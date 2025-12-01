‘কোহলির জন্য রান করা চা বানানোর মতোই সহজ’

ক্রীড়া ডেস্ক
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ১৩৫ রানের চোখধাঁধানো ইনিংস উপহার দিয়েছেন বিরাট কোহলি। এই ইনিংস খেলে সাবেক অধিনায়ক প্রমাণ করলেন–এখনো ফুরিয়ে যাননি তিনি। এমন দারুণ ব্যাটিং দেখে কোহলিকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন ভারতের সাবেক ব্যাটার বিরেন্দর শেবাগ।
ওয়ানডেতে এটা কোহলির ৫২ তম শতক; ৩ সংস্করণ মিলিয়ে ৮৩ তম। দ্বিতীয় উইকেটে রোহিত শর্মাকে নিয়ে ১৩৬ রানের জুটি গড়েন তিনি। নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৩৪৯ রানের পুঁজি পায় ভারত। জবাবে ৩৩২ রানে থামে দক্ষিণ আফ্রিকা। দল জেতানো ইনিংস খেলে ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন কোহলি। এই সেঞ্চুরিতে করে ২০২৭ বিশ্বকাপ খেলার দাবিকে আরও জোরালো করলেন ইতিহাসের সেরা ব্যাটারদের একজন।
কোহলির সবশেষ সেঞ্চুরির পর শেবাগ বলেন, ‘কোহলি আবারও দেখিয়েছে যে তাঁর জন্য রান করা তত সহজ যতটা সহজে আমরা চা বানাই। কোহলি রেকর্ডের পেছনে ছুটছে না, রেকর্ড কোহলির পেছনে ছুটছে। রানের প্রতি তাঁর ক্ষুধা এবং আবেগ আজও একই রয়ে গেছে। রাজা রাজাই থাকেন।’
কোহলির ব্যাটিং নিয়ে ভারতের ব্যাটিং কোচ সিতাংশু কটক বলেন, ‘আমি কোহলির ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলার কোনো কারণ দেখছি না। সে যেভাবে ব্যাট করছে, এটা অসাধারণ। যেভাবে পারফর্ম করছে, ফিটনেস বজায় রেখেছে তাতে তাঁকে নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলাই ঠিক না।’
লম্বা অভিজ্ঞতার পর এখন আর প্রস্তুতির উপর নির্ভর করেন না কোহলি। ক্রিকেটকে এখন মানসিক বিষয় মনে করেন তিনি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সেঞ্চুরির পর কোহলি বলেন, ‘আমি কখনই খুব বেশি প্রস্তুতিতে বিশ্বাসী ছিলাম না। ক্রিকেট আমার মানসিক বিষয়। যতক্ষণ মানসিকভাবে অনুভব করি ততক্ষণ আমি ক্রিকেট খেলতে পারি। আমি প্রতিদিন কঠোর পরিশ্রম করি। এটার সঙ্গে ক্রিকেটের কোনো সম্পর্ক নেই। এটি আমার জীবনযাত্রার ধরণ।’
২০১৫ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের পর থেকেই আলো ছড়াচ্ছেন মোস্তাফিজুর রহমান। মাঝেমধ্যে নিজেকে হারিয়ে খুঁজলেও ঘুরে দাঁড়ানোর মন্ত্রটা তাঁর ভালোই জানা। স্লোয়ার-কাটারে ব্যাটারদের বিভ্রান্ত করতে জানেন বাংলাদেশের এই বাঁহাতি পেসার।
আইপিএলসহ বিদেশের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগেও তাঁর খেলার সুযোগ মেলে হরহামেশাই।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের পরের বছরই আইপিএলে সুযোগ পেয়ে যান মোস্তাফিজ। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে ২০১৬ আইপিএলেই উদীয়মান খেলোয়াড়ের পুরস্কার পেয়েছিলেন। দিল্লি ক্যাপিটালস, মুম্বাই ইন্ডিয়ানস, চেন্নাই সুপার কিংস, সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, রাজস্থান রয়্যালস—ভারতের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে পাঁচ দলের হয়ে খেলেছেন। ২০২৪ আইপিএলে চেন্নাইয়ের হয়ে ৯.২৬ ইকোনমিতে বোলিং করলেও ম্যাচের পরিস্থিতি অনুযায়ী দারুণ বোলিংয়ে নজর কেড়েছেন তিনি। চেন্নাই তো তাঁকে জন্মদিনের শুভেচ্ছাও জানিয়েছিল গত বছর। আর গতবার ভারত-পাকিস্তান সামরিক সংঘাতের পর অস্ট্রেলিয়ার জেক ফ্রেজার ম্যাকগার্ক খেলেননি। তাঁর পরিবর্তে দিল্লি ক্যাপিটালস নিয়েছিল মোস্তাফিজকে।
