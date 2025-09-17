Ajker Patrika
বেথেল এখন ইংল্যান্ডের সর্বকনিষ্ঠ অধিনায়ক

ক্রীড়া ডেস্ক    
আইরিশদের বিপক্ষে নেতৃত্বে অভিষেক হয় বেথেলের। ছবি: ইএসিপএনক্রিকইনফো
আইরিশদের বিপক্ষে নেতৃত্বে অভিষেক হয় বেথেলের। ছবি: ইএসিপএনক্রিকইনফো

ইংল্যান্ডের সর্বকনিষ্ঠ অধিনায়ক হতে যাচ্ছেন জ্যাকব বেথেল–গত মাসে দল ঘোষণার পরই বিষয়টি জানা যায়। অপেক্ষা ছিল কেবল সময়ের। এবার আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ৩ ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি–টোয়েন্টিতে টস করতে নেমে ইংলিশদের ইতিহাসে কর্নকনিষ্ঠ অধিনায়কের রেকর্ডটি নিজের দখলে নিলেন বেথেল।

মাত্র ২১ বছর ৩২৯ দিন বছর বয়সে নেতৃত্বে অভিষেক হলো বেথেলের। তাতেই ১৩৬ বছরের পুরনো রেকর্ড ভাঙেন এই তরুণ ক্রিকেটার। আগের রেকর্ডটি ছিল মন্টি বাউডেনের দখলে। ১৮৮৯ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্টে ইংল্যান্ডের নেতৃত্ব দেন তিনি। সে সময় বাউডেনের বয়স ছিল ২৩ বছর ১৪৪ দিন। জাতীয় দলের হয়ে সেটাই ছিল তার ক্যারিয়ারের শেষ সাদা পোশাকের ম্যাচ।

গত বছরই ইংল্যান্ডের হয়ে ৩ সংস্করণে অভিষেক হয় বেথেলের। এখন পর্যন্ত দেশের জার্সিতে ৪ টেস্ট এবং সমান তিনটি করে ওয়ানডে ও টি–টোয়েন্টি (আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে চলমান টি–টোয়েন্টি বাদে) খেলেছেন তিনি। এবার নেতৃত্বেও পথচলা শুরু হয়ে গেল তার।

আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের জন্য দল ঘোষণার সময় বেথেলের প্রশংসা করেন ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) নির্বাচক লুক রাইট। তিনি বলেন, ‘জ্যাকব বেথেল নিজের নেতৃত্বগুণ দিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করেছে। আয়ারল্যান্ড সিরিজ দিয়ে আমরা তার নেতৃত্বগুণকে কাজে লাগাতে চাই। তার এই গুণকে আরও উন্নত করা সম্ভব।’

