‘নোয়াখালী বিভাগ হলে খুব ভালো হবে’

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
২০২৬ বিপিএল দিয়েই প্রথমবারের মতো অংশগ্রহণ করছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। আজ পূর্বাচল একাডেমিতে দলটি অনুশীলন করেছে। অনুশীলন পর্ব শেষে সংবাদমাধ্যমের সামনে দেখা গেছে প্রাণবন্ত এক হাসান মাহমুদকে। সাংবাদিকদের সঙ্গে জমে ওঠে তাঁর খুনসুটি।
পূর্বাচল ক্রিকেট একাডেমিতে অনুশীলন পর্ব শেষে হাসান মাহমুদের কাছে এসেছে সেই আলোচিত ‘নোয়াখালী বিভাগ চাই’ প্রসঙ্গ। সামাজিক মাধ্যমে গত কয়েক বছরে এটা একটা ট্রেন্ডে পরিণত হয়েছে। এমন প্রসঙ্গ এলে হাসান উত্তরে বলেছেন, ‘এটা আসলে আমি জানি না।’ উত্তর দিতে গিয়ে তিনি যেমন হেসেছেন, উপস্থিত সাংবাদিকেরাও হেসে দিয়েছেন তাঁর উত্তর শুনে। পরক্ষণেই ২৬ বছর বয়সী বাংলাদেশের এই পেসার বলেন, ‘নোয়াখালী বিভাগ হলে খুব ভালো হবে।’
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে হাসান মাহমুদ খেলছেন পাঁচ বছর ধরে। বাংলাদেশের জার্সিতে ১৩ টেস্ট, ২৬ ওয়ানডে ও ২৬ টি-টোয়েন্টি খেলা হাসানের বেড়ে ওঠা লক্ষ্মীপুরে। তিনি এবার খেলবেন তাঁর প্রতিবেশী জেলা নোয়াখালী এক্সপ্রেসের হয়ে। বিপিএলে প্রথমবার অংশগ্রহণ করতে যাওয়ার উদ্যোগ দেখে নোয়াখালী ফ্র্যাঞ্চাইজিকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন হাসান। ২৬ বছর বয়সী এই পেসার আজ সাংবাদিকদের বলেন, ‘লক্ষ্মীপুরবাসীদের মধ্যে যারা নোয়াখালীর সঙ্গে সম্পর্কিত, তারা খুবই আনন্দিত। এখন শক্তি আরও একটু বেড়েছে। আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে। বিপিএলে দল করার এমন একটা উদ্যোগ নিয়েছে নোয়াখালী। সুযোগ পেয়ে খুবই খুশি আমি।’
প্রথমবারের মতো বিপিএলে অংশ নিতে যাওয়া নোয়াখালীতে আছেন মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, জাকের আলী অনিকের মতো ক্রিকেটাররা। হাসানের কাছে নিজেকে প্রমাণ করতে স্থানীয় ক্রিকেটারদের জন্য বিপিএল উপযুক্ত মঞ্চ। ২৬ বছর বয়সী এই পেসার আজ সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমাদের স্থানীয় ক্রিকেটাররা খুবই অভিজ্ঞ। অঙ্কন, জাকের আছে। তারপর আমাদের সাব্বির ভাই, অপু ভাইয়ের পাশাপাশি আরও তরুণ ক্রিকেটার আছে। তারা বেশ অভিজ্ঞ। গত কয়েক বছর ধরে বিপিএল খেলছে। নিজেকে প্রমাণ করার জন্য এটা ভালো মঞ্চ। নিজেকে ভালো একটা জায়গায় নেওয়ার চেষ্টা করছি বিপিএলে। অবশ্যই আমার বিশ্বকাপে খেলার জন্য জায়গা হবে ইনশাআল্লাহ।’
২৬ ডিসেম্বর থেকে ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত হবে ১২তম বিপিএল। শুরুটা হবে সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে। শেষটা হবে মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে। বিপিএল শেষেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমদের। ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত ভারত-শ্রীলঙ্কায় যৌথভাবে হবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আইসিসির এই ইভেন্ট শুরুর প্রথম দিনই ম্যাচ রয়েছে বাংলাদেশের।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
১২তম বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) মাঠে গড়াতে আর বেশি সময় বাকি নেই। ঢাকায় নয়, টুর্নামেন্ট শুরুর প্রথম দিনই সিলেটে বিপিএলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান ইফতেখার রহমান মিঠু।
