ক্রীড়া ডেস্ক
ঠিক প্রথম ওয়ানডের উইকেটেই হচ্ছে আজকের ম্যাচে। না এবার আর দেখেশুনে কিংবা হাঁসফাঁস নয়, বরং বলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রান তুলছেন বাংলাদেশের দুই ওপেনার সাইফ হাসান ও সৌম্য সরকার। স্পিন উইকেটে কীভাবে সাবলীল ছন্দে খেলতে হয় সেই রহস্য যেন বের করে ফেলেছেন তাঁরা। তাই তো উদ্বোধনী জুটিতে ৪৫ ইনিংস ও ৯৪৬ দিন পর বাংলাদেশ পেল শতরানের দেখা।
মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এদিনও নামে ৪ স্বীকৃত স্পিনার নিয়ে। তাঁদের ওপর শুরু থেকেই চড়াও হতে শুরু করেন সৌম্য-সাইফ। সুইপ-রিভার্স সুইপের পশরা সাজিয়ে সৌম্য তুলে নেন তাঁর ১৪ তম ফিফটি। আর সাইফ যেন টি-টোয়েন্টির ফর্মই টেনে আনলেন। পেয়েছেন প্রথম ফিফটির দেখাও। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত তৃতীয় ওয়ানডেতে আগে টস জিতে ব্যাটিংয়ে নেমে ১৮ ওভারে বিনা উইকেটে ১২৩ রান করেছে বাংলাদেশ। সৌম্য ৬৬ ও সাইফ ৫৪ রানে ব্যাট করছেন। জুটিতে তিন অঙ্কের স্বাদ আসে ১৬তম ওভারে সাইফের হাত ধরে। গুদাকেশ মোতির তৃতীয় বলে লং অফ দিয়ে ছক্কা মেরে দলের সংগ্রহ ১০০ পার করান তিনি।
ওয়ানডেতে উদ্বোধনী জুটিতে বাংলাদেশ সর্বশেষ শতরানের দেখা পেয়েছিল ২০২৩ সালের মার্চে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে। সিলেটে সেদিন ১০২ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি গড়ে তোলেন লিটন দাস ও তামিম ইকবাল।
মিরপুরে অপেক্ষাটা আরও বেশি ছিল। ২০১৫ সালে এখানে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ১৪৭ রানের জুটি গড়েন তামিম ইকবাল ও ইমরুল কায়েস। প্রায় ১০ বছর ও ২৮ ইনিংস পর সেই খরা কাটালেন সাইফ-সৌম্য।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে অবশ্য এটি দ্বিতীয় শতরানের উদ্বোধনী জুটি। ২০১৯ সালে ডাবলিনে ১৪৪ রানের জুটি গড়েন তামিম ও সৌম্য।
রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে লড়াই হয়েছে স্পিনারদের মধ্যে। পাকিস্তানের আসিফ আফ্রিদি যতটা না ভয়ংকর ছিলেন, তাঁর চেয়ে বেশি বিপজ্জনক দুই প্রোটিয়া স্পিনার সায়মন হারমার ও কেশব মহারাজ। শেষ পর্যন্ত ঘায়েল হলো পাকিস্তানই। দ্বিতীয় টেস্টে ৮ উইকেটে জিতে দুই ম্যাচের...১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ এখন ১-১ সমতায়। মিরপুরে আজ তৃতীয় ওয়ানডেটা হয়ে গেছে সিরিজ নির্ধারণী। যে দল জিতবে, তারাই সিরিজ জিতবে ২-১ ব্যবধানে। সিরিজের তিন ওয়ানডেতেই প্রথমে ব্যাটিং করছে বাংলাদেশ। যার মধ্যে প্রথম ওয়ানডেতে তারা ব্যাটিং পেয়েছিল টস হেরে।২ ঘণ্টা আগে
মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়াম এক সময় সাকিব আল হাসানের কাছে ছিল হাতের তালুর মতো চেনা। বাংলাদেশের জার্সিতে ১৪৪ ম্যাচ তো তিনি খেলেছেনই। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল), ঢাকা প্রিমিয়ার লিগেও (ডিপিএল) অসংখ্য ম্যাচ খেলেছেন এই মাঠে। কিন্তু এই চেনা মিরপুরই গত এক বছরে সাকিবের কাছে হয়ে উঠেছে অচেনা।৩ ঘণ্টা আগে
