তিন নম্বর জায়গাটি অ্যাডাম গিলক্রিস্টের দখলে। সাদা পোশাকের ক্রিকেটে ১০০টি ছক্কা মেরেছেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক তারকা ব্যাটার।

এই সংস্করণে ছক্কার সেঞ্চুরি করেছেন এই তিনজনই। পন্তের জন্য সেই তালিকার একজন হওয়া এখন কেবল সময়ের ব্যাপার। যেভাবে ব্যাট চালান তাতে ছক্কার সেঞ্চুরি করতে খুব বেশি সময় লাগার কথা না তাঁর।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটঋষভ পন্ত
ক্রিকেট

হাবিবুরের ইতিহাস, ৩৫ বলে সেঞ্চুরি

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৫ নভেম্বর ২০২৫, ১৬: ০৪
৮ উইকেটে জিতেছে বাংলাদেশ। ছবি: সংগৃহীত
৮ উইকেটে জিতেছে বাংলাদেশ। ছবি: সংগৃহীত

ইতিহাস গড়লেন হাবিবুর রহমান সোহান। রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপে ৩৫ বলে গড়লেন সেঞ্চুরি, যা স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের পক্ষে দ্রুততম। তাঁর এই রেকর্ড সেঞ্চুরির সুবাদে রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশ ‘এ’ ৮ উইকেটে হারিয়েছে হংকংকে।

আজ দোহায় টসে হেরে আগে ব্যাট করে বাবর হায়াতের ৬৩ রানের সুবাদে ৮ উইকেটে ১৬৭ রান তোলে হংকং। লক্ষ্যতাড়ায় ৮ উইকেট ৫৪ বল হাতে রেখে জিতে যায় বাংলাদেশ ‘এ’।

ওপেনিংয়ে এসে হাবিবুর ৩৫ বলে সেঞ্চুরি করে অপরাজিত থাকেন হাবিবুর। ৮টি চার ও ১০টি ছয়ে সাজানো ইনিংসটির স্ট্রাইকরেট ২৮৫.৭১! এর বেশি স্ট্রাইকরেটে ব্যাট করেছেন অধিনায়ক আকবর আলী। ১৩ বলে ৪১ রান করে অপরাজিত থাকেন তিনি। ১৩টি ছয়ে সাজানো তাঁর ইনিংসটির স্ট্রাইকরেট-৩১৫.৩৮!

জিশান আলমকে নিয়ে ওপেনিংয়ে ১১১ রানের জুটি গড়েন হাবিবুর। ব্যক্তিগত ২০ রানের জিশান আউট হয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থাকেন হাবিবুর। শেষ উইকেট জুটিতে অধিনায়কের সঙ্গে ৪৯ রানের অবিছিন্ন জুটি গড়ে দলের বড় জয় নিশ্চিত করেন হাবিবুর। উইকেটে দুজনের জুটি গড়ার আগে জওয়াদ আবরার বিদায় নেন ব্যক্তিগত ২ রানে।

৩৫ বলে সেঞ্চুরি স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের পক্ষে দ্রুততম সেঞ্চুরি। আগের দ্রুততম সেঞ্চুরিটি ছিল ৪২ বলের। করেছিলেন পারভেজ হোসেন ইমন। হাবিবুরের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের সুবাদে পাওয়ার প্লেতেই ১০৭ রান তুলে ফেলে বাংলাদেশ।

বিষয়:

খেলাএশিয়া কাপক্রিকেট
ক্রিকেট

অ্যাশেজের আগে অস্ট্রেলিয়ার বিপদ বাড়ালেন হ্যাজলউড, বদলি কে

ক্রীড়া ডেস্ক    
চোট পেয়েছেন হ্যাজলউড। ছবি: এক্স
চোট পেয়েছেন হ্যাজলউড। ছবি: এক্স

দরজায় কড়া নাড়ছে অ্যাশেজ সিরিজ। তার আগে আরও একদফা চোটের কবলে পড়ল অস্ট্রেলিয়া। সবশেষ চোট পেয়েছেন দলটির পেসার জশ হ্যাজলউড। অ্যাশেজ সিরিজের প্রথম ম্যাচে খেলতে পারবেন না তিনি। এক বিবৃতিতে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

