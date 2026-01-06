Ajker Patrika
স্টোকসের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটারের ‘ঝগড়া থামাতে’ পাকিস্তানি আম্পায়ার

ক্রীড়া ডেস্ক    
মারনাস লাবুশেনের সঙ্গে বেন স্টোকসের কথার লড়াই জমে উঠেছে গতকাল। ছবি: ক্রিকইনফো
মারনাস লাবুশেনের সঙ্গে বেন স্টোকসের কথার লড়াই জমে উঠেছে গতকাল। ছবি: ক্রিকইনফো

মাঠের লড়াইয়ে এবারের অ্যাশেজ তেমন একটা জমছে না। মেলবোর্নে গত বছরের ডিসেম্বরে দুই দিনে শেষ হওয়া বক্সিং ডে টেস্টে যা একটু লড়াই দেখা গিয়েছিল। তবে স্লেজিং, মদ্যপান, দ্রুত টেস্ট শেষ হওয়ায় ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) ক্ষতিসহ বিভিন্ন কারণে অ্যাশেজ খবরের শিরোনাম হয়েছে।

অ্যাশেজে পরশু শুরু হওয়া পঞ্চম টেস্টের প্রথম দিনটায় কেবল খেলা হয়েছিল ৪৫ ওভার। আলোকস্বল্পতা-বৃষ্টির বাগড়ার কারণে স্বচ্ছন্দে খেলতে পারেনি অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড। গতকাল ঘটনাবহুল দ্বিতীয় দিনে মারনাস লাবুশেন-বেন স্টোকসের মধ্যে কথা কাটাকাটির ঘটনা অনেকের নজর কেড়েছে। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের ২৯তম ওভারের ঘটনা। ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকসকে ইনিংসের শেষ দুই বলে পরপর দুটি বাউন্ডারি মারেন ট্রাভিস হেড। জোড়া বাউন্ডারি হজমের পর নন স্ট্রাইকপ্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা লাবুশেনের সঙ্গে তর্কে জড়ান স্টোকস। স্টাম্প মাইকে লাবুশেনের উদ্দেশে স্টোকসের অশ্রাব্য ভাষায় গালির কথা ধরা পড়েছে।

স্টোকসের সঙ্গে কী নিয়ে গতকাল দ্বিতীয় দিনে লাবুশেনের লেগেছে, সেটা অবশ্য জানা যায়নি। মাঠের আম্পায়ার আহসান রাজা যখন তাঁদের (স্টোকস-লাবুশেন) কাছে যাচ্ছিলেন, তখন লাবুশেনের কাঁধে হাত রাখেন স্টোকস। কথার লড়াইয়ের পর জয়টা শেষ পর্যন্ত স্টোকসেরই হয়েছে। ৩১তম ওভারের শেষ বলে লাবুশেনকে (৩০) ফেরান স্টোকস। গালিতে সহজ ক্যাচ ধরেন জ্যাকব বেথেল। এবারও লাবুশেনের দিকে স্টোকস তাকালেও দুই ক্রিকেটারের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়নি।

জো রুটের ৪১তম টেস্ট সেঞ্চুরি দিয়েই গতকাল সিডনি টেস্টের দ্বিতীয় দিন শুরু হয়েছিল। ২৪২ বলে ১৫ চারে করেন ১৬০ রান। টস জিতে আগে ব্যাটিং নেওয়া ইংল্যান্ড ৯৭.৩ ওভারে ৩৮৪ রানে গুটিয়ে গেছে। অস্ট্রেলিয়ার মাইকেল নেসার নেন ৪ উইকেট। জোড়া সেঞ্চুরিতে জবাব দিচ্ছে অস্ট্রেলিয়াও। ট্রাভিস হেডের (১৬৩) পর সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন স্টিভ স্মিথ। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত অজিরা ১১২ ওভারে ৭ উইকেটে ৪৫৯ রান করেছে। স্মিথ ১০৮ রানে অপরাজিত। বিউ ওয়েবস্টার ৮ রানে ব্যাটিং করছেন।