৪ উইকেটে ৯৪ রানে আজ রাওয়ালপিন্ডি টেস্টের চতুর্থ দিনে খেলতে নেমেছিল পাকিস্তান। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার বিধ্বংসী বোলিংয়ে পাকিস্তান উইকেট হারাচ্ছে নিয়মিত বিরতিতে। চতুর্থ দিনের খেলা শুরুর পর ১১ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে ৮ উইকেটে ১০৫ রানে পরিণত হয় স্বাগতিকেরা। পাকিস্তানের লিড এখন ৩২ রানের।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে লড়াই হয়েছে স্পিনারদের মধ্যে। পাকিস্তানের আসিফ আফ্রিদি যতটা না ভয়ংকর ছিলেন, তাঁর চেয়ে বেশি বিপজ্জনক দুই প্রোটিয়া স্পিনার সায়মন হারমার ও কেশব মহারাজ। শেষ পর্যন্ত ঘায়েল হলো পাকিস্তানই। দ্বিতীয় টেস্টে ৮ উইকেটে জিতে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ দক্ষিণ আফ্রিকা শেষ করল ১-১ ব্যবধানে।
পাকিস্তানের মাঠে পাকিস্তানের বিপক্ষে সবশেষ টেস্ট দক্ষিণ আফ্রিকা জিতেছে ২০০৭ সালে। সেবার করাচিতে প্রোটিয়ারা জিতেছিল ১৬০ রানে। আজ রাওয়ালপিন্ডিতে দক্ষিণ আফ্রিকার ১৮ বছরের অপেক্ষা ফুরোল। প্রোটিয়াদের ৮ উইকেটে জয়ের দিনে রেকর্ড গড়েছেন সায়মন হারমান। প্রোটিয়া এই স্পিনার প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ১০০০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন।
রাওয়ালপিন্ডিতে চতুর্থ ইনিংসে ৬৮ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে দক্ষিণ আফ্রিকার লেগেছে ৭৫ বল। উদ্বোধনী জুটিতেই ৭১ বলে ৬৪ রান যোগ করেন এইডেন মার্করাম ও রায়ান রিকেলটন। তবে নোমান আলীর জোড়া আঘাতে দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোর হয়ে যায় ১২ ওভারে ২ উইকেটে ৬৫ রান। তাতে খেলাটা সামান্য একটু দেরিই হয়েছে। ১৩তম ওভারের তৃতীয় বলে সাজিদ খানকে ছক্কা মেরে দক্ষিণ আফ্রিকাকে জয়ের বন্দরে নিয়ে যান রিকেলটন। ১২.৩ ওভারে ২ উইকেটে ৭৩ রান করে ফেলে প্রোটিয়ারা। ইনিংস সর্বোচ্চ ৪২ রান করেন মার্করাম। ৪৫ বলের ইনিংসে মেরেছেন ৮ চার। রিকেলটন ২৫ রান করে অপরাজিত থাকেন।
পাকিস্তান দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৫ ওভারে ৯৪ রানে ৪ উইকেটে আজ দ্বিতীয় টেস্টের চতুর্থ দিনে খেলতে নেমেছে। তবে দক্ষিণ আফ্রিকার নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে চতুর্থ দিনে ৮৭ বলেই খেলা শেষ হয়ে যায় পাকিস্তানের। ৪৪ রানে শেষ ৬ উইকেট হারিয়ে ৪৯.৩ ওভারে ১৩৮ রানে গুটিয়ে যায় স্বাগতিকেরা। ইনিংস সর্বোচ্চ ৫০ রান করেন বাবর। তাতে স্বাগতিকেরা পেয়েছে ৬৭ রানের লিড। ২০ ওভারে ৫২ রানে ৬ উইকেট নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসের সেরা বোলার দক্ষিণ আফ্রিকার সায়মন হারমার। যেখানে ৪২তম ওভারের প্রথম বলে নোমানকে ফিরিয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে হাজারতম উইকেটের দেখা পেলেন হারমার।
