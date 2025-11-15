’ও তো বেঁটে’, বাভুমাকে নিয়ে বুমরার মন্তব্যে হইচই

ক্রীড়া ডেস্ক
কলকাতা টেস্টের প্রথম দিন যশপ্রীত বুমরার দুর্দান্ত বোলিংয়ে দাপট দেখিয়েছে ভারত। বল হাতে ৫ উইকেট নিয়ে দিনটা নিজের করে নিয়েছেন এই পেসার। বুমরার নৈপুণ্যে প্রথম দিন শেষেই জয়ের স্বপ্ন বুনছে স্বাগতিক দল। ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সের পাশাপাশি টেম্বা বাভুমাকে নিয়ে কটূক্তি করেও সমালোচনার জন্ম দিয়েছেন বুমরা।
বুমরার বোলিং তোপে পড়ে প্রথম ইনিংসে ১৫৯ রানে গুটিয়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রোটিয়াদের ইনিংসের ১৩ তম ওভারের ঘটনা। বুমরার একটি ডেলিভারি বাভুমার প্যাডে লাগতেই জোরালো আবেদন হয়। কিন্তু আবেদনে সাড়া দেননি আম্পায়ার। এরপর উইকেটরক্ষক ব্যাটার পন্তের সঙ্গে রিভিউ নেওয়া যায় কিনা সে বিষয়ে আলোচনা করতে থাকেন বুমরা।
শেষ পর্যন্ত পন্তের পরামর্শে আর রিভিউ নেননি বুমরা। পরে টিভি রিপ্লেতে দেখা যায়, বল লেগ স্টাম্পের ওপর দিয়ে যাচ্ছে। এ যাত্রায় বেঁচে গেলেও ২ ওভার পর কুলদীপ যাদবের বলে ধ্রুব জুরেলের হাতে ক্যাচ দিয়ে ঠিকই আউট হন বাভুমা। কিন্তু বুমরার ওই ওভারকে ঘিরে আলোচনা থামেনি।
স্টাম্প মাইক্রোফোনে পন্ত ও বুমরার একটি কথোপকথন ভাইরাল হয়েছে। বুমরা পন্তকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, বাভুমার উচ্চতা কম হওয়ায় থাইয়ে বল লাগার পরও আউট হওয়ার সম্ভাবনা আছে।
ওই এলবিডব্লুর আবেদনের পর বুমরা পন্তকে বলেন, ‘বওনা ভি তো হ্যায় ইয়ে।’ এর অর্থ সে তো বেঁটে। জবাবে পন্ত বলেন, ‘সে বেঁটে ঠিক আছে। তবে বল লেগেছে পায়ের অনেক ওপরে।’
বাভুমাকে করা বুমরার এমন মন্তব্যের পর ঝড় উঠেছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। বিষয়টি নিয়ে অনেকে ধুঁয়ে দিচ্ছেন ভারতীয় বোলারকে। এই ঘটনা বড় হতে পারে আরও। আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগে শাস্তিও পেতে পারেন বুমরা। এখন দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা কোন পথে হাঁটে।
কলকাতা টেস্টের প্রথম দিন যশপ্রীত বুমরার দুর্দান্ত বোলিংয়ে দাপট দেখিয়েছে ভারত। বল হাতে ৫ উইকেট নিয়ে দিনটা নিজের করে নিয়েছেন এই পেসার। বুমরার নৈপুণ্যে প্রথম দিন শেষেই জয়ের স্বপ্ন বুনছে স্বাগতিক দল। ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সের পাশাপাশি টেম্বা বাভুমাকে নিয়ে কটূক্তি করেও সমালোচনার জন্ম দিয়েছেন বুমরা।
বুমরার বোলিং তোপে পড়ে প্রথম ইনিংসে ১৫৯ রানে গুটিয়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রোটিয়াদের ইনিংসের ১৩ তম ওভারের ঘটনা। বুমরার একটি ডেলিভারি বাভুমার প্যাডে লাগতেই জোরালো আবেদন হয়। কিন্তু আবেদনে সাড়া দেননি আম্পায়ার। এরপর উইকেটরক্ষক ব্যাটার পন্তের সঙ্গে রিভিউ নেওয়া যায় কিনা সে বিষয়ে আলোচনা করতে থাকেন বুমরা।
শেষ পর্যন্ত পন্তের পরামর্শে আর রিভিউ নেননি বুমরা। পরে টিভি রিপ্লেতে দেখা যায়, বল লেগ স্টাম্পের ওপর দিয়ে যাচ্ছে। এ যাত্রায় বেঁচে গেলেও ২ ওভার পর কুলদীপ যাদবের বলে ধ্রুব জুরেলের হাতে ক্যাচ দিয়ে ঠিকই আউট হন বাভুমা। কিন্তু বুমরার ওই ওভারকে ঘিরে আলোচনা থামেনি।
স্টাম্প মাইক্রোফোনে পন্ত ও বুমরার একটি কথোপকথন ভাইরাল হয়েছে। বুমরা পন্তকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, বাভুমার উচ্চতা কম হওয়ায় থাইয়ে বল লাগার পরও আউট হওয়ার সম্ভাবনা আছে।
ওই এলবিডব্লুর আবেদনের পর বুমরা পন্তকে বলেন, ‘বওনা ভি তো হ্যায় ইয়ে।’ এর অর্থ সে তো বেঁটে। জবাবে পন্ত বলেন, ‘সে বেঁটে ঠিক আছে। তবে বল লেগেছে পায়ের অনেক ওপরে।’