আইপিএলের পাশাপাশি লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগ (এলপিএল), পাকিস্তান সুপার লিগেও (পিএসএল) খেলেছেন মোস্তাফিজ। তবে সেই মোস্তাফিজ আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে নিজেকে হারিয়ে খুঁজছেন। ইকোনমি ৭.৭৫ হলেও টি-টোয়েন্টি সিরিজে এখনো পর্যন্ত কোনো উইকেটের দেখা পাননি। আগামীকাল চট্টগ্রামে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টির আগে আজ সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে আসেন শন টেইট। মোস্তাফিজ প্রসঙ্গে টেইট বলেন,‘মোস্তাফিজ অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। সবকিছু তার অসাধারণ। সে জানে তার শক্তির জায়গা। গোটা বিশ্বজুড়ে খেলেছে। সে উচ্চমানের স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করেছে। সব সময় ভালো পারফর্ম করে আসছে ও সেরা খেলোয়াড়রা এমনটাই করে থাকে। আইপিএল থেকে শুরু করে সবখানে তাকে চায়। কারণ, সে বিশ্বমানের ক্রিকেটার।’
টেস্ট, ওয়ানডে খেললেও আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এখনো অভিষেক হয়নি মাহিদুল ইসলাম অঙ্কনের। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে কোনো ম্যাচ না খেললেও সিরিজের দলে ঠিকই আছেন তিনি। কেন অঙ্কনকে খেলানো হচ্ছে না, সেই প্রশ্নের উত্তরে টেইট বল ঠেলে দিলেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচকদের কোর্টে। বাংলাদেশের পেস বোলিং কোচ আজ সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘অঙ্কনের কথা নির্বাচকদের জিজ্ঞেস করুন। এটা নিয়ে জানলেও আমি কিছু বলতে পারতাম। এটা আমার কাজ নয়। যাঁরা দল নির্বাচন করেন, তাঁদের জিজ্ঞেস করুন।’
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট স্টেডিয়ামে যখন চলছে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজ, তাসকিন আহমেদ অবস্থান করছেন সংযুক্ত আরব আমিরাতে। মরুর বুকে টি-টেনে নর্দার্ন ওয়ারিয়র্সের জার্সিতে ৬ ম্যাচে ১১.২৫ ইকোনমিতে নিয়েছেন ৫ উইকেট। তাসকিনের পারফরম্যান্সে রীতিমতো মুগ্ধ টেইট। বাংলাদেশের পেস বোলিং কোচ চট্টগ্রামে আজ সংবাদ সম্মেলনে বলেন,‘তাসকিনকে টি-টেনে খেলতে দেখেছি। তার সঙ্গে আমার দারুণ সম্পর্ক। আমাদের জন্য সে গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটার। সিনিয়র ক্রিকেটার, ভালো নেতা। তার সঙ্গে নিয়মিত কথা হচ্ছে।’
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ দিয়েই বাংলাদেশের এ বছরের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ব্যস্ততা শেষ হবে। ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে মাঠে গড়াবে ১২তম বিপিএল। বাংলাদেশের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি ভিত্তিক টুর্নামেন্ট শেষ হতে হতে জানুয়ারি মাস তো লাগবেই। এদিকে ৭ ফেব্রুয়ারি মাঠে গড়াবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। টুর্নামেন্টের প্রথম দিনই কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ।
