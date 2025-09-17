Ajker Patrika
শ্রীলঙ্কাকে সমর্থন করা নিয়ে লিটন বললেন, ‘দেখা যাক’

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সুপার ফোরে যেতে হলে শ্রীলঙ্কার দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে বাংলাদেশের। ছবি: ফেসবুক
সুপার ফোরে যেতে হলে শ্রীলঙ্কার দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে বাংলাদেশের। ছবি: ফেসবুক

বাংলাদেশের এশিয়া কাপে খেলার সম্ভাবনা পুরোটাই এখন নির্ভর করছে শ্রীলঙ্কার ওপর। গ্রুপের শেষ ম্যাচে লঙ্কানরা আফগানিস্তানকে হারালে বাংলাদেশ অনায়াসে খেলবে সুপার ফোরে। তাই ১৮ সেপ্টেম্বরের ম্যাচটিতে শ্রীলঙ্কাকে কি সমর্থন করবেন অধিনায়ক লিটন দাস। পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে এমন প্রশ্ন করা হয় তাঁকে।

আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে আফগানিস্তানকে ৮ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ। ৩ ম্যাচ শেষে ৪ পয়েন্ট নিয়ে ‘বি’ গ্রুপের টেবিলে দুইয়ে আছেন লিটন-তাসকিনরা। কিন্তু নেট রানরেটে আফগানিস্তান (‍ ২.১৫০) ও শ্রীলঙ্কা (১.৫৪৬) চেয়ে পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ (-০.২৭০)। তাই আফগানিস্তান জিতলে সরাসরি চলে যাবে সুপার ফোরে। বাংলাদেশকে সঙ্গী করতে হলে কমপক্ষে ৭০ রান কিংবা ৫০ বল হাতে রেখে জিততে হবে তাদের।

সেই তুলনায় শ্রীলঙ্কার জয়ের সমীকরণটা আপাতত সহজ মনে হচ্ছে। লিটন এমন প্রশ্নের জবাবে বলেন, ‘ (সমর্থন করবেন কি না প্রসঙ্গে) আমি জানি না, দেখা যাক (হাসি)।’

আফগানদের হারানোর পেছনে নাসুম-রিশাদের বোলিং ও ফিফটি করা তানজিদ হাসানকে কৃতিত্ব দিলেন লিটন। তিনি বলেন, ‘ম্যাচ জেতা কিছুটা স্বস্তির, তবে শেষ ৪–৫ ওভারে আমরা খুব ভালোভাবে ব্যাটিং করতে পারিনি। রান যথেষ্ট ছিল, তবুও মনে হয়েছে আমরা ১৫–২০ রান কম করেছি। নাসুম আর রিশাদের যেভাবে বোলিং করেছে, সেটা ছিল দারুণ—ওরা সত্যিই নিজেদের দক্ষতা দেখিয়েছে। তামিম দারুণ ব্যাট করেছে, ওপেনিং পার্টনারশিপটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল।’