বাভুমাকে করা বুমরার এমন মন্তব্যের পর ঝড় উঠেছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। বিষয়টি নিয়ে অনেকে ধুঁয়ে দিচ্ছেন ভারতীয় বোলারকে। এই ঘটনা বড় হতে পারে আরও। আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগে শাস্তিও পেতে পারেন বুমরা। এখন দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা কোন পথে হাঁটে।
হামজা চৌধুরী আসার পর বাংলাদেশ ফুটবলের চিত্র বদলে গেছে। ইংল্যান্ডপ্রবাসী এই ফুটবলারকে পেয়ে সাম্প্রতিক সময়ে শক্তিতে এগিয়ে থাকা দলগুলোর বিপক্ষেও দারুণ সব লড়াই উপহার দিয়েছে হাভিয়ের কাবরেরার দল। বলতে গেলে নবজাগরণ হয়েছে বাংলাদেশ ফুটবলে। এবার বাংলাদেশের দেখানো পথে হাঁটতে যাচ্ছে ভারত।৩২ মিনিট আগে
প্রীতি ম্যাচে গতকাল রাতে অ্যাঙ্গোলাকে ২-০ গোলে হারিয়েছে আর্জেন্টিনা। এটা ছিল ২০২৫ সালে লা আলবিসেলেস্তেদর শেষ ম্যাচ। লাউতারো মার্তিনেজ দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর ব্যবধান বাড়ান লিওনেল মেসি। গোল করার পথে একটি মাইলফলক স্পর্শ করেছেন আটবারের ব্যালন ডি’অর বিজয়ী।২ ঘণ্টা আগে
অপেক্ষা যেন শেষই হচ্ছিল না। যেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সেঞ্চুরি করতে ভুলে যাচ্ছিলেন বাবর আজম। অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষা শেষ হয়েছে এই ব্যাটারের। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় ওযানডেতে তিন অঙ্কের ঘর স্পর্শ করেন বাবর। সেঞ্চুরির অপেক্ষা ফুরিয়ে বিরাট কোহলিকে স্মরণ করালেন তিনি।৩ ঘণ্টা আগে
এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স টুর্নামেন্টের পর্দা উঠেছে গতকাল। দ্বিতীয় দিন মাঠে নামবে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। ‘এ’ গ্রুপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে হংকংয়ের বিপক্ষে খেলবে আকবর আলীর দল। মাঠে গড়াবে কলকাতা টেস্টের দ্বিতীয় দিন। এ ছাড়া ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ইউরোপিয়ান অঞ্চলের কয়েকটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।৪ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
হামজা চৌধুরী আসার পর বাংলাদেশ ফুটবলের চিত্র বদলে গেছে। ইংল্যান্ডপ্রবাসী এই ফুটবলারকে পেয়ে সাম্প্রতিক সময়ে শক্তিতে এগিয়ে থাকা দলগুলোর বিপক্ষেও দারুণ সব লড়াই উপহার দিয়েছে হাভিয়ের কাবরেরার দল। বলতে গেলে নবজাগরণ হয়েছে বাংলাদেশ ফুটবলে। এবার বাংলাদেশের দেখানো পথে হাঁটতে যাচ্ছে ভারত।
এএফসি এশিয়ান বাপ বাছাইয়ে নিজেদের পঞ্চম ম্যাচে ১৮ নভেম্বর বাংলাদেশের আতিথেয়তা নেবে ভারত। আজ বিকেলে ঢাকায় পা রাখার কথা দলটির। ইতিমধ্যে ম্যাচটির জন্য ২৩ সদস্যের দল দিয়েছেন প্রধান কোচ খালিদ জামিল। সেই দলে রাখা হয়েছে রায়ান উইলিয়ামসকে। হামজার মতো অস্ট্রেলিয়াপ্রবাসী এই উইঙ্গারেরও ইংলিশ ক্লাবে খেলার অভিজ্ঞতা আছে। পেশাদার ক্যারিয়ারে ফুলহাম, পোর্টসমাউথের মতো ক্লাবের প্রতিনিধিত্ব করেছেন ৩২ বছর বয়সী উইলিয়ামস। অস্ট্রেলিয়া জাতীয় দলেও খেলেছেন। বোঝাই যাচ্ছে, বাংলাদেশের জন্য কতটা ভয়ংকর হতে পারেন তিনি।
দলে থাকলেও শেষ পর্যন্ত ভারত উইলিয়ামসকে বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলাতে পারে কি না, সেটাই এখন আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। পার্থে জন্ম নেওয়া এই ফুটবলারের মা ভারতীয়। তাঁর বাবার জন্ম ইংল্যান্ডে। ভারতীয় আইনে দ্বৈত নাগরিকত্বের কোনো নিয়ম নেই। ভারতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তাই অস্ট্রেলিয়ার পাসপোর্ট বাতিল করেছেন উইলিয়ামস।