এর আগে দ্বিতীয় টেস্টে টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে প্রথম ইনিংসে ৩৩৩ রানে গুটিয়ে গেছে পাকিস্তান। স্বাগতিকেরা ব্যাটিং করেছে ১১৩.৪ ওভার। ইনিংস সর্বোচ্চ ৮৭ রান করেন অধিনায়ক শান মাসুদ। দক্ষিণ আফ্রিকার কেশব মহারাজ ৪২.৪ ওভারে ১০২ রানে নিয়েছেন ৭ উইকেট। এই ইনিংসে হারমার পেয়েছেন ২ উইকেট। এরপর দক্ষিণ আফ্রিকা তাদের প্রথম ইনিংসে ১১৯.৩ ওভারে ৪০৪ রানে গুটিয়ে গেছে। ইনিংস সর্বোচ্চ ৮৯ রান করে অপরাজিত থাকেন সেনুরান মুথুসামি। রাওয়ালপিন্ডিতে দ্বিতীয় টেস্টে ম্যাচসেরা হয়েছেন মহারাজ। দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৪ রানে ২ উইকেট নিয়ে এই টেস্টে ১৩৬ রানে নিয়েছেন ৯ উইকেট। ১০৬ রান ও ১১ উইকেট নিয়ে প্রোটিয়া বাঁহাতি স্পিনিং অলরাউন্ডার পেয়েছেন সিরিজসেরার পুরস্কার। লাহোরে প্রথম টেস্ট পাকিস্তান জিতেছিল ৯৩ রানে।
ঠিক প্রথম ওয়ানডের উইকেটেই হচ্ছে আজকের ম্যাচে। না এবার আর দেখেশুনে কিংবা হাঁসফাঁস নয়, বরং বলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রান তুলছেন বাংলাদেশের দুই ওপেনার সাইফ হাসান ও সৌম্য সরকার। স্পিন উইকেটে কীভাবে সাবলীল ছন্দে খেলতে হয় সেই রহস্য যেন বের করে ফেলেছেন তাঁরা।২৭ মিনিট আগে
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ এখন ১-১ সমতায়। মিরপুরে আজ তৃতীয় ওয়ানডেটা হয়ে গেছে সিরিজ নির্ধারণী। যে দল জিতবে, তারাই সিরিজ জিতবে ২-১ ব্যবধানে। সিরিজের তিন ওয়ানডেতেই প্রথমে ব্যাটিং করছে বাংলাদেশ। যার মধ্যে প্রথম ওয়ানডেতে তারা ব্যাটিং পেয়েছিল টস হেরে।২ ঘণ্টা আগে
মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়াম এক সময় সাকিব আল হাসানের কাছে ছিল হাতের তালুর মতো চেনা। বাংলাদেশের জার্সিতে ১৪৪ ম্যাচ তো তিনি খেলেছেনই। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল), ঢাকা প্রিমিয়ার লিগেও (ডিপিএল) অসংখ্য ম্যাচ খেলেছেন এই মাঠে। কিন্তু এই চেনা মিরপুরই গত এক বছরে সাকিবের কাছে হয়ে উঠেছে অচেনা।৩ ঘণ্টা আগে
৪ উইকেটে ৯৪ রানে আজ রাওয়ালপিন্ডি টেস্টের চতুর্থ দিনে খেলতে নেমেছিল পাকিস্তান। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার বিধ্বংসী বোলিংয়ে পাকিস্তান উইকেট হারাচ্ছে নিয়মিত বিরতিতে। চতুর্থ দিনের খেলা শুরুর পর ১১ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে ৮ উইকেটে ১০৫ রানে পরিণত হয় স্বাগতিকেরা। পাকিস্তানের লিড এখন ৩২ রানের।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ এখন ১-১ সমতায়। মিরপুরে আজ তৃতীয় ওয়ানডেটা হয়ে গেছে সিরিজ নির্ধারণী। যে দল জিতবে, তারাই সিরিজ জিতবে ২-১ ব্যবধানে।
সিরিজের তিন ওয়ানডেতেই প্রথমে ব্যাটিং করছে বাংলাদেশ। যার মধ্যে প্রথম ওয়ানডেতে তারা ব্যাটিং পেয়েছিল টস হেরে। দ্বিতীয় ওয়ানডেতে টস জিতে ব্যাটিং নিয়েছিলেন বাংলাদেশ অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ। আজ সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ম্যাচেও আগে ব্যাটিং নিয়েছেন তিনি। একাদশে কোনো পরিবর্তন আনেনি বাংলাদেশ।