টানা খেলার মধ্যে থাকলে খেলোয়াড়দের চোটের শঙ্কা তো থাকেই। তার ওপর যখন দরজায় কড়া নাড়ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। তবে চোটের শঙ্কা ছাপিয়ে ক্রিকেটাররা যে নিজেদের ঝালিয়ে নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ম্যাচ পাবেন, সেটা ইতিবাচক মনে করছেন টেইট। চট্টগ্রামে আজ সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘চোটের শঙ্কা নিয়ে চিন্তা করছি না। আমার নিয়ন্ত্রণে নেই এটা। খেলোয়াড়েরা বিশ্বকাপের আগে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ক্রিকেট খেলবে, সেটা ভালো দিক। চোট যেকোনো সময়, যেকোনো কিছুতে হতে পারে। আমার নিয়ন্ত্রণে নেই এটা। বিশ্বকাপের সূচিও তো আমার হাতে নেই।’
২০১৬ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত আইপিএলে ৬০ ম্যাচ খেলে ৬৫ উইকেট নিয়েছেন মোস্তাফিজ। বোলিং করেছেন ৮.১৩ ইকোনমিতে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ‘সি’ গ্রুপে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ইতালি, নেপাল, ইংল্যান্ড এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ। গ্রুপ পর্বের চার ম্যাচের মধ্যে তিনটিই লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমরা খেলবেন কলকাতায়। ৯ ফেব্রুয়ারি নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশ খেলবে ইতালির বিপক্ষে। ১৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড। কলকাতায় প্রথম তিন ম্যাচ খেলে লিটনদের যেতে হবে মুম্বাইয়ে। ১৭ ফেব্রুয়ারি ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে নেপালের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ। আইপিএলে খেলার সুবিধা ভারতের কন্ডিশন সম্পর্কে ভালোই ধারণা থাকার কথা মোস্তাফিজের।
দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হতে বাকি দুই মাসের মতো। আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে ভারত-শ্রীলঙ্কায় হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। প্রতিপক্ষের কথা চিন্তা করে নয়, ইতিবাচক মানসিকতা নিয়েই বাংলাদেশের খেলা উচিত বলে মনে করেন পেস বোলিং কোচ শন টেইট।
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ এখন ১-১ সমতায়। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটারদের ব্যর্থতায় বাংলাদেশ হেরেছিল ৩৯ রানে। দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৪ উইকেটের রুদ্ধশ্বাস জয়ে সমতায় ফেরে বাংলাদেশ। একই মাঠে আগামীকাল সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড। ম্যাচের আগের দিন আজ সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে আসেন টেইট। সাংবাদিকদের পেস বোলিং কোচ বলেন, ‘প্রতিপক্ষ কারা, সেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। আয়ারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া বা ওয়েস্ট ইন্ডিজ— যে দলের বিপক্ষেই খেলি না কেন, আমাদের ভালো ক্রিকেট খেলতে হবে।’
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ দিয়েই বাংলাদেশের এ বছরের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ব্যস্ততা শেষ হবে। ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে মাঠে গড়াবে ১২তম বিপিএল। বাংলাদেশের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি ভিত্তিক টুর্নামেন্ট শেষ হতে হতে জানুয়ারি মাস তো লাগবেই। এদিকে ৭ ফেব্রুয়ারি মাঠে গড়াবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। টুর্নামেন্টের প্রথম দিনই কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ। আইসিসির ইভেন্টের আগে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজটা বেশি গুরুত্ব সহকারে দেখছেন টেইট। সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের পেস বোলিং কোচ বলেন, ‘আমাদের পরবর্তী সিরিজই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। সেটা তো আপনারা জানেন। টি-টোয়েন্টিতে এর (আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ) চেয়ে বড় কিছু আর হতে পারে না। ভালো চ্যালেঞ্জ দরকার।’