ইতিমধ্যে ভারতের পাসপোর্ট পেয়েছেন উইলিয়ামস। এরপরও যদি-কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। ব্লু টাইগারদের জার্সি গায়ে জড়ানোর জন্য এখন অস্ট্রেলিয়া ফুটবল ফেডারেশন এবং ফিফার অনুমতি দরকার। ভারতের বেশ কিছু গণমাধ্যমের দাবি, বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচের আগে উইলিয়ামসকে খেলানোর সব আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়ে যাবে। সে আশায় বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচকে সামনে রেখে বেঙ্গালুরুতে ভারতীয় দলের সঙ্গে অনুশীলন করেছেন উইলিয়ামস।
সম্প্রতি এক ইনস্টাগ্রাম বার্তায় তিনি লেখেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে যা সত্য বলে মনে হচ্ছে তা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করতে পেরে আমি সম্মানিত। এই দেশ আমাকে যে ভালোবাসা, সুযোগ এবং প্রতিনিধিত্বের অনুভূতি দিয়েছে, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমি ভারতেরই একজন।’
বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচের জন্য ভারতের দল:
গোলরক্ষক: গুরপ্রীত সিং সান্ধু, হৃতিক তিওয়ারি, সাহিল।
ডিফেন্ডার: আকাশ মিশ্র, আনোয়ার আলি, বিকাশ ইউমনাম, হামিংথানমাওয়াইয়া রাল্টে, জয় গুপ্তা, প্রমবীর, রাহুল ভেকে, সন্দেশ ঝিংগান।
মিডফিল্ডার: ব্রিসন ফার্নান্দেস, লালরেমটলুয়াঙ্গা ফানাই, ম্যাকার্টন লুই নিকসন, মহেশ সিং নওরেম, নিখিল প্রভু, সুরেশ সিং ওয়াংজাম।
ফরোয়ার্ড: এডমন্ড লালরিন্দিকা, লালিয়ানজুয়ালা ছাংতে, মোহাম্মদ সানান, রহিম আলী, রায়ান উইলিয়ামস, বিক্রম প্রতাপ সিং।
হামজা চৌধুরী আসার পর বাংলাদেশ ফুটবলের চিত্র বদলে গেছে। ইংল্যান্ডপ্রবাসী এই ফুটবলারকে পেয়ে সাম্প্রতিক সময়ে শক্তিতে এগিয়ে থাকা দলগুলোর বিপক্ষেও দারুণ সব লড়াই উপহার দিয়েছে হাভিয়ের কাবরেরার দল। বলতে গেলে নবজাগরণ হয়েছে বাংলাদেশ ফুটবলে। এবার বাংলাদেশের দেখানো পথে হাঁটতে যাচ্ছে ভারত।
এএফসি এশিয়ান বাপ বাছাইয়ে নিজেদের পঞ্চম ম্যাচে ১৮ নভেম্বর বাংলাদেশের আতিথেয়তা নেবে ভারত। আজ বিকেলে ঢাকায় পা রাখার কথা দলটির। ইতিমধ্যে ম্যাচটির জন্য ২৩ সদস্যের দল দিয়েছেন প্রধান কোচ খালিদ জামিল। সেই দলে রাখা হয়েছে রায়ান উইলিয়ামসকে। হামজার মতো অস্ট্রেলিয়াপ্রবাসী এই উইঙ্গারেরও ইংলিশ ক্লাবে খেলার অভিজ্ঞতা আছে। পেশাদার ক্যারিয়ারে ফুলহাম, পোর্টসমাউথের মতো ক্লাবের প্রতিনিধিত্ব করেছেন ৩২ বছর বয়সী উইলিয়ামস। অস্ট্রেলিয়া জাতীয় দলেও খেলেছেন। বোঝাই যাচ্ছে, বাংলাদেশের জন্য কতটা ভয়ংকর হতে পারেন তিনি।
দলে থাকলেও শেষ পর্যন্ত ভারত উইলিয়ামসকে বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলাতে পারে কি না, সেটাই এখন আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। পার্থে জন্ম নেওয়া এই ফুটবলারের মা ভারতীয়। তাঁর বাবার জন্ম ইংল্যান্ডে। ভারতীয় আইনে দ্বৈত নাগরিকত্বের কোনো নিয়ম নেই। ভারতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তাই অস্ট্রেলিয়ার পাসপোর্ট বাতিল করেছেন উইলিয়ামস।
ইতিমধ্যে ভারতের পাসপোর্ট পেয়েছেন উইলিয়ামস। এরপরও যদি-কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। ব্লু টাইগারদের জার্সি গায়ে জড়ানোর জন্য এখন অস্ট্রেলিয়া ফুটবল ফেডারেশন এবং ফিফার অনুমতি দরকার। ভারতের বেশ কিছু গণমাধ্যমের দাবি, বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচের আগে উইলিয়ামসকে খেলানোর সব আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়ে যাবে। সে আশায় বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচকে সামনে রেখে বেঙ্গালুরুতে ভারতীয় দলের সঙ্গে অনুশীলন করেছেন উইলিয়ামস।
