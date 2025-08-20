জ্যোতিদের হারিয়ে দিলেন কিশোরেরা

ক্রীড়া ডেস্ক
৫০ ওভারের ম্যাচে মেয়েদের জাতীয় দল ৩৮ ওভারেই অলআউট। এক শর নিচে ৯৪ রানে অলআউট হয়ে বিকেএসপিতে প্রস্তুতি ম্যাচে ৮৭ রানের বড় ব্যবধানে হেরেছেন মেয়েরা। হেরেছেন অনূর্ধ্ব-১৫ কিশোর দলের কাছে।
প্রথমে ব্যাট করে ৮ উইকেটে ১৮১ রান তোলে অনূর্ধ্ব-১৫ দল। ফিফটিশূন্য অনূর্ধ্ব-১৫ দলের ইনিংসে সর্বোচ্চ ৪৬ রান করেন বায়েজিদ বোস্তামি। ৪৪ করেন আফজাল হোসেন।
লক্ষ্য তাড়া করতে এসে শুরুটা ভালোই হয়েছিলে নিগার সুলতানা জ্যোতিদের। ইসমা তানজিম (১৬) ও শারমিন সুলতানা (২০) ৫০ রানের জুটি গড়েছিলেন। কিন্তু এরপরই মড়ক লাগে মেয়েদের ইনিংসে। ৫০ থেকে ৫৩—এই ৩ রানের মধ্যে ৪ উইকেট খুইয়ে ফেলেন জ্যোতিরা। দুই ওপেনার ছাড়াও এই ৪ উইকেটের দুটি ছিল নিগার সুলতানা জ্যোতি (০) ও মুর্শিদা খাতুন হ্যাপিরও (৩)। এই বিপর্যয় কাটিয়ে তুলতে দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিং করতে পারেননি কেউ-ই।
একের পর এক উইকেট হারিয়ে ৯৪ রানে অলআউট মেয়েরা। প্রথম ৫০ বাদ দিলে বাকি ৪৪ রান তুলতেই ১০ উইকেট হারিয়েছে মেয়েরা। সর্বোচ্চ ২১ রান আসে অতিরিক্ত খাতে। ২০ রান করেন শারমিন সুলতানা। দুই ওপেনার ছাড়া দুই অঙ্কের রান করেছেন সুমাইয়া আক্তার (১৫) ও রিতু মনি (১১ *)।
বল হাতে সবচেয়ে সফল আলিমুল ইসলাম আদিব; ১২ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট।