প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ১৮২ রানের লক্ষ্যে নেমে ১২.৫ ওভারে ৮ উইকেটে ৭৪ রানে পরিণত হয় বাংলাদেশ। পাঁচ নম্বরে নামা তাওহীদ হৃদয়ের ৫০ বলে ৮৩ রানের অপরাজিত ইনিংসে বাংলাদেশ হারের ব্যবধান কমাতে পেরেছে। দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ২ বল হাতে রেখে ৪ উইকেটে জিতলেও একটা পর্যায়ে হারতে বসেছিল লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। সাম্প্রতিক সময়ে চলা এই ব্যাটিং ব্যর্থতা বাংলাদেশের অনেক বড় মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
টস হেরে আগে বা পরে যে সময় বাংলাদেশ ব্যাটিং করুক না কেন, একটা দুশ্চিন্তা কাজ করেই। ম্যাচের আগে ও পরে সংবাদ সম্মেলনে ব্যাটিং ব্যর্থতার প্রসঙ্গ আসে হরহামেশাই। টেইট অবশ্য এত কিছু ভাবতে চান না। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টির আগে আজ সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের পেস বোলিং কোচ বলেন, ‘এত জটিলভাবে চিন্তা করার কিছু নেই। খুব বেশি জটিল করার প্রয়োজন নেই। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ম্যাচ জিতলে আত্মবিশ্বাস পাওয়া যায়। আগের ম্যাচের জয় থেকে পাওয়া আত্মবিশ্বাস আগামীকালের ম্যাচে কাজে লাগাতে চাচ্ছি। আয়ারল্যান্ডের দারুণ কিছু ক্রিকেটার আছে। তাদের দেখে টি-টোয়েন্টিতে একটা গোছানো দল মনে হচ্ছে।’
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ‘সি’ গ্রুপে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ইতালি, নেপাল, ইংল্যান্ড এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ। গ্রুপ পর্বের চার ম্যাচের মধ্যে তিনটিই লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমরা খেলবেন কলকাতায়। ৯ ফেব্রুয়ারি নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশ খেলবে ইতালির বিপক্ষে। ১৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড। কলকাতায় প্রথম তিন ম্যাচ খেলে লিটনদের যেতে হবে মুম্বাইয়ে। ১৭ ফেব্রুয়ারি ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে নেপালের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ।
বেশি দিন আগের ঘটনা নয়। এ বছরের ১৫ অক্টোবর আফগানিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে বিধ্বস্ত হয়ে বাংলাদেশ দল যখন দেশে ফিরেছিল, তখন বিমানবন্দরে ভক্ত-সমর্থকদের রোষানলে পড়েছিলেন নাঈম শেখ। দেড় মাস পর দেখা গেল ভিন্ন চিত্র। বাংলাদেশের এই বাঁহাতি ব্যাটার বিপিএলে বনে গেলেন কোটিপতি।
রাজধানীর এক পাঁচ তারকা হোটেলে গতকাল হয়েছে ২০২৬ বিপিএলের নিলাম। ‘এ’ ক্যাটাগরিতে থাকা নাঈম শেখকে নিয়ে বেশ কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। ভিত্তিমূল্য ৫০ লাখ টাকা থেকে তাঁর দাম বেড়ে হয়েছে ১ কোটি ১০ লাখ টাকা। নোয়াখালী এক্সপ্রেস, সিলেট টাইটান্সের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে চট্টগ্রাম রয়্যালস মোটা অঙ্কের টাকায় নিয়েছে বাঁহাতি এই ব্যাটারকে। কোটি টাকার বেশি দামে বিক্রি হওয়ার পর আজকের পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নিজের অনুভূতি জানাতে গিয়ে তিনি বলেছেন,‘আলহামদুলিল্লাহ’। তবে তাঁকে নিয়ে যে এতটা কাড়াকাড়ি হবে, এমনটা তিনি আশা করেননি।