সম্প্রতি এক ইনস্টাগ্রাম বার্তায় তিনি লেখেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে যা সত্য বলে মনে হচ্ছে তা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করতে পেরে আমি সম্মানিত। এই দেশ আমাকে যে ভালোবাসা, সুযোগ এবং প্রতিনিধিত্বের অনুভূতি দিয়েছে, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমি ভারতেরই একজন।’
বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচের জন্য ভারতের দল:
গোলরক্ষক: গুরপ্রীত সিং সান্ধু, হৃতিক তিওয়ারি, সাহিল।
ডিফেন্ডার: আকাশ মিশ্র, আনোয়ার আলি, বিকাশ ইউমনাম, হামিংথানমাওয়াইয়া রাল্টে, জয় গুপ্তা, প্রমবীর, রাহুল ভেকে, সন্দেশ ঝিংগান।
মিডফিল্ডার: ব্রিসন ফার্নান্দেস, লালরেমটলুয়াঙ্গা ফানাই, ম্যাকার্টন লুই নিকসন, মহেশ সিং নওরেম, নিখিল প্রভু, সুরেশ সিং ওয়াংজাম।
ফরোয়ার্ড: এডমন্ড লালরিন্দিকা, লালিয়ানজুয়ালা ছাংতে, মোহাম্মদ সানান, রহিম আলী, রায়ান উইলিয়ামস, বিক্রম প্রতাপ সিং।
কলকাতা টেস্টের প্রথম দিন যশপ্রীত বুমরার দুর্দান্ত বোলিংয়ে দাপট দেখিয়েছে ভারত। বল হাতে ৫ উইকেট নিয়ে দিনটা নিজের করে নিয়েছেন এই পেসার। বুমরার নৈপুণ্যে প্রথম দিন শেষেই জয়ের স্বপ্ন বুনছে স্বাগতিক দল। ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সের পাশাপাশি টেম্বা বাভুমাকে নিয়ে কটূক্তি করেও সমালোচনার জন্ম দিয়েছেন বুমরা।১ ঘণ্টা আগে
প্রীতি ম্যাচে গতকাল রাতে অ্যাঙ্গোলাকে ২-০ গোলে হারিয়েছে আর্জেন্টিনা। এটা ছিল ২০২৫ সালে লা আলবিসেলেস্তেদর শেষ ম্যাচ। লাউতারো মার্তিনেজ দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর ব্যবধান বাড়ান লিওনেল মেসি। গোল করার পথে একটি মাইলফলক স্পর্শ করেছেন আটবারের ব্যালন ডি’অর বিজয়ী।২ ঘণ্টা আগে
অপেক্ষা যেন শেষই হচ্ছিল না। যেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সেঞ্চুরি করতে ভুলে যাচ্ছিলেন বাবর আজম। অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষা শেষ হয়েছে এই ব্যাটারের। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় ওযানডেতে তিন অঙ্কের ঘর স্পর্শ করেন বাবর। সেঞ্চুরির অপেক্ষা ফুরিয়ে বিরাট কোহলিকে স্মরণ করালেন তিনি।৩ ঘণ্টা আগে
এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স টুর্নামেন্টের পর্দা উঠেছে গতকাল। দ্বিতীয় দিন মাঠে নামবে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। ‘এ’ গ্রুপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে হংকংয়ের বিপক্ষে খেলবে আকবর আলীর দল। মাঠে গড়াবে কলকাতা টেস্টের দ্বিতীয় দিন। এ ছাড়া ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ইউরোপিয়ান অঞ্চলের কয়েকটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।৪ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
প্রীতি ম্যাচে গতকাল রাতে অ্যাঙ্গোলাকে ২-০ গোলে হারিয়েছে আর্জেন্টিনা। এটা ছিল ২০২৫ সালে লা আলবিসেলেস্তেদর শেষ ম্যাচ। লাউতারো মার্তিনেজ দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর ব্যবধান বাড়ান লিওনেল মেসি। গোল করার পথে একটি মাইলফলক স্পর্শ করেছেন আটবারের ব্যালন ডি’অর বিজয়ী।
জয়ের ব্যবধান বড় না হলেও মাঠের পারফরম্যান্সে অ্যাঙ্গোলার ওপর ঠিকই আধিপত্য বিস্তার করে খেলেছে আর্জেন্টিনা। ফিফা র্যাঙ্কিংয়ের ৮৯ নম্বর দলটির বিপক্ষে দ্বিতীয়বার খেলতে নেমে নিজেদের চেনা ছন্দই দেখিয়েছে লাতিন আমেরিকান জায়ান্টরা। তবে গোলমুখে ব্যর্থতার কারণে ব্যবধান বাড়াতে পারেনি তারা।
