বেথেল এখন ইংল্যান্ডের সর্বকনিষ্ঠ অধিনায়ক

ক্রীড়া ডেস্ক
ইংল্যান্ডের সর্বকনিষ্ঠ অধিনায়ক হতে যাচ্ছেন জ্যাকব বেথেল–গত মাসে দল ঘোষণার পরই বিষয়টি জানা যায়। অপেক্ষা ছিল কেবল সময়ের। এবার আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ৩ ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি–টোয়েন্টিতে টস করতে নেমে ইংলিশদের ইতিহাসে কর্নকনিষ্ঠ অধিনায়কের রেকর্ডটি নিজের দখলে নিলেন বেথেল।
মাত্র ২১ বছর ৩২৯ দিন বছর বয়সে নেতৃত্বে অভিষেক হলো বেথেলের। তাতেই ১৩৬ বছরের পুরনো রেকর্ড ভাঙেন এই তরুণ ক্রিকেটার। আগের রেকর্ডটি ছিল মন্টি বাউডেনের দখলে। ১৮৮৯ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্টে ইংল্যান্ডের নেতৃত্ব দেন তিনি। সে সময় বাউডেনের বয়স ছিল ২৩ বছর ১৪৪ দিন। জাতীয় দলের হয়ে সেটাই ছিল তার ক্যারিয়ারের শেষ সাদা পোশাকের ম্যাচ।
গত বছরই ইংল্যান্ডের হয়ে ৩ সংস্করণে অভিষেক হয় বেথেলের। এখন পর্যন্ত দেশের জার্সিতে ৪ টেস্ট এবং সমান তিনটি করে ওয়ানডে ও টি–টোয়েন্টি (আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে চলমান টি–টোয়েন্টি বাদে) খেলেছেন তিনি। এবার নেতৃত্বেও পথচলা শুরু হয়ে গেল তার।
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের জন্য দল ঘোষণার সময় বেথেলের প্রশংসা করেন ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) নির্বাচক লুক রাইট। তিনি বলেন, ‘জ্যাকব বেথেল নিজের নেতৃত্বগুণ দিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করেছে। আয়ারল্যান্ড সিরিজ দিয়ে আমরা তার নেতৃত্বগুণকে কাজে লাগাতে চাই। তার এই গুণকে আরও উন্নত করা সম্ভব।’
একটি ম্যাচ মাঠে গড়ানোর আগে এমন নাটকীয়তা সবশেষ কবে দেখেছে ক্রিকেটপ্রেমীরা, সেটা হুট করেই মনে করার সুযোগ নেই। তবে এশিয়া কাপে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে ম্যাচের আগে পাকিস্তান যে নাটকীয়তার জন্ম দিলো সেটা বোধহয় সহজে ভুলবে না ভক্তরা।২০ মিনিট আগে
দিনজুড়ে ছিল অনিশ্চয়তা। পাকিস্তান কি সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে খেলবে, নাকি বয়কট করবে। নির্ধারিত সময়ের ম্যাচ শুরু হওয়ার ঘণ্টাখানেক আগেও যখন দল টিম হোটেল ছাড়েনি, তখন জোরাল হয় শঙ্কা। এমন নাটকের পর অবশেষে খেলতে রাজি হয়েছে পাকিস্তান।২ ঘণ্টা আগে
এশিয়া কাপে আরব আমিরাতের বিপক্ষে বাঁচা মরার লড়াইয়ে আজ মাঠে নামার কথা পাকিস্তানের। দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরু হওয়ার কথা থাকলেও ম্যাচটি এক ঘণ্টা পিছিয়েছে। পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম জিইও নিউজকে এমনটাই জানিয়েছেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নাকভির উপদেষ্টা আমির মীর। এখনো টিম হোটে২ ঘণ্টা আগে
চোটের কারণে উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের নতুন মৌসুমের প্রথম ম্যাচে লামিনে ইয়ামালের খেলা নিয়ে শঙ্কা ছিল। সে শঙ্কাই শেষ পর্যন্ত সত্যি হলো। এই উইঙ্গারকে ছাড়াই ইউরোপ সেরার মঞ্চে নিউক্যাসল ইউনাইটেডের বিপক্ষে খেলতে নামবে বার্সেলোনা।৩ ঘণ্টা আগে