পরিসংখ্যান ঘাটলে দেখা যাবে, গত এক বছরে বিপিএল, ডিপিএল, এনসিএল সব জায়গাতেই তিনি বোলারদের ওপর ছড়ি ঘুরিয়েছেন। সর্বশেষ বিপিএলে ১৪৩.৯৪ স্ট্রাইকরেটে সর্বোচ্চ ৫১১ রান করেন তিনি। ১ সেঞ্চুরি ও ৩ ফিফটি করেন বাংলাদেশের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে। সাদা বলের আরেক টুর্নামেন্ট ডিপিএলের ২০২৪-২৫ মৌসুমে তৃতীয় সর্বোচ্চ ৬১৮ রান এসেছে নাঈমের ব্যাট থেকে। লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটের এই টুর্নামেন্টে দুটি করে সেঞ্চুরি ও ফিফটি করেছেন তিনি। ১২১.৮৯ স্ট্রাইকরেটে ব্যাটিং করেছেন এই বাঁহাতি ব্যাটার। সাদা বলের টুর্নামেন্টের পর ঘরোয়া ক্রিকেটে দীর্ঘ পরিসরের টুর্নামেন্টেও তাঁর ব্যাটে দেখা যায় রানের ফোয়ারা। চার দিনের এনসিএল টুর্নামেন্টের ২০২৫-২৬ মৌসুমে তিনি এরই মধ্যে ৪১১ রান করেছেন।
ঘরোয়া ক্রিকেটে রানের বন্যা বইয়ে দেওয়া নাঈম শেখ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে হাবুডুবু খেতে থাকেন নাঈম শেখ। জাতীয় দলে তিনি থাকেন আসা-যাওয়ার মধ্যে। ২০১৯ থেকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের হয়ে ১ টেস্ট, ৯ ওয়ানডে ও ৩৮ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৪৮ ম্যাচে করেছেন চার ফিফটি। সবশেষ ফিফটি এসেছে ২০২১ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। নিলামে যখন ‘এ’ ক্যাটাগরিতে তাঁর নাম থাকায় সামাজিক মাধ্যমে তুমুল সমালোচনা হয়েছিল। সেই নাঈমের দাম ৫০ লাখ থেকে তিন ডাকে বেড়ে হয়েছে ১ কোটি ১০ লাখ টাকা। কোটি টাকার খেলোয়াড় হয়ে প্রত্যাশার চাপ কি অনুভব করছেন, এই প্রশ্নের উত্তরে আজকের পত্রিকাকে নাঈম শেখ বলেন, ‘অবশ্যই। এটাই হচ্ছে আমার লক্ষ্য। যখনই যে জায়গায় যে অবস্থায় খেলি, আমার লক্ষ্য থাকে দলের হয়ে সেরাটা দেওয়া। রানের দিক থেকে লক্ষ্য থাকে যে আমি সেরা দশ কিংবা পাঁচে থাকব, সব সময় দাপট দেখিয়ে খেলব।’
ঢাকার পাঁচ তারকা হোটেলে যখন নিলাম চলছে, নাঈম তখন ব্যস্ত সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। কোটি টাকায় চট্টগ্রাম রয়্যালসে বিক্রি হওয়ার পর সতীর্থরা তাঁকে নিয়ে অনেক মজা করেছেন বলে জানিয়েছেন তিনি। তাঁর ওপর যাঁরা ভরসা রেখেছেন, তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের পত্রিকাকে নাঈম শেখ বলেন, ‘সত্যি বলতে এভাবে চিন্তা করিনি। ভালো লাগছে। চিন্তা করেছি, আমাকে যে নিলাম থেকে নেবে, তার টিমে আমি খেলব, এটাই আমার ভাবনা ছিল। ও রকম কোনো প্রত্যাশা ছিল না যে কোন দলে যাব, না যাব। যে আমাকে বিড করেছে, তাকে ধন্যবাদ যে আমাকে এভাবে ভরসা করেছে, আমার ওপর ভরসা রেখেছে।
নাঈম সবশেষ বিপিএলে ১৪৩.৯৪ স্ট্রাইকরেটে যে রান করেছেন, সেটা বাংলাদেশের ঘরোয়া ক্রিকেটের সঙ্গে মানানসই হলেও বর্তমান টি-টোয়েন্টিতে ১৮০ থেকে ২০০-এর বেশি স্ট্রাইকরেটে ব্যাটিং করেন অনেকেই। আইপিএলে ২৫০ রানের বেশি লক্ষ্য তাড়া করে জয়ের ঘটনাও রয়েছে। আইপিএলে ব্যাটিং বান্ধব উইকেটে ঝড় তোলা অভিষেক শর্মা, শিবম দুবেরা তাণ্ডব চালান আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেও। বৈভব সূর্যবংশীও ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে সিদ্ধহস্ত।