প্রথম গোলের জন্য ৪৩ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় আর্জেন্টিনাকে। মেসির বাড়ানো বল দারুণ শটে জালের ঠিকানায় পাঠান মার্তিনেজ। নির্ধারিত সময়ের ৮ মিনিট আগে দলের হয়ে দ্বিতীয় এবং শেষ গোল করেন মেসি। ডি বক্সে মার্তিনেজের পাস পেয়ে কোনাকুনি শটে লক্ষ্য ভেদ করেন বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। আফ্রিকার মাটিতে স্বীকৃত কোনো ম্যাচে প্রথমবারের মতো গোলের দেখা পেলেন মেসি।
এর আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত ২০১০ বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার হয়ে পাঁচটি ম্যাচ খেলেন মেসি। তখন একটি গোলও করতে পারেননি। শেষ ষোলোর ম্যাচে মেক্সিকোকে হারানোর পথে কার্লোস তেভেজের গোলে সহায়তা করেছিলেন এই ফরোয়ার্ড। ক্যারিয়ারের অন্তিম পর্যায়ে এসে আফ্রিকার মাটিতে গোলের অপেক্ষা ফুরালেন আর্জেন্টাইন সুপারস্টার।
আর্জেন্টিনার হয়ে ১৯৬তম ম্যাচে ১১৫ গোল করলেন মেসি। ক্লাব এবং জাতীয় দল মিলিয়ে মোট ১২৯৬ গোলে অবদান রাখলেন তিনি। ১১৩৪ ম্যাচে ৮৯৫ গোলের পাশাপাশি ৪০১টি অ্যাসিস্ট আছে তাঁর নামের পাশে।
প্রীতি ম্যাচে গতকাল রাতে অ্যাঙ্গোলাকে ২-০ গোলে হারিয়েছে আর্জেন্টিনা। এটা ছিল ২০২৫ সালে লা আলবিসেলেস্তেদর শেষ ম্যাচ। লাউতারো মার্তিনেজ দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর ব্যবধান বাড়ান লিওনেল মেসি। গোল করার পথে একটি মাইলফলক স্পর্শ করেছেন আটবারের ব্যালন ডি’অর বিজয়ী।
জয়ের ব্যবধান বড় না হলেও মাঠের পারফরম্যান্সে অ্যাঙ্গোলার ওপর ঠিকই আধিপত্য বিস্তার করে খেলেছে আর্জেন্টিনা। ফিফা র্যাঙ্কিংয়ের ৮৯ নম্বর দলটির বিপক্ষে দ্বিতীয়বার খেলতে নেমে নিজেদের চেনা ছন্দই দেখিয়েছে লাতিন আমেরিকান জায়ান্টরা। তবে গোলমুখে ব্যর্থতার কারণে ব্যবধান বাড়াতে পারেনি তারা।
প্রথম গোলের জন্য ৪৩ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় আর্জেন্টিনাকে। মেসির বাড়ানো বল দারুণ শটে জালের ঠিকানায় পাঠান মার্তিনেজ। নির্ধারিত সময়ের ৮ মিনিট আগে দলের হয়ে দ্বিতীয় এবং শেষ গোল করেন মেসি। ডি বক্সে মার্তিনেজের পাস পেয়ে কোনাকুনি শটে লক্ষ্য ভেদ করেন বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। আফ্রিকার মাটিতে স্বীকৃত কোনো ম্যাচে প্রথমবারের মতো গোলের দেখা পেলেন মেসি।
এর আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত ২০১০ বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার হয়ে পাঁচটি ম্যাচ খেলেন মেসি। তখন একটি গোলও করতে পারেননি। শেষ ষোলোর ম্যাচে মেক্সিকোকে হারানোর পথে কার্লোস তেভেজের গোলে সহায়তা করেছিলেন এই ফরোয়ার্ড। ক্যারিয়ারের অন্তিম পর্যায়ে এসে আফ্রিকার মাটিতে গোলের অপেক্ষা ফুরালেন আর্জেন্টাইন সুপারস্টার।
আর্জেন্টিনার হয়ে ১৯৬তম ম্যাচে ১১৫ গোল করলেন মেসি। ক্লাব এবং জাতীয় দল মিলিয়ে মোট ১২৯৬ গোলে অবদান রাখলেন তিনি। ১১৩৪ ম্যাচে ৮৯৫ গোলের পাশাপাশি ৪০১টি অ্যাসিস্ট আছে তাঁর নামের পাশে।
কলকাতা টেস্টের প্রথম দিন যশপ্রীত বুমরার দুর্দান্ত বোলিংয়ে দাপট দেখিয়েছে ভারত। বল হাতে ৫ উইকেট নিয়ে দিনটা নিজের করে নিয়েছেন এই পেসার। বুমরার নৈপুণ্যে প্রথম দিন শেষেই জয়ের স্বপ্ন বুনছে স্বাগতিক দল। ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সের পাশাপাশি টেম্বা বাভুমাকে নিয়ে কটূক্তি করেও সমালোচনার জন্ম দিয়েছেন বুমরা।১ ঘণ্টা আগে
হামজা চৌধুরী আসার পর বাংলাদেশ ফুটবলের চিত্র বদলে গেছে। ইংল্যান্ডপ্রবাসী এই ফুটবলারকে পেয়ে সাম্প্রতিক সময়ে শক্তিতে এগিয়ে থাকা দলগুলোর বিপক্ষেও দারুণ সব লড়াই উপহার দিয়েছে হাভিয়ের কাবরেরার দল। বলতে গেলে নবজাগরণ হয়েছে বাংলাদেশ ফুটবলে। এবার বাংলাদেশের দেখানো পথে হাঁটতে যাচ্ছে ভারত।৩২ মিনিট আগে
