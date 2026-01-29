Ajker Patrika
ক্রিকেট

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ৯০ ক্রিকেটার 'চরম ঝুঁকিপূর্ণ'

ক্রীড়া ডেস্ক    
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ৯০ ক্রিকেটার ‘চরম ঝুঁকিপূর্ণ’
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে প্রায় ৯০ ক্রিকেটার ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছেন বলে ক্রিকবাজের প্রতিবেদনে জানা গেছে। ছবি: সংগৃহীত

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ মাঠে গড়াতে বেশি সময় বাকি নেই। আইসিসির এই ইভেন্ট শুরুর আগে নেতিবাচক খবরই শোনা যাচ্ছে বেশি। ভারত-শ্রীলঙ্কায় হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এক শর কাছাকাছি ক্রিকেটার চরম ঝুঁকিতে আছেন বলে জানা গেছে।

বিশ্বকাপে প্রায় ৯০ ক্রিকেটারের অধিকার ও সুরক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে বলে ক্রিকবাজের আজকের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে। কোন দেশের ক্রিকেটাররা এই তালিকায় আছেন সেই তালিকা প্রকাশ না করা হলেও ক্রিকবাজ জানিয়েছে, তাঁরা বেশির ভাগ তুলনামূলক নিচের সারির দলের ক্রিকেটার। সে ক্ষেত্রে ক্রিকেটাররা বেশি কনটেন্ট কার্যক্রমে অংশ নিতে পারবেন না। এমনকি লাইসেন্সিং চুক্তি নিয়েও কোনো সিদ্ধান্ত তাঁরা নিতে পারবেন না। যাবতীয় ক্ষমতা থাকবে সংশ্লিষ্ট ক্রিকেট বোর্ডের হাতে।

যেসব ব্যাপারে ক্রিকেটারদের দুশ্চিন্তা বেশি, সেই ব্যাপারগুলো উল্লেখ করে বিশ্ব ক্রিকেটার্স অ্যাসোসিয়েশন (ডব্লিউসিএ) অন্তত ছয় সদস্য দেশের কাছে একটি স্মারকলিপি পাঠিয়েছে। স্মারকলিপিতে পাঠানো অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, আইসিসি কিছু দলের কাছে অনুমোদনহীন ‘স্কোয়াড টার্মস’ পাঠিয়েছে। ক্রিকবাজ যে স্মারকলিপি পেয়েছে, সেখানে ‘আইসিসি ভার্সনের’ স্কোয়াড টার্মস এবং ডব্লিউসিএ’র শর্তের মধ্যে যথেষ্ট অমিল পাওয়া গেছে। যুক্তরাষ্ট্র, জিম্বাবুয়ে ও নামিবিয়াসহ একাধিক দল এই স্মারকলিপি পেয়েছে বলে দাবি বৈশ্বিক ক্রিকেটার্স ইউনিয়নের।

‘স্কোয়াড টার্মস’ এমন এক ধরনের আইনি চুক্তি যেখানে আইসিসি ইভেন্টগুলোতে ক্রিকেটারদের জন্য কিছু শর্ত ও নিয়মকানুন থাকে। আইসিসির বর্তমান ভার্সন ইচ্ছাকৃত বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় থাকা সব ধরনের ক্ষমতার ভারসাম্য ও নিয়ন্ত্রণ বাদ দেওয়া হয়েছে বলে ডব্লুসিএ আশঙ্কা করছে।ডব্লিউসিএ অনুমোদিত বৈধ স্কোয়াড টার্মসে স্বাক্ষর করলে ক্রিকেটাররা সেই সুরক্ষা পেতেন। 

অনুমোদনহীন স্কোয়াড টার্মস ছড়িয়ে দিয়ে আইসিসি ও কিছু ক্রিকেট বোর্ড বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া দুর্বল ও কম পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত ক্রিকেটারদের শোষণের চেষ্টা করছে বলে ছয় সদস্যদেশের কাছে পাঠানো স্মারকলিপিতে দাবি করা হয়েছে। স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে, ‘এসব শর্তের আওতায় ক্রিকেটারদের অনুমতি ছাড়াই তথ্য, নাম, ছবি ও পরিচয় তৃতীয় পক্ষের কাছে যথেচ্ছ ব্যবহার ও বাণিজ্যিকভাবে কাজে লাগানোর সুযোগ তৈরি করা হয়েছে। আইসিসির নিজস্ব ব্যবস্থায় পরিচালিত একটি অভ্যন্তরীণ বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াই অপ্রত্যাশিত ঘটনা প্রতিকারের উপায়।’

৭ ফেব্রুয়ারি ভারত-শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে শুরু হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। চার গ্রুপে পাঁচটি করে দল রাখা হয়েছে। ২০ দল থেকে এরপর হবে সুপার এইট। সুপার এইটের পর শুরু নকআউট পর্ব। দুই সেমিফাইনাল শেষে ৮ মার্চ হবে ফাইনাল। পাকিস্তান ফাইনালে উঠলে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচ হবে কলম্বোতে। তা না হলে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচ হবে আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে।