হ্যামস্ট্রিং চোটের কারণে কিছুদিন আগেই ছিটকে গেছেন প্যাট কামিন্স। অধিনায়কের পর চোটের তালিকায় যোগ হয় শন অ্যাবটের নাম। এই তালিকার সবশেষ সংযোজন হ্যাজলউড। তাঁর বদলি হিসেবে ইতোমধ্যে মাইকেল নেসারকে প্রথম টেস্টের দলে নিয়েছে সিএর নির্বাচক প্যানেল। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে অ্যাডিলেডে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট অভিষেক হয় তাঁর। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে দ্বিতীয় এবং শেষ টেস্ট খেলেন নেসার। দুই টেস্টে তাঁর শিকার ৭ উইকেট।

গত বুধবারের ঘটনা। শেফিল্ড শিল্ডে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পান অ্যাবট ও হ্যাজলউড। প্রাথমিকভাবে স্ক্যান করানোর পর অ্যাবটের চোট ধরা পড়ে। সেদিনই নিশ্চিত হয়, অ্যাশেজের প্রথম টেস্টে তাঁকে পাচ্ছে না অস্ট্রেলিয়া। স্ক্যান রিপোর্টে চোট ধরা না পড়ায় হ্যাজলউডকে নিয়ে স্বস্তি ছিল অজি শিবিরে। কিন্তু সে স্বস্তিই এবার চিন্তার কারণ হলো। ফলো আপ স্ক্যানে হ্যাজলউডের চোট ধরা পড়েছে। এমন একজন পেসারকে হারানোটা বড় ধাক্কা হয়েই এল অস্ট্রেলিয়ার জন্য।

ভারতের বিপক্ষে সবশেষ হোম সিরিজে দুর্দান্ত বোলিং করেছেন হ্যাজলউড। চোট পাওয়ায় দলের সঙ্গে পার্থে ভ্রমণ করবেন না তিনি। তাঁর বদলি হিসেবে ডাক পাওয়া নেসারের একাদশে জায়গা পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। মিচেল স্টার্ক ও স্কট বোল্যান্ডের সঙ্গে তৃতীয় পেসার হিসেবে একাদশে থাকতে পারেন ব্রেন্ডন ডগেট। অ্যাশেজ সিরিজের প্রথম ম্যাচ দিয়ে অভিষেক হতে পারে এই পেসারের।

আগামী ২১ নভেম্বর পার্থের অপটাস স্টেডিয়ামে অ্যাশেজ সিরিজের প্রথম টেস্ট শুরু হবে। পরের চার ম্যাচ শুরু হবে ৪,১৭, ২৬ ডিসেম্বর ও ৪ জানুয়ারি।

বিষয়:

খেলাক্রিকেট
অন্য খেলা

টিটিতে ভালো ভবিষ্যৎ চান তাঁরা

আনোয়ার সোহাগ, ঢাকা
পতাকা হাতে ইসলামিক সলিডারিটি গেমসে রুপাজয়ী জাভেদ ও খই খই সাই মারমা। ছবি: টিটি ফেডারেশন
পতাকা হাতে ইসলামিক সলিডারিটি গেমসে রুপাজয়ী জাভেদ ও খই খই সাই মারমা। ছবি: টিটি ফেডারেশন

ইসলামিক সলিডারিটি গেমসে এবার পদক জেতার মতো প্রত্যাশা করার লোক খুব কম ছিল। আর্চারি ও শুটিং ছিল না এবারের গেমসে। তাই সৌদি আরবের রিয়াদে যাওয়ার আগে কেউ জোর দিয়ে বলতে পারেনি অন্য কোনো ফেডারেশন। সেখানে চমক হিসেবে ধরা দিলেন দুই টেবিল টেনিস খেলোয়াড় খই খই সাই মারমা ও জাভেদ আহমেদ। মিশ্র দলগত ইভেন্টে রুপা পেয়েছেন তাঁরা। আগে অবশ্য ভারোত্তোলনে ৫৩ কেজি ওজন শ্রেণিতে তিনটি ব্রোঞ্জ জেতেন মারজিয়া আক্তার ইকরা।