অপেক্ষা যেন শেষই হচ্ছিল না। যেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সেঞ্চুরি করতে ভুলে যাচ্ছিলেন বাবর আজম। অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষা শেষ হয়েছে এই ব্যাটারের। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় ওযানডেতে তিন অঙ্কের ঘর স্পর্শ করেন বাবর। সেঞ্চুরির অপেক্ষা ফুরিয়ে বিরাট কোহলিকে স্মরণ করালেন তিনি।৩ ঘণ্টা আগে
এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স টুর্নামেন্টের পর্দা উঠেছে গতকাল। দ্বিতীয় দিন মাঠে নামবে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। ‘এ’ গ্রুপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে হংকংয়ের বিপক্ষে খেলবে আকবর আলীর দল। মাঠে গড়াবে কলকাতা টেস্টের দ্বিতীয় দিন। এ ছাড়া ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ইউরোপিয়ান অঞ্চলের কয়েকটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।৪ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
অপেক্ষা যেন শেষই হচ্ছিল না। যেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সেঞ্চুরি করতে ভুলে যাচ্ছিলেন বাবর আজম। অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষা শেষ হয়েছে এই ব্যাটারের। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় ওযানডেতে তিন অঙ্কের ঘর স্পর্শ করেন বাবর। সেঞ্চুরির অপেক্ষা ফুরিয়ে বিরাট কোহলিকে স্মরণ করালেন তিনি।
দ্বিতীয় ওয়ানডেতে শ্রীলঙ্কাকে ৮ উইকেটে হারিয়ে এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ জিতেছে পাকিস্তান। ম্যান ইন গ্রিনদের সিরিজ জয়কে পাশ কাটিয়ে এদিন আলোচনায় উঠে এসেছে বাবরের সেঞ্চুরি। রাওয়ালপিন্ডি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সফরকারী দলের দেওয়া ২৮৯ রান তাড়া করতে নেমে ১০২ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন সাবেক অধিনায়ক। ৮৩ ইনিংস পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শতকের দেখা পেলেন বাবর।
এর আগে সর্বশেষ ২০২৬ সালের আগস্টে নেপালের বিপক্ষে ১৩১ বলে ১৫১ রানের ইনিংস খেলেছিলেন বাবর। এরপর প্রায় ২৭ মাস ও ৮৩ ইনিংসের অপেক্ষার পর সেঞ্চুরির দেখা পেলেন তিনি। দল জেতানোর পথে ম্যাচসেরার পুরস্কার জিতেছেন বাবর। কাকতালীয়ভাবে তাঁর মতো একই অভিজ্ঞতা হয়েছিল কোহলির। ২০১৯ সালের নভেম্বর থেকে ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কোনো সেঞ্চুরির দেখা পাননি ভারতের সাবেক অধিনায়ক।
এটা বাবরের ২০তম ওয়ানডে সেঞ্চুরি। এ জন্য ১৩৬ ইনিংস ব্যাট করেছেন সময়ের সেরা ব্যাটারদের একজন। এই সংস্করণে বাবরের চেয়ে কম ইনিংস ব্যাট করে ২০ সেঞ্চুরি করেছেন আর মাত্র দুজন—হাশিম আমলা (১০৮ ইনিংস) ও কোহলি (১৩৩ ইনিংস)।
ওয়ানডেতে পাকিস্তানের যৌথভাবে সেঞ্চুরির মালিক বনে গেলেন বাবর। ২০ সেঞ্চুরি নিয়ে এত দিন এককভাবে শীর্ষে ছিলেন সাঈদ আনোয়ার। পাকিস্তানের মাটিতে ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ আট সেঞ্চুরির দেখা পেলেন বাবর। ৭ সেঞ্চুরি করা মোহাম্মদ ইউসুফকে ছাড়িয়ে গেলেন তিনি।
অপেক্ষা যেন শেষই হচ্ছিল না। যেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সেঞ্চুরি করতে ভুলে যাচ্ছিলেন বাবর আজম। অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষা শেষ হয়েছে এই ব্যাটারের। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় ওযানডেতে তিন অঙ্কের ঘর স্পর্শ করেন বাবর। সেঞ্চুরির অপেক্ষা ফুরিয়ে বিরাট কোহলিকে স্মরণ করালেন তিনি।