নাসুমের সঙ্গে আজ স্বীকৃত স্পিনার হিসেবে আছেন আরেক বাঁহাতি স্পিনার তানভীর ইসলাম, লেগস্পিনার রিশাদ হোসেন ও অধিনায়ক মিরাজ। সাইফ হাসানও খন্ডকালীন স্পিনার হিসেবে কার্যকরী হতে পারেন। যাঁদের মধ্যে রিশাদ ব্যাটিংয়ে শেষের দিকে ঝড় তুলে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজও অপরিবর্তিত একাদশ নিয়ে খেলছে। সফরকারীদের একাদশে আছেন চার স্বীকৃত স্পিনার খারি পিয়ের, গুড়াকেশ মতি, আকিল হোসেন, রস্টন চেজ। আলিক আথানাজও খন্ডকালীন স্পিনার হিসেবে কার্যকরী হতে পারেন। দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ১০ ওভারে ১৪ রানে নিয়েছিলেন ২ উইকেট। তিন ওভার মেডেন দিয়েছিলেন তিনি।
ওয়ানডে সিরিজ শেষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ২৭, ২৯ ও ৩১ অক্টোবর হবে তিন টি-টোয়েন্টি। সাদা বলের এই সিরিজটি হবে চট্টগ্রামে।
বাংলাদেশের একাদশ
সৌম্য সরকার, সাইফ হাসান, নাজমুল হোসেন শান্ত, তাওহীদ হৃদয়, মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, নুরুল হাসান (উইকেটরক্ষক), রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, তানভীর ইসলাম, মোস্তাফিজুর রহমান
ওয়েস্ট ইন্ডিজ একাদশ
ব্র্যান্ডন কিং, আলিক অ্যাথানাজে, আকিম আগুস্তে, কেসি কার্টি, শাই হোপ (অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), শেরফেন রাদারফোর্ড, জাস্টিন গ্রিভস, রোস্টন চেজ, গুড়াকেশ মতি, খারি পিয়েরে, আকিল হোসেন
ঠিক প্রথম ওয়ানডের উইকেটেই হচ্ছে আজকের ম্যাচে। না এবার আর দেখেশুনে কিংবা হাঁসফাঁস নয়, বরং বলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রান তুলছেন বাংলাদেশের দুই ওপেনার সাইফ হাসান ও সৌম্য সরকার। স্পিন উইকেটে কীভাবে সাবলীল ছন্দে খেলতে হয় সেই রহস্য যেন বের করে ফেলেছেন তাঁরা।২৭ মিনিট আগে
রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে লড়াই হয়েছে স্পিনারদের মধ্যে। পাকিস্তানের আসিফ আফ্রিদি যতটা না ভয়ংকর ছিলেন, তাঁর চেয়ে বেশি বিপজ্জনক দুই প্রোটিয়া স্পিনার সায়মন হারমার ও কেশব মহারাজ। শেষ পর্যন্ত ঘায়েল হলো পাকিস্তানই। দ্বিতীয় টেস্টে ৮ উইকেটে জিতে দুই ম্যাচের...১ ঘণ্টা আগে
মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়াম এক সময় সাকিব আল হাসানের কাছে ছিল হাতের তালুর মতো চেনা। বাংলাদেশের জার্সিতে ১৪৪ ম্যাচ তো তিনি খেলেছেনই। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল), ঢাকা প্রিমিয়ার লিগেও (ডিপিএল) অসংখ্য ম্যাচ খেলেছেন এই মাঠে। কিন্তু এই চেনা মিরপুরই গত এক বছরে সাকিবের কাছে হয়ে উঠেছে অচেনা।৩ ঘণ্টা আগে
