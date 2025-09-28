আফগানিস্তান সিরিজে লিটনের জায়গা নিলেন সৌম্য

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
এশিয়া কাপে চোটের কারণে শেষ দুটি ম্যাচ খেলতে পারেননি লিটন দাস। সেই চোট তাঁকে খেলতে দিচ্ছে না আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজেও। বাধ্য হয়েই এশিয়া কাপের দলে একটি পরিবর্তন আনতে হলো বাংলাদেশের।
লিটন দাসের জায়গায় ডাক পেয়েছেন সৌম্য সরকার। বাঁহাতি এই ব্যাটার সবশেষ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন গত বছরের ডিসেম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে। লিটনের চোট নিয়ে জাতীয় দলের ফিজিও বায়েজিদুল ইসলাম খান বলেন, ‘সে (দাস) এশিয়া কাপের শেষ দুই ম্যাচ খেলতে পারেনি সাইড স্ট্রেইনের কারণে। এমআরআই স্ক্যানে দেখা গেছে, বাঁ পাশের পেটের মাংসপেশিতে গ্রেড-১ স্ট্রেইন রয়েছে। সে এখন পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় আছে এবং আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি–টোয়েন্টি সিরিজে খেলতে পারবে না। মেডিকেল টিম তার পুনর্বাসন তদারকি ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যাবে।’
এশিয়া কাপের ফাইনালে আজ দুবাইয়ে মুখোমুখি হবে ভারত-পাকিস্তান। বাংলাদেশের এশিয়া কাপ শেষ হয়ে গেলেও দুবাইতে রয়েছে পুরো দল। শারজায় ২,৩ ও ৫ অক্টোবর আফগানিস্তানের বিপক্ষে তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। লিটন না থাকায় যথারীতি নেতৃত্বের ভার জাকেরের কাঁধে
আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে বাংলাদেশ দল: জাকের আলী (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান, পারভেজ হোসেন ইমন, সাইফ হাসান, তাওহীদ হৃদয়, শামীম পাটোয়ারী, নুরুল হাসান সোহান, রিশাদ হোসেন, শেখ মেহেদী, নাসুম আহমেদ, তাসকিন আহমেদ, তানজিম হাসান সাকিব, মোস্তাফিজুর রহমান, শরিফুল ইসলাম, সাইফউদ্দিন, সৌম্য সরকার।