২৬ ডিসেম্বর সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে সিলেট টাইটান্স-রাজশাহী ওয়ারিয়র্স ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে নতুন বিপিএল। প্রথম দিন কীভাবে আয়োজন করা হবে বিপিএলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, আজ সংবাদমাধ্যমকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন মিঠু। সাংবাদিকদের বিসিবি আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান বলেন, ‘এমনি তো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যেটা হয়, সভাপতি ও স্পোর্টস সেক্রেটারি ওপেন করবেন ও করমর্দন করবেন। ১ মিনিট নীরবতা পালন করব সাম্প্রতিক ঘটনার জন্য। মাঝখানে মাঠেই স্টেজ করে গানের অনুষ্ঠান করব। প্রথমটা হবে ১৫ মিনিটের। আমাদের তো জায়গা নেই। কারণ, দলগুলোকে ওয়ার্ম আপ করতে কমপক্ষে আধা ঘণ্টা দিতে হয়। জুমার নামাজের পর ২টা ১৫ মিনিটে শুরু করা হবে ও শেষ করা হবে ১৫ মিনিটে। দুই ম্যাচের মাঝখানে আমরা ছোট করে অনুষ্ঠান করব।’
আগের সূচি অনুযায়ী সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শুরু হবে বিপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচ শুরু হওয়ার কথা ছিল দুপুর দুইটায়। কিন্তু নতুন সূচিতে এক ঘণ্টা পিছিয়ে বেলা ৩টায় মাঠে গড়াবে প্রথম ম্যাচ। দিনের দ্বিতীয় ম্যাচ শুরু হবে সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিটে। এই ম্যাচে মুখোমুখি হবে চট্টগ্রাম রয়্যালস-নোয়াখালী এক্সপ্রেস। কেন সময়সূচি বদলানো হলো সেই ব্যাখ্যায় মিঠু বলেন, ‘আমাদের সূচিতে হাত দেওয়ার সুযোগ নেই। সুতরাং ২৬ তারিখে ছোট করে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করব। সেদিন শুক্রবার পড়েছে। ২টা ১৫ মিনিটে শুরু করতে হবে। ম্যাচ তাই বিকেল ৩টায় করে দেওয়া হয়েছে।’
২৩ জানুয়ারি মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে হবে বিপিএলের ফাইনাল। বিপিএল শেষ হতে না হতেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমদের। ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত ভারত-শ্রীলঙ্কায় যৌথভাবে হবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আইসিসির এই ইভেন্ট শুরুর প্রথম দিনই ম্যাচ রয়েছে বাংলাদেশের। ঠাসা সূচির কারণে ২৬ ডিসেম্বরই বিপিএলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করা হবে বলে জানিয়েছেন মিঠু। সাংবাদিকদের আজ বিসিবির আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান বলেন, ‘পরিস্থিতি একটু চ্যালেঞ্জিং। পরিকল্পনা ঘণ্টায় ঘণ্টায় বদলাতে হচ্ছে। ২৪ তারিখ যেহেতু উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করতে পারিনি, ২৬ তারিখ ম্যাচের দিন ছোট করে করা হবে। ঢাকায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করা বা শিফট করার কোনো আলোচনাই হয়নি। জানুয়ারির শেষে চলে যাবে বাংলাদেশ দল।’
এবারের বিপিএলে সর্বোচ্চ ১ কোটি ১০ লাখ টাকায় নাঈম শেখকে কিনেছে চট্টগ্রাম রয়্যালস। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৯২ লাখ টাকা দাম উঠেছে হৃদয়ের। তাঁকে কিনেছে রংপুর রাইডার্স। একই দল লিটনকে কিনেছে ৭০ লাখ টাকায়। তাসকিনকে সরাসরি চুক্তিতে নিয়েছে ঢাকা ক্যাপিটালস। এই বিপিএলেই প্রথমবারের মতো অংশ নিচ্ছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। তবে সর্বোচ্চ চারবারের চ্যাম্পিয়ন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স। নেই ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ফরচুন বরিশালও। সাকিব আল হাসান, তামিম ইকবালকেও দেখা যাবে না ২০২৬ বিপিএলে।
ক্রীড়া ডেস্ক
ছেলেদের ফুটবলে র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে থেকে বছর শেষ করল স্পেন। আজ ফিফার সর্বশেষ হালনাগাদকৃত র্যাঙ্কিংয়ে তাদের পয়েন্ট ১৮৭৭.১৮। দুই, তিন, চার ও পাঁচে থাকা আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও ব্রাজিলের পয়েন্ট ১৮৭৩.৩৩, ১৮৭০, ১৮৩৪.১২ ও ১৭৬০.৪৬। বাংলাদেশ আগের মতো ১৮০ নম্বরে অবস্থান করছে। তবে হাভিয়ের কাবরেরার দলের পয়েন্ট ৯১১.১৯ থেকে কমে হয়েছে ৯১১.১।