খই খই-জাভেদের অর্জনটা বিশেষ এ কারণে যে টেবিল টেনিসে এটাই বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সাফল্য হিসেবে ধরা হচ্ছে। দক্ষিণ এশিয়ার গণ্ডি পেরিয়ে এবারই প্রথম পদক এল। সেই সাফল্য এনে দিতে পেরে আবেগে ভাসছেন জাভেদ। আজকের পত্রিকাকে তিনি বলেন, ‘খুবই ভালো লাগছে, এত বড় একটা আসরে পদক জিততে পেরেছি। অনুভূতি তো আসলে ভাষায় ওইভাবে প্রকাশ করা যায় না। ভবিষ্যতে আরও ভালো কিছু করার ইচ্ছা জেগেছে, এটা জেতার পরে।’

মিশ্র দলীয় ইভেন্টে বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয় শেষ ষোলো রাউন্ডে গায়ানাকে ৩-২ সেটে হারিয়ে। কোয়ার্টার ফাইনালে মালদ্বীপকে ৩-০ সেটে উড়িয়ে দেওয়ার পর সেমিফাইনালে বাহরাইনকে ৩-১ সেটে হারিয়ে রুপা নিশ্চিত করেন খই খই-জাভেদ। তবে ফাইনালে তুরস্কের কাছে হেরে যান ৩-০ সেটে।

দুজনে এর আগে কখনো জুটি বেঁধে খেলেননি। তবু নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ায় ঘাটতি ছিল না তাঁদের। খই খই বলেন, ‘আমরা তেমন উচ্চাশা করিনি। কারণ জাভেদ ভাইয়ের সঙ্গে প্রথমবার জুটি বেঁধেছি। তবুও আমরা দুজনই নিজেদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। যেহেতু ডাবলস হচ্ছে একটা বোঝাপড়ার খেলা, কথা বলে দুজনকেই খেলতে হয়, বোঝাপড়া করে খেলতে হয়। তাই আমরা কথা বলে, খেলে, সব নিজেদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি।’

যুব পর্যায়ে খই খই সাফল্যের দেখা পেয়েছেন বেশ কয়েকবার। তবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এবারই প্রথম। অংশও নিয়েছেন প্রথম। গতকালই দেশে ফিরতে হয়েছে তাঁকে, ‘যখনই আমি কোনো গেমসে যাই, তারা (পরিবার) সব সময় জিজ্ঞাসা করে যে কোনো মেডেল পেয়েছি কি না। এবার প্রথম এত বড় গেমসে গিয়েছি। আর মেডেল পেয়েছি বলে অনেক জায়গায় দেখানো হচ্ছে। তাই পরিবার আরও বেশি খুশি। প্রথম গেমসে প্রথম পদক।’

জাভেদ সাফ গেমসে পদক জিতেছেন দুবার। সেই দুই পদকের চেয়ে এবারের পদকটি এগিয়ে রাখছেন। সাফল্যের পাশাপাশি শোনালেন খানিকটা আক্ষেপের গল্পও, ‘টেবিল টেনিসের একটা ভালো ভবিষ্যৎ হোক, এটা সবারই চাওয়া। উঠতি খেলোয়াড় যারা আছে, সবাই যেন টেবিল টেনিস খেলতে আসে এগুলো দেখে। কিন্তু একটা জিনিসই চাওয়া যে প্লেয়ারদের লাইফ সেটেলমেন্ট না করলে কেউই একটা পর্যায়ে গিয়ে খেলতে পারবে না।’

রাঙামাটি থেকে উঠে আসা খই খইয়ের পাড়ি দিতে হয়েছে দুর্গম পথ। তাঁর মতো খেলোয়াড় বের করার জন্য টুর্নামেন্ট আয়োজন বাড়াতে হবে বলে মনে করেন তিনি, ‘রাঙামাটিতে আমার বাড়িটা একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলে। সেখানে এখনো বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি। রাস্তাঘাটও খারাপ, বর্ষাকালে গাড়িতে যাওয়া যায় না। হেঁটে যেতে এখনো এক ঘণ্টার বেশি সময় লাগে। তাই আমার মনে হয়, ফেডারেশন যদি রাঙামাটিতে আরও বেশি বেশি ইভেন্টের আয়োজন করে খেলোয়াড় বের করার জন্য, প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতেও আগ্রহ বাড়বে।’

খই খই-জাভেদের এই রুপা শুধু ব্যক্তিগত সাফল্যই নয়, টিটিতে বাংলাদেশের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

বিষয়:

খেলাঅন্য খেলা