দ্বিতীয় ওয়ানডেতে শ্রীলঙ্কাকে ৮ উইকেটে হারিয়ে এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ জিতেছে পাকিস্তান। ম্যান ইন গ্রিনদের সিরিজ জয়কে পাশ কাটিয়ে এদিন আলোচনায় উঠে এসেছে বাবরের সেঞ্চুরি। রাওয়ালপিন্ডি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সফরকারী দলের দেওয়া ২৮৯ রান তাড়া করতে নেমে ১০২ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন সাবেক অধিনায়ক। ৮৩ ইনিংস পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শতকের দেখা পেলেন বাবর।
এর আগে সর্বশেষ ২০২৬ সালের আগস্টে নেপালের বিপক্ষে ১৩১ বলে ১৫১ রানের ইনিংস খেলেছিলেন বাবর। এরপর প্রায় ২৭ মাস ও ৮৩ ইনিংসের অপেক্ষার পর সেঞ্চুরির দেখা পেলেন তিনি। দল জেতানোর পথে ম্যাচসেরার পুরস্কার জিতেছেন বাবর। কাকতালীয়ভাবে তাঁর মতো একই অভিজ্ঞতা হয়েছিল কোহলির। ২০১৯ সালের নভেম্বর থেকে ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কোনো সেঞ্চুরির দেখা পাননি ভারতের সাবেক অধিনায়ক।
এটা বাবরের ২০তম ওয়ানডে সেঞ্চুরি। এ জন্য ১৩৬ ইনিংস ব্যাট করেছেন সময়ের সেরা ব্যাটারদের একজন। এই সংস্করণে বাবরের চেয়ে কম ইনিংস ব্যাট করে ২০ সেঞ্চুরি করেছেন আর মাত্র দুজন—হাশিম আমলা (১০৮ ইনিংস) ও কোহলি (১৩৩ ইনিংস)।
ওয়ানডেতে পাকিস্তানের যৌথভাবে সেঞ্চুরির মালিক বনে গেলেন বাবর। ২০ সেঞ্চুরি নিয়ে এত দিন এককভাবে শীর্ষে ছিলেন সাঈদ আনোয়ার। পাকিস্তানের মাটিতে ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ আট সেঞ্চুরির দেখা পেলেন বাবর। ৭ সেঞ্চুরি করা মোহাম্মদ ইউসুফকে ছাড়িয়ে গেলেন তিনি।
কলকাতা টেস্টের প্রথম দিন যশপ্রীত বুমরার দুর্দান্ত বোলিংয়ে দাপট দেখিয়েছে ভারত। বল হাতে ৫ উইকেট নিয়ে দিনটা নিজের করে নিয়েছেন এই পেসার। বুমরার নৈপুণ্যে প্রথম দিন শেষেই জয়ের স্বপ্ন বুনছে স্বাগতিক দল। ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সের পাশাপাশি টেম্বা বাভুমাকে নিয়ে কটূক্তি করেও সমালোচনার জন্ম দিয়েছেন বুমরা।১ ঘণ্টা আগে
হামজা চৌধুরী আসার পর বাংলাদেশ ফুটবলের চিত্র বদলে গেছে। ইংল্যান্ডপ্রবাসী এই ফুটবলারকে পেয়ে সাম্প্রতিক সময়ে শক্তিতে এগিয়ে থাকা দলগুলোর বিপক্ষেও দারুণ সব লড়াই উপহার দিয়েছে হাভিয়ের কাবরেরার দল। বলতে গেলে নবজাগরণ হয়েছে বাংলাদেশ ফুটবলে। এবার বাংলাদেশের দেখানো পথে হাঁটতে যাচ্ছে ভারত।৩২ মিনিট আগে
প্রীতি ম্যাচে গতকাল রাতে অ্যাঙ্গোলাকে ২-০ গোলে হারিয়েছে আর্জেন্টিনা। এটা ছিল ২০২৫ সালে লা আলবিসেলেস্তেদর শেষ ম্যাচ। লাউতারো মার্তিনেজ দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর ব্যবধান বাড়ান লিওনেল মেসি। গোল করার পথে একটি মাইলফলক স্পর্শ করেছেন আটবারের ব্যালন ডি’অর বিজয়ী।২ ঘণ্টা আগে
এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স টুর্নামেন্টের পর্দা উঠেছে গতকাল। দ্বিতীয় দিন মাঠে নামবে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। ‘এ’ গ্রুপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে হংকংয়ের বিপক্ষে খেলবে আকবর আলীর দল। মাঠে গড়াবে কলকাতা টেস্টের দ্বিতীয় দিন। এ ছাড়া ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ইউরোপিয়ান অঞ্চলের কয়েকটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।৪ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স টুর্নামেন্টের পর্দা উঠেছে গতকাল। দ্বিতীয় দিন মাঠে নামবে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। ‘এ’ গ্রুপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে হংকংয়ের বিপক্ষে খেলবে আকবর আলীর দল। মাঠে গড়াবে কলকাতা টেস্টের দ্বিতীয় দিন। এ ছাড়া ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ইউরোপিয়ান অঞ্চলের কয়েকটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। একনজরে আজকের টিভি সূচি।