৪ উইকেটে ৯৪ রানে আজ রাওয়ালপিন্ডি টেস্টের চতুর্থ দিনে খেলতে নেমেছিল পাকিস্তান। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার বিধ্বংসী বোলিংয়ে পাকিস্তান উইকেট হারাচ্ছে নিয়মিত বিরতিতে। চতুর্থ দিনের খেলা শুরুর পর ১১ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে ৮ উইকেটে ১০৫ রানে পরিণত হয় স্বাগতিকেরা। পাকিস্তানের লিড এখন ৩২ রানের।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়াম এক সময় সাকিব আল হাসানের কাছে ছিল হাতের তালুর মতো চেনা। বাংলাদেশের জার্সিতে ১৪৪ ম্যাচ তো তিনি খেলেছেনই। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল), ঢাকা প্রিমিয়ার লিগেও (ডিপিএল) অসংখ্য ম্যাচ খেলেছেন এই মাঠে। কিন্তু এই চেনা মিরপুরই গত এক বছরে সাকিবের কাছে হয়ে উঠেছে অচেনা।
বাংলাদেশের জার্সিতে সাকিব সবশেষ খেলেছেন গত বছরের অক্টোবরে। ভারতের বিপক্ষে সেই টেস্ট ম্যাচ হয়েছিল কানপুরে। সেই টেস্টের আগে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছিলেন সাকিব। ক্যারিয়ারের শেষ টেস্ট খেলতে চেয়েছিলেন মিরপুরে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে তাঁকে নিয়েই শুরুতে দল ঘোষণা করেছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। কিন্তু নানা জটিলতায় ঘরের কাছাকাছি এসেও ফিরতে হয়েছিল বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডারকে।
সাকিব গত ১ বছরে মিরপুরে কেন, বাংলাদেশের জার্সিতে কোথাও খেলতে পারেননি। এমনকি ২০২৫ বিপিএলেও খেলার সৌভাগ্য হয়নি তাঁর। কবে তিনি বাংলাদেশের জার্সিতে ফিরতে পারবেন, সে ব্যাপারে এখনো ঘোর অনিশ্চয়তা। তবু মিরপুরে ক্যারিয়ারের শেষ ম্যাচ খেলার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। ক্রিকবাজকে কদিন আগে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার বলেন, ‘অবশ্যই ১০০ পারসেন্ট (মিরপুরে ক্যারিয়ারের শেষ ম্যাচ খেলা)। আমার চেয়েও এটা ভক্ত-সমর্থকদের কাছে অনেক বড় ব্যাপার। যদি এমনটা হয়, তাহলে আমার জীবনের সবচেয়ে ভালো কিছু হবে।’ একই সঙ্গে সাকিবের দাবি, কোনো সংস্করণ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি অবসর নেননি।
১৮ বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে একের পর এক রেকর্ড গড়েছেন বলে সাকিব পেয়েছেন ‘রেকর্ড আল হাসান’ উপাধি। তেমনি বিতর্কও তাঁকে নিয়ে কম হননি। বিভিন্ন কারণে খবরের শিরোনাম হয়েছেন বারবার। এমনকি বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডারের নামের পাশে ‘শোরুম আল হাসান’ উপাধিও জুটে গিয়েছিল। যদিও ৩৮ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডার এগুলো নিয়ে তেমন একটা মাথা ঘামান না। ক্রিকবাজকে সাকিব বলেন,‘মানুষের যার যার ভাবনা থাকতে পারে। আমি এটা নিয়ে চিন্তিত না। মানুষ কী ভাবছে আমার ব্যাপারে, সেটা নিয়ে আমি কিছু মনে করি না।’
