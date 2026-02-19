শেষ ম্যাচে ২০০ করে জিতেছে আফগানরা

ব্যাট হাতে ইব্রাহিম জাদরানের দুর্দান্ত এক ইনিংস, আর বল হাতে মোহাম্মদ নবির কিপ্টে এবং কার্যকর বোলিং। এই দুইয়ের মাঝে পড়ে নাস্তানাবুদ কানাডা। হেরেছে ৮২ রানে।
আফগানিস্তান রেকর্ড ২০০ রানের স্কোর গড়লেই বোঝা গিয়েছিল এই রান তাড়া করতে পারবে না কানাডা। শেষ পর্যন্ত হয়েছেও তাই; আফগানদের রানের নিচে চাপা পড়েছে কানাডা।
গতকাল চেন্নাইয়ে নিজেদের শেষ ম্যাচে আগে ব্যাট করে ৪ উইকেট হারিয়ে ২০০ রান তোলে আফগানরা। বিশ্বকাপে এটাই আফগানদের সর্বোচ্চ স্কোর। রেকর্ড এই স্কোরে বড় অবদান ইব্রাহিম জাদরানের। ৫৬ বলে ৯৫ রানের ইনিংস খেলেন তিনি। ৭টি চার ও ৫টি ছয়ে সাজানো তাঁর এই ইনিংসের স্ট্রাইকরেট ১৬৯.৬৪। টি-টোয়েন্টিতে এটি তাঁর ক্যারিয়ার সেরা ইনিংস। ৩২ বলে ৪৪ রান করে এই স্কোরে অবদান রাখেন সেদিকুল্লাহ আতালও।
২০১ রানের বড় লক্ষ্য তাড়ায় কানাডা ৪৮ রানে হারিয়ে ফেলে ৫ উইকেট। তবে শেষ পর্যন্ত তাদের অলআউট হতে হয়নি। ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১১৮ রান তুলে হেরেছে ৮২ রানে। বল হাতে সবচে সফল মোহাম্মদ নবি; কিপটে বোলিংয়ের ৪ উইকেট নিয়েছে মাত্র ৭ রান দিয়ে।
আগেই টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে পড়া আফগানদের এটি টানা দ্বিতীয় জয়। আগের ম্যাচে সংযুক্ত আরব আমিরাতকে ৫ উইকেটে হারিয়েছিল তারা।
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ক্রিকেট বিশ্বকে চমক দিয়ে চলেছে জিম্বাবুয়ে। আন্ডারডগ তকমা ঝেড়ে ফেলে গ্রুপ পর্বে অস্ট্রেলিয়া ও শ্রীলঙ্কার মতো দুই সাবেক বিশ্বচ্যাম্পিয়নকে হারিয়ে ‘বি’ গ্রুপের শীর্ষ দল হিসেবেই সুপার এইটে পা রেখেছে সিকান্দার রাজার দল। আজ স্বাগতিক শ্রীলঙ্কাকে ৬ উইকেটে হারানোর পর জিম্বাবুয়ের অধি৪ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে অস্ট্রেলিয়ার লজ্জাজনক বিদায়ে ক্ষুব্ধ ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যাওয়ার পর এবার ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্স নিয়ে ‘ফরেনসিক পর্যালোচনার’ কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছে দেশটির ক্রিকেট বোর্ড। ২০২১ সালের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের এমন বিপর্যয় কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছেন না অজি৫ ঘণ্টা আগে
কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে স্বাগতিক শ্রীলঙ্কাকে ৬ উইকেটের বড় ব্যবধানে হারিয়ে বিশ্বকাপে দীর্ঘ ১৬ বছরের খরা কাটাল জিম্বাবুয়ে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ইতিহাসে গত ১৬ বছরে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে এখন পর্যন্ত তিনবার মুখোমুখি হয়েছে জিম্বাবুয়ে। আগের দুইবারই জেতে লঙ্কানরা। লঙ্কানদের বিপক্ষে এই স্মরণীয় জয়ের ফলে৬ ঘণ্টা আগে
ঢাকার শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ ইনডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ইন্টার-ইউনিভার্সিটি টেবিল টেনিস ফেস্ট ২০২৬-এর পুরুষ দলগত বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ (আইইউবি)। নারী এককে বিভাগের চতুর্থ স্থান অর্জন করেছেন আইইউবির শিক্ষার্থী মোছা. ইম্পা খাতুন।৬ ঘণ্টা আগে