সূর্যবংশীর মতো ঝোড়ো সেঞ্চুরি করে সদ্য সমাপ্ত রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপে নজর কাড়েন হাবিবুর রহমান সোহান। কাতারের দোহায় হংকংয়ের বিপক্ষে ৩৫ বলে সেঞ্চুরি করে বাংলাদেশের ব্যাটারদের মধ্যে স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে দ্রুততম সেঞ্চুরির কীর্তি গড়েন। রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপ, এনসিএল টি-টোয়েন্টি—টি-টোয়েন্টি সংস্করণের এই টুর্নামেন্টে ১৮০-এর বেশি স্ট্রাইকরেটে ব্যাটিং করেছেন সোহান। এই সোহানকেই বিপিএলের নিলামে রাখা হয়েছে ‘ডি’ ক্যাটাগরিতে। ১৮ লাখ টাকা ভিত্তিমূল্যের এই ক্রিকেটারকে ৫০ লাখ টাকায় কিনেছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। হয়তো নিলামে প্রথম সারির দিকে থাকলে দামের দিক থেকে রেকর্ড গড়তে পারতেন তিনি।
বিপিএলে গতকাল নিলাম চলার সময়ই সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট দিয়েছেন মুশফিকুর রহিম, শেখ মেহেদী হাসানরা। প্রথম দফায় অবিক্রীত থাকার পর মুশফিকুর রহিম ফেসবুকে লিখেছেন, ‘সবকিছুর জন্য আলহামদুলিল্লাহ।’ পরবর্তীতে তাঁকে নিয়েছে নাজমুল হোসেন শান্তর রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। রাজশাহী শান্তকে নিয়েছে সরাসরি চুক্তিতে। শেখ মেহেদী নিলামের সময় ফেসবুকে লিখেছেন, ‘এটা ছিল ভুল সিদ্ধান্ত।’ ভুল সিদ্ধান্ত কী বুঝে তিনি বলেছেন, সে ব্যাপারে স্পষ্ট কিছু ধারণা পাওয়া যায়নি। তবে কোনো একটা ব্যাপার যে মনঃপুত হয়নি, সেটা স্পষ্ট।
ঢাকা ক্যাপিটালস, রংপুর রাইডার্স, চট্টগ্রাম রয়্যালস, নোয়াখালী এক্সপ্রেস, সিলেট টাইটান্স, রাজশাহী রয়্যালস—এই ছয় দল নিয়ে হবে ২০২৬ বিপিএল। যাদের মধ্যে নোয়াখালী এক্সপ্রেস এবারই প্রথমবার টুর্নামেন্টে অংশ নিতে যাচ্ছে। জাকের আলী অনিক ও মাহিদুল ইসলাম অঙ্কনকে অনেকটা না চাইতেও নোয়াখালীকে নিতে হয়েছে। অঙ্কনের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এখনো অভিষেক হয়নি। জাকের বাংলাদেশ দলে সুযোগ পেয়েও নিজেকে প্রমাণ করতে পারছেন না। নিলামের আগে এনামুল হক বিজয়, শফিউল ইসলাম, আলাউদ্দিন বাবুদের রেডফ্ল্যাগে রাখা নিয়ে অনেক আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে। সবশেষ ২০২৫ বিপিএলও নানা নেতিবাচক ঘটনায় খবরের শিরোনাম হয়েছে। এবার ৬ দলের বিপিএল কেমন হয়, সেটা সময়ই বলে দেবে।
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে নিউজিল্যান্ডের মাঠে সবশেষ টেস্ট ওয়েস্ট ইন্ডিজ জিতেছিল ১৯৯৫ সালে। সেবার ওয়েলিংটনে ইনিংস ও ৩২২ রানে জিতেছিল উইন্ডিজ। পরবর্তী ৩০ বছরে নিউজিল্যান্ডের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৪ টেস্ট খেলেছে। যার মধ্যে ১০টিই জিতেছে নিউজিল্যান্ড। চারটি ড্র হয়েছে। এবার ৩০ বছরের অপেক্ষা ফুরোনোর মিশনে নামবে উইন্ডিজ। বাংলাদেশ সময় আগামীকাল ভোর চারটায় ক্রাইস্টচার্চে শুরু হবে নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের প্রথম টেস্ট। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
ক্রাইস্টচার্চ টেস্ট
প্রথম দিন
আগামীকাল ভোর ৪টা
সরাসরি
সনি টেন ১
নারী বিগ ব্যাশ
হারিকেনস-স্টারস
বেলা ২টা ১০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
হকি খেলা সরাসরি
জুনিয়র বিশ্বকাপ
বেলা ২টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