বাংলাদেশের জার্সিতে গত ১২ মাসে খেলতে না পারলেও প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন নন সাকিব। পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল), ক্যারিবীয় প্রিমিয়ার লিগসহ (সিপিএল) বিশ্বের বিভিন্ন টি-টেন টুর্নামেন্টেও খেলেছেন তিনি। এ মাসের শুরুতে টি-টোয়েন্টি সংস্করণে হওয়া যুক্তরাষ্ট্রে মাইনর লিগ ক্রিকেটে (এমআইএলসি) আটলান্টা ফায়ারের জার্সিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন সাকিব। তাঁরই এক সতীর্থ সাগর প্যাটেল ক্রিকবাজের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সাকিবকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন। আটলান্টা ফায়ারের ব্যাটার সাগর প্যাটেল বলেন, ‘সে হাসছিল। বাচ্চার মতো মনে হচ্ছিল। আমাদের সঙ্গে খেলাটা সে উপভোগ করছিল। শুধু খেলার জন্যই খেলা না। ভালোবেসেই খেলেছিল আমাদের সঙ্গে। সব সময় মজা করছিল আমার সঙ্গে।’
ওয়ানডেতে এখন পর্যন্ত এক ভেন্যুতে সর্বোচ্চ উইকেট নেওয়ার রেকর্ড সাকিবের। মিরপুরে ৮৯ ওয়ানডেতে ৪.০৮ ইকোনমিতে নিয়েছেন ১৩১ উইকেট। এই তালিকায় তিনি পেছনে ফেলেছেন পাকিস্তানি কিংবদন্তি ওয়াসিম আকরামকে। শারজায় পাকিস্তানি বাঁহাতি পেসার ৭৭ ওয়ানডেতে ৩.৫৫ ইকোনমিতে নিয়েছেন ১২২ উইকেট।
ঠিক প্রথম ওয়ানডের উইকেটেই হচ্ছে আজকের ম্যাচে। না এবার আর দেখেশুনে কিংবা হাঁসফাঁস নয়, বরং বলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রান তুলছেন বাংলাদেশের দুই ওপেনার সাইফ হাসান ও সৌম্য সরকার। স্পিন উইকেটে কীভাবে সাবলীল ছন্দে খেলতে হয় সেই রহস্য যেন বের করে ফেলেছেন তাঁরা।২৭ মিনিট আগে
রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে লড়াই হয়েছে স্পিনারদের মধ্যে। পাকিস্তানের আসিফ আফ্রিদি যতটা না ভয়ংকর ছিলেন, তাঁর চেয়ে বেশি বিপজ্জনক দুই প্রোটিয়া স্পিনার সায়মন হারমার ও কেশব মহারাজ। শেষ পর্যন্ত ঘায়েল হলো পাকিস্তানই। দ্বিতীয় টেস্টে ৮ উইকেটে জিতে দুই ম্যাচের...১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ এখন ১-১ সমতায়। মিরপুরে আজ তৃতীয় ওয়ানডেটা হয়ে গেছে সিরিজ নির্ধারণী। যে দল জিতবে, তারাই সিরিজ জিতবে ২-১ ব্যবধানে। সিরিজের তিন ওয়ানডেতেই প্রথমে ব্যাটিং করছে বাংলাদেশ। যার মধ্যে প্রথম ওয়ানডেতে তারা ব্যাটিং পেয়েছিল টস হেরে।২ ঘণ্টা আগে
৪ উইকেটে ৯৪ রানে আজ রাওয়ালপিন্ডি টেস্টের চতুর্থ দিনে খেলতে নেমেছিল পাকিস্তান। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার বিধ্বংসী বোলিংয়ে পাকিস্তান উইকেট হারাচ্ছে নিয়মিত বিরতিতে। চতুর্থ দিনের খেলা শুরুর পর ১১ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে ৮ উইকেটে ১০৫ রানে পরিণত হয় স্বাগতিকেরা। পাকিস্তানের লিড এখন ৩২ রানের।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
৪ উইকেটে ৯৪ রানে আজ রাওয়ালপিন্ডি টেস্টের চতুর্থ দিনে খেলতে নেমেছিল পাকিস্তান। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার বিধ্বংসী বোলিংয়ে পাকিস্তান উইকেট হারাচ্ছে নিয়মিত বিরতিতে। চতুর্থ দিনের খেলা শুরুর পর ১১ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে ৮ উইকেটে ১০৫ রানে পরিণত হয় স্বাগতিকেরা। পাকিস্তানের লিড এখন ৩২ রানের। এদিকে অ্যাডিলেডে শুরু হয়েছে ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডে। আর মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ নামবে সিরিজ জিততে। বাংলাদেশ সময় বেলা দেড়টায় মিরপুরে শুরু হবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডে। ফুটবলে ইউরোপা লিগের বেশ কিছু ম্যাচ রয়েছে রাতে। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
