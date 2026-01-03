Ajker Patrika
ভারত থেকে ম্যাচ সরানো ও আইপিএল সম্প্রচার বন্ধের অনুরোধ আসিফ নজরুলের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৪ জানুয়ারি ২০২৬, ০১: ০১
আসিফ নজরুল ও মোস্তাফিজুর রহমান। ফাইল ছবি
আসিফ নজরুল ও মোস্তাফিজুর রহমান। ফাইল ছবি

উগ্রবাদী হিন্দু্ত্বের চাপে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নির্দেশে মোস্তাফিজুর রহমানকে কলকাতা নাইট রাইডার্সের ছেড়ে দেওয়ার ঘটনায় তোলপাড় বাংলাদেশের ক্রিকেটাঙ্গন। এ ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন আইন ও ক্রীড়া উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল।

ড. আসিফ আজ রাতে ফেসবুকে নিজের অফিশিয়াল পেজে লিখেছেন, ‘উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর কাছে নতি শিকার করে বাংলাদেশের ক্রিকেটার মোস্তাফিজুর রহমানকে দল থেকে বাদ দেওয়ার জন্য কলকাতা নাইট রাইডার্সকে নির্দেশ দিয়েছে ভারতের ক্রিকেট বোর্ড। আমি এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।’

ক্রীড়া উপদেষ্টা আরও লিখেছেন, ‘ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসেবে আমি ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডকে (বিসিবিকে) বলেছি তারা যেন আইসিসির কাছে পুরো বিষয়টি ব্যাখ্যা করে লেখে। বোর্ড যেন জানিয়ে দেয় যে যেখানে বাংলাদেশের একজন ক্রিকেটার চুক্তিবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ভারতে খেলতে পারেন না, সেখানে বাংলাদেশের গোটা ক্রিকেট দল বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়া নিরাপদ মনে করতে পারে না। বোর্ডকে বাংলাদেশের বিশ্বকাপ খেলাগুলো শ্রীলঙ্কায় নেওয়ার অনুরোধ জানানোর নির্দেশনাও আমি দিয়েছি।’

সিলেটে আজ রাতে জরুরি এক সভায় বসেছিলেন বিসিবির নীতিনির্ধারকেরা। সভা শেষে বিসিবির মিডিয়া কমিটির প্রধান আমজাদ হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেছেন, ‘আমরা কালই আইসিসিকে চিঠি লিখব নিরাপত্তার বিষয়ে জানতে চেয়ে। তাদের উত্তর জেনে পরের পদক্ষেপে যাব।’

আসিফ নজরুল তাঁর পোস্টে জানিয়েছেন, এবারের আইপিএলের ম্যাচ সম্প্রচার বন্ধে তিনি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীকে অনুরোধ করবেন। তিনি লিখেছেন, ‘আমরা কোনো অবস্থাতেই বাংলাদেশের ক্রিকেট, ক্রিকেটার ও বাংলাদেশকে অবমাননা মেনে নেব না। গোলামির দিন শেষ!’

