পাকিস্তান কি সেমিফাইনালে যেতে পারবে

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইটের গ্রুপ টুতে গতকাল নিউজিল্যান্ডকে ৪ উইকেটে হারিয়েছে ইংল্যান্ড। তাদের এই জয়ে সেমিফাইনালের দৌড়ে টিকে আছে পাকিস্তান। সুপার এইটে নিজেদের শেষ ম্যাচে আজ শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে মাঠে নামবে তারা। সে ম্যাচে জিততেই হবে পাকিস্তানকে। সেই সঙ্গে নেট রানের রেটের সমীকরণও মেলাতে হবে। তবেই ইংল্যান্ডের পর দ্বিতীয় দল হিসেবে এই গ্রুপ থেকে শেষ চারে জায়গা করে নিতে পারবে ২০০৯ সালের চ্যাম্পিয়নরা। তাদের সঙ্গে সেমিফাইনালের আশায় রয়েছে নিউজিল্যান্ডও। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
বোর্নমাউথ-সান্ডারল্যান্ড
সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
লিভারপুল-ওয়েস্টহাম
রাত ৯টা, সরাসরি
লিডস-ম্যানসিটি
রাত ১১টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
নিউক্যাসল-এভারটন
রাত ৯টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
লড়াইটা ছিল ইংল্যান্ড এবং নিউজিল্যান্ডের। মাঠের খেলায় না থাকলেও এই ম্যাচে জড়িয়ে ছিল পাকিস্তানের নাম। এই ম্যাচের ফলাফলের ওপর নির্ভর করছিল সালমান আলী আগাদের সেমিফাইনালের ভাগ্য। শেষ পর্যন্ত হতাশ হতে হয়নি পাকিস্তানকে।১২ ঘণ্টা আগে
কদিন আগেই বিশ্বের চতুর্থ ব্যাটার হিসেবে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ৪ হাজার রানের এলিট ক্লাবে নাম লিখিয়েছেন ইংল্যান্ডের জশ বাটলার। আন্তর্জাতিক টি–টোয়েন্টিতে ১৫৪ ম্যাচে ১৪২ ইনিংসে ৪০১২ রান করে ইংল্যান্ডের জার্সিতে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক এই ব্যাটার। এবার মুদ্রার উল্টো পিঠ দেখতেও সময় লাগল না তাঁর; নাম লেখালেন১২ ঘণ্টা আগে
নতুন হাওয়া বইতে শুরু করেছে বাংলাদেশ ফুটবলে। গত এক বছরে উন্নতির গ্রাফটা বেড়েছে চোখে পড়ার মতো। এরই মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার দলগুলোর সমীহ আদায় করে নিয়েছে বাংলাদেশ। উন্নতি করতে থাকা দলটি এরই মধ্যে ফিফার নজর কেড়েছে।১২ ঘণ্টা আগে
হারলে সুপার এইটেই থেমে যাবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ যাত্রা; জিতলেই সেমিফাইনালের টিকিট পাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এমন সমীকরণে গ্রুপ ওয়ানে ভারতের বিপক্ষে আগামীকালের ম্যাচকে ফাইনাল হিসেবেই দেখছেন ক্যারিবীয়দের অধিনায়ক শাই হোপ।১৩ ঘণ্টা আগে