র্যাঙ্কিংয়ে প্রথম ৩৩ পর্যন্ত অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি। এক ধাপ এগিয়ে ৩৪ নম্বরে উঠে এসেছে আলজেরিয়া। মিশরের সঙ্গেই মূলত আলজেরিয়ার অবস্থান পরিবর্তন হয়েছে। এক ধাপ পিছিয়ে মিশর এখন ৩৫ নম্বরে। আরব কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েও সেরা দশের আরও কাছাকাছি আছে মরক্কো। আফ্রিকা মহাদেশের এই দলটি ১৭১৬.৩৪ পয়েন্ট নিয়ে আগের মতোই ১১ নম্বরে। তাদের পয়েন্ট বেড়েছে ৩.২২। এই টুর্নামেন্টে রানার্সআপ জর্ডান দুই ধাপ এগিয়ে ৬৪ নম্বরে উঠে এসেছে।
নতুন র্যাঙ্কিংয়ে সবচেয়ে বেশি উন্নতি হয়েছে ভিয়েতনামের। তিন ধাপ এগিয়ে এখন তারা ১০৭ নম্বরে অবস্থান করছে। পয়েন্ট ও অবস্থান দুই দিক থেকেই অবনতি হয়েছে মালয়েশিয়ার। পাঁচ ধাপ পিছিয়ে এশিয়া মহাদেশের দলটি অবস্থান করছে ১২১ নম্বরে। ২২.৫২ পয়েন্ট কমে এখন দলটির পয়েন্ট ১১৪৫.৮৯।
গত নভেম্বরে নেপালের বিপক্ষে ২-২ গোলে ড্র করলেও এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচে ভারতকে ১-০ গোলে হারিয়েছে বাংলাদেশ।
ক্রীড়া ডেস্ক
ফর্মের তুঙ্গে আছেন সোবহানা মোস্তারি। মেয়েদের বাংলাদেশ ক্রিকেট লিগে (বিসিএল) টানা ৩ ফিফটির দেখা পেলেন উত্তরাঞ্চলের অধিনায়ক। তাঁর অধিনায়কোচিত ইনিংসে ভর করে সবশেষ ম্যাচে পূর্বাঞ্চলকে ৫০ রানে হারিয়েছে উত্তরাঞ্চল। এটা তাদের টানা চতুর্থ জয়।
পূর্বাঞ্চলকে হারিয়ে টেবিলের শীর্ষে ওঠে এসেছে উত্তরাঞ্চল। হেরে টুর্নামেন্ট শুরু করলেও দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে শিরোপার লড়াই করছে তারা। ৫ ম্যাচ শেষে তাদের সংগ্রহ ৮ পয়েন্ট। শিরোপার লড়াইয়ে দলটির একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী মধ্যাঞ্চল। ৪ ম্যাচে ৩ জয়ে তাদের নামের পাশে শোভা পাচ্ছে ৬ পয়েন্ট। টেবিলের দুইয়ে অবস্থান করছে নিগার সুলতানা জ্যোতির দল। টেবিলের পরের স্থান দুটিতে আছে দক্ষিণাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চল। উভয় দলের পুঁজি দুটি করে পয়েন্ট। শিরোপার লড়াই থেকে ছিটকে গেছে তারা।
রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়ামে এদিন আগে ব্যাট করে ১৩৮ রান তোলে উত্তরাঞ্চল। ৭০ বলে ১১ বাউন্ডারিতে ৮১ রান করেন মোস্তারি। এছাড়া সারমিন সুলতানা ২৪ ও শারমিন সুপ্তার ব্যাট থেকে আসে ১৩ রান। ৩ উইকেট নিয়ে পূর্বাঞ্চলের সেরা বোলার অধিনায়ক ফাহিমা খাতুন। ৪ ওভারে ২৩ রান দেন তিনি। আশরাফি ইয়াসমিন অর্থি ও ফাতেমা জাহান সোনিয়া একটি করে উইকেট নেন।
লক্ষ্য তাড়ায় শানজিদা আক্তার মেঘলা ও শরিফা খাতুনের দুর্দান্ত বোলিংয়ে এক বল বাকি থাকতে ৮৮ রানে গুটিয়ে যায় পূর্বাঞ্চল। সর্বোচ্চ ৩০ রান করেন স্বর্ণা আক্তার। রুবাইয়া হায়দার ঝিলিক এনে দেন ১৯ রান। ১৮ রানে ৪ উইকেট নেন মেঘলা। শরিফার শিকার তিনটি। ১২ রান দেন এই পেসার। ম্যাচসেরার পুরস্কার জিতেছেন মোস্তারি। এ নিয়ে টানা তিন ম্যাচে সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতলেন উত্তরাঞ্চলের এই ব্যাটার।
ক্রীড়া ডেস্ক
মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় টেস্টে ড্র করার দারুণ এক সম্ভাবনা ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের। হাতে ১০ উইকেট নিয়ে আজ শেষ দিনে পুরো ৯০ ওভার কাটিয়ে দিতে পারলেই হতো। কিন্তু ব্যাটারদের বাজে পারফরম্যান্সে ৩২৩ রানে হেরে যায় উইন্ডিজ। বিশাল এই জয়ের পর এগিয়েছে নিউজিল্যান্ড।