আজকের খেলা
ক্রিকেট
এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স
বাংলাদেশ-হংকং
দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
সনি টেন ১
কলকাতা টেস্ট: দ্বিতীয় দিন
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
সকাল ১০টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
ফুটবল
বিশ্বকাপ ইউরোপীয় বাছাই
কাজাখস্তান-বেলজিয়াম
রাত ৮টা, সরাসরি
সনি টেন ৫
জর্জিয়া-স্পেন
রাত ১১টা, সরাসরি
সনি টেন ২
সুইজারল্যান্ড-সুইডেন
রাত ১টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি
সনি টেন ১
এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স টুর্নামেন্টের পর্দা উঠেছে গতকাল। দ্বিতীয় দিন মাঠে নামবে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। ‘এ’ গ্রুপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে হংকংয়ের বিপক্ষে খেলবে আকবর আলীর দল। মাঠে গড়াবে কলকাতা টেস্টের দ্বিতীয় দিন। এ ছাড়া ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ইউরোপিয়ান অঞ্চলের কয়েকটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। একনজরে আজকের টিভি সূচি।
আজকের খেলা
ক্রিকেট
এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স
বাংলাদেশ-হংকং
দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
সনি টেন ১
কলকাতা টেস্ট: দ্বিতীয় দিন
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
সকাল ১০টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
ফুটবল
বিশ্বকাপ ইউরোপীয় বাছাই
কাজাখস্তান-বেলজিয়াম
রাত ৮টা, সরাসরি
সনি টেন ৫
জর্জিয়া-স্পেন
রাত ১১টা, সরাসরি
সনি টেন ২
সুইজারল্যান্ড-সুইডেন
রাত ১টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি
সনি টেন ১
কলকাতা টেস্টের প্রথম দিন যশপ্রীত বুমরার দুর্দান্ত বোলিংয়ে দাপট দেখিয়েছে ভারত। বল হাতে ৫ উইকেট নিয়ে দিনটা নিজের করে নিয়েছেন এই পেসার। বুমরার নৈপুণ্যে প্রথম দিন শেষেই জয়ের স্বপ্ন বুনছে স্বাগতিক দল। ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সের পাশাপাশি টেম্বা বাভুমাকে নিয়ে কটূক্তি করেও সমালোচনার জন্ম দিয়েছেন বুমরা।১ ঘণ্টা আগে
হামজা চৌধুরী আসার পর বাংলাদেশ ফুটবলের চিত্র বদলে গেছে। ইংল্যান্ডপ্রবাসী এই ফুটবলারকে পেয়ে সাম্প্রতিক সময়ে শক্তিতে এগিয়ে থাকা দলগুলোর বিপক্ষেও দারুণ সব লড়াই উপহার দিয়েছে হাভিয়ের কাবরেরার দল। বলতে গেলে নবজাগরণ হয়েছে বাংলাদেশ ফুটবলে। এবার বাংলাদেশের দেখানো পথে হাঁটতে যাচ্ছে ভারত।৩২ মিনিট আগে
প্রীতি ম্যাচে গতকাল রাতে অ্যাঙ্গোলাকে ২-০ গোলে হারিয়েছে আর্জেন্টিনা। এটা ছিল ২০২৫ সালে লা আলবিসেলেস্তেদর শেষ ম্যাচ। লাউতারো মার্তিনেজ দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর ব্যবধান বাড়ান লিওনেল মেসি। গোল করার পথে একটি মাইলফলক স্পর্শ করেছেন আটবারের ব্যালন ডি’অর বিজয়ী।২ ঘণ্টা আগে
অপেক্ষা যেন শেষই হচ্ছিল না। যেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সেঞ্চুরি করতে ভুলে যাচ্ছিলেন বাবর আজম। অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষা শেষ হয়েছে এই ব্যাটারের। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় ওযানডেতে তিন অঙ্কের ঘর স্পর্শ করেন বাবর। সেঞ্চুরির অপেক্ষা ফুরিয়ে বিরাট কোহলিকে স্মরণ করালেন তিনি।৩ ঘণ্টা আগে