তৃতীয় ওয়ানডে
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
বেলা ১টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস
দ্বিতীয় ওয়ানডে
অস্ট্রেলিয়া-ভারত
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
রাওয়ালপিন্ডি টেস্ট: চতুর্থ দিন
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ১১টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস, এ স্পোর্টস
তৃতীয় ওয়ানডে
নিউজিল্যান্ড-ইংল্যান্ড
দুপুর ১২টা ১৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ১
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
ভারত-নিউজিল্যান্ড
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
ফুটবল খেলা সরাসরি
ইউরোপা লিগ
ফেনারবাচে-স্টুটগার্ট
রাত ১০টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ৫
লিওঁ-বাসেল
রাত ১০টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
রোমা-ভিক্টোরিয়া প্লজেন
রাত ১টা
সরাসরি
সনি টেন ১
নটিংহাম-পোর্তো
রাত ১টা
সরাসরি
সনি টেন ২
ঠিক প্রথম ওয়ানডের উইকেটেই হচ্ছে আজকের ম্যাচে। না এবার আর দেখেশুনে কিংবা হাঁসফাঁস নয়, বরং বলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রান তুলছেন বাংলাদেশের দুই ওপেনার সাইফ হাসান ও সৌম্য সরকার। স্পিন উইকেটে কীভাবে সাবলীল ছন্দে খেলতে হয় সেই রহস্য যেন বের করে ফেলেছেন তাঁরা।২৭ মিনিট আগে
রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে লড়াই হয়েছে স্পিনারদের মধ্যে। পাকিস্তানের আসিফ আফ্রিদি যতটা না ভয়ংকর ছিলেন, তাঁর চেয়ে বেশি বিপজ্জনক দুই প্রোটিয়া স্পিনার সায়মন হারমার ও কেশব মহারাজ। শেষ পর্যন্ত ঘায়েল হলো পাকিস্তানই। দ্বিতীয় টেস্টে ৮ উইকেটে জিতে দুই ম্যাচের...১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ এখন ১-১ সমতায়। মিরপুরে আজ তৃতীয় ওয়ানডেটা হয়ে গেছে সিরিজ নির্ধারণী। যে দল জিতবে, তারাই সিরিজ জিতবে ২-১ ব্যবধানে। সিরিজের তিন ওয়ানডেতেই প্রথমে ব্যাটিং করছে বাংলাদেশ। যার মধ্যে প্রথম ওয়ানডেতে তারা ব্যাটিং পেয়েছিল টস হেরে।২ ঘণ্টা আগে
মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়াম এক সময় সাকিব আল হাসানের কাছে ছিল হাতের তালুর মতো চেনা। বাংলাদেশের জার্সিতে ১৪৪ ম্যাচ তো তিনি খেলেছেনই। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল), ঢাকা প্রিমিয়ার লিগেও (ডিপিএল) অসংখ্য ম্যাচ খেলেছেন এই মাঠে। কিন্তু এই চেনা মিরপুরই গত এক বছরে সাকিবের কাছে হয়ে উঠেছে অচেনা।৩ ঘণ্টা আগে