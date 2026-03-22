Ajker Patrika
ক্রিকেট

বাবর-আফ্রিদিকে ক্রিকেট থেকে ছুটি নিতে বলছেন সাবেক পাকিস্তানি ক্রিকেটার

ক্রীড়া ডেস্ক    
বাবর-আফ্রিদিকে ক্রিকেট থেকে ছুটি নিতে বলছেন সাবেক পাকিস্তানি ক্রিকেটার
সময়টা ভালো যাচ্ছে না বাবর-আফ্রিদির। ছবি: সংগৃহীত

পাকিস্তান ক্রিকেট দলের দুই তারকা বাবর আজম এবং শাহিন শাহ আফ্রিদিকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে ছুটি নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন দেশটির সাবেক অধিনায়ক আজহার আলী। ফর্মে ফিরতে বাবরের ছয় মাস এবং শাহিনের তিন মাস বিশ্রাম দরকার বলে মনে করেন তিনি।

‘স্পোর্টস রুম’ ঈদ স্পেশাল অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন পাকিস্তানের হয়ে ৯৭ টেস্ট ও ৫৩টি ওয়ানডে খেলা আজহার। সেখানে দ্রুত প্রশ্নোত্তর পর্বে বাবর এবং আফ্রিদির জন্য পরামর্শ দিতে বলা হলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে সাময়িক বিরতির কথা বলেন সাবেক এই ক্রিকেটার।

দ্রুত প্রশ্নোত্তর পর্বে এ বিষয়ে প্রশ্নের জবাবে আজহার সরাসরি বলেন, ‘বাবরের উচিত ছয় মাস আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে বিরতি নেওয়া। শাহিন আফ্রিদি প্রসঙ্গে আজহার যোগ করেন, ‘তারও (আফ্রিদি) দুই থেকে তিন মাস বিশ্রাম নেওয়া উচিত। এতে করে সে ফিটনেস ফিরে পাবে এবং আবারও দুর্দান্ত বোলার হয়ে উঠবে।’

ভারত ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত সবশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সে হতাশ করেছেন বাবর ও আফ্রিদি। এরপর থেকেই সমালোচনার মুখে রয়েছেন এই দুই ক্রিকেটার। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক বাবর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ছয় ম্যাচে ব্যাট হাতে করেন মাত্র ৯১ রান। ব্যাটিং গড় ২২.৭৫; সর্বোচ্চ ৪৬ রানের ইনিংস খেলেছিলেন সাবেক অধিনায়ক। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর বাংলাদেশের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের দলে তাঁকে রাখা হয়নি। যদিও পরে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) নির্বাচক আকিব জাভেদ জানান, পুরোপুরি ফিট না থাকায় সবশেষ ওয়ানডে সিরিজের দলে রাখা হয়নি বাবরকে।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাঁচ ম্যাচে আট উইকেট নিলেও বল হাতে রান খরচে বেশ উদার ছিলেন আফ্রিদি; ওভারপ্রতি ১০.৫২ রান খরচ করেছেন এই পেসার। তার নেতৃত্বে বাংলাদেশের কাছে ২-১ ব্যবধানে ওয়ানডে সিরিজ হারে পাকিস্তান। এ নিয়ে ১১ বছরের মধ্যে দ্বিতীয়বার দলটির কাছে ওয়ানডে সিরিজ হারল পাকিস্তান। এর আগে সবশেষ ২০১৫ সালে বাংলাদেশ সফরে ৩-০ ব্যবধানে হেরেছিল তারা।