রানের বিচারে মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে এবারের ৩২৩ রানের জয়টাই টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে নিউজিল্যান্ডের সর্বোচ্চ। রেকর্ড জয়ের পর ২০২৫-২৭ চক্রের পয়েন্ট টেবিলে দক্ষিণ আফ্রিকাকে টপকে পয়েন্ট টেবিলের দু্ইয়ে উঠে এল নিউজিল্যান্ড। কিউইদের সাফল্যের হার ৭৭.৭৮। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে আজ শেষ হওয়া তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ ২-০ ব্যবধানে জিতেছে ব্ল্যাকক্যাপসরা। তিনে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকার সাফল্যের হার ৭৫। গত মাসে ভারতকে তাদের মাঠে টেস্ট সিরিজে ২-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করে প্রোটিয়ারা। অক্টোবরে পাকিস্তানের বিপক্ষে ১-১ সমতায় টেস্ট সিরিজ ড্র করে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। ৯ দলের মধ্যে বাংলাদেশ অবস্থান করছে আট নম্বরে।
২০২৫-২৭ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রে অস্ট্রেলিয়ার জয়রথ ছুটছে পাগলা ঘোড়ার মতো। এখন পর্যন্ত খেলা ছয় ম্যাচের ছয়টিতে জিতে শতভাগ সাফল্য নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে অজিরা। জুন-জুলাইয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে টেস্ট সিরিজে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করে অস্ট্রেলিয়া। এবার চলমান অ্যাশেজে তিন ম্যাচের তিনটিতেই জিতেছে অজিরা। পার্থ, ব্রিসবেন, অ্যাডিলেড—কোথাও অজিদের কাছে পাত্তা পায়নি ইংল্যান্ড। পয়েন্ট টেবিলে বাংলাদেশের নিচে অবস্থান করছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ৯ দলের মধ্যে ৯ নম্বরে থাকা উইন্ডিজের সাফল্যের হার ৪.১৭। ক্রাইস্টচার্চে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টে বীরত্বপূর্ণ ড্র ছাড়া আর কোনো অর্জন নেই ক্যারিবীয়দের।
চলমান টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রের চার থেকে ছয়ে অবস্থান করছে এশিয়ার তিন দল। চার, পাঁচ ও ছয়ে থাকা শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান ও ভারতের সাফল্যের হার ৬৬.৬৭, ৫০ ও ৪৮.১৫। ভারত ও বাংলাদেশের মাঝে অবস্থান করছে ইংল্যান্ড। সাত নম্বরে থাকা ইংল্যান্ডের সাফল্যের হার ২৭.০৮। ঘরের মাঠে এ বছরের জুন-আগস্টে ইংল্যান্ড ঘরের মাঠে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ ২-২ ব্যবধানে ড্র করে ভারতের বিপক্ষে। দুই ম্যাচ আগে অ্যাশেজ খোয়ানোর ফলে আরও বেকায়দায় পড়েছে ইংলিশরা।
বাংলাদেশ এ বছরের নভেম্বরে ঘরের মাঠে আয়ারল্যান্ডকে টেস্ট সিরিজে ২-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করে। মুশফিকুর রহিম তাঁর ক্যারিয়ারের শততম টেস্টে রেকর্ড সেঞ্চুরি করে ম্যাচসেরা হয়েছেন। তবে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড টেস্ট সিরিজ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অন্তর্ভুক্ত নয়। এই চক্রে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে জুনে ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ বাংলাদেশ হেরেছে ১-০ ব্যবধানে। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ২০১৯-২১, ২০২১-২৩ চক্রে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া। এই দুইবারই রানার্সআপ হয়েছে। সবশেষ ২০২৩-২৫ চক্রে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় দক্ষিণ আফ্রিকা।
২০২৫-২৭ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট টেবিল
সাফল্যের হার পয়েন্ট ম্যাচ
অস্ট্রেলিয়া ১০০ ৭২ ৬
নিউজিল্যান্ড ৭৭.৭৮ ২৮ ৩
দক্ষিণ আফ্রিকা ৭৫ ৩৬ ৪
শ্রীলঙ্কা ৬৬.৬৭ ১৬ ২
পাকিস্তান ৫০ ১২ ২
ভারত ৪৮.১৫ ৫২ ৯
ইংল্যান্ড ২৭.০৮ ২৬ ৮
বাংলাদেশ ১৬.৬৭ ৪ ২
ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৪.১৭ ৪ ৮
*২০২৫-এর ২২ ডিসেম্বর নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ তৃতীয় টেস্ট পর্যন্ত
