Ajker Patrika
ক্রিকেট

‘কোহলির জন্য রান করা চা বানানোর মতোই সহজ’

ক্রীড়া ডেস্ক    
বিরাট কোহলি। ছবি: ক্রিকইনফো
বিরাট কোহলি। ছবি: ক্রিকইনফো

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ১৩৫ রানের চোখধাঁধানো ইনিংস উপহার দিয়েছেন বিরাট কোহলি। এই ইনিংস খেলে সাবেক অধিনায়ক প্রমাণ করলেন–এখনো ফুরিয়ে যাননি তিনি। এমন দারুণ ব্যাটিং দেখে কোহলিকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন ভারতের সাবেক ব্যাটার বিরেন্দর শেবাগ।

ওয়ানডেতে এটা কোহলির ৫২ তম শতক; ৩ সংস্করণ মিলিয়ে ৮৩ তম। দ্বিতীয় উইকেটে রোহিত শর্মাকে নিয়ে ১৩৬ রানের জুটি গড়েন তিনি। নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৩৪৯ রানের পুঁজি পায় ভারত। জবাবে ৩৩২ রানে থামে দক্ষিণ আফ্রিকা। দল জেতানো ইনিংস খেলে ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন কোহলি। এই সেঞ্চুরিতে করে ২০২৭ বিশ্বকাপ খেলার দাবিকে আরও জোরালো করলেন ইতিহাসের সেরা ব্যাটারদের একজন।

কোহলির সবশেষ সেঞ্চুরির পর শেবাগ বলেন, ‘কোহলি আবারও দেখিয়েছে যে তাঁর জন্য রান করা তত সহজ যতটা সহজে আমরা চা বানাই। কোহলি রেকর্ডের পেছনে ছুটছে না, রেকর্ড কোহলির পেছনে ছুটছে। রানের প্রতি তাঁর ক্ষুধা এবং আবেগ আজও একই রয়ে গেছে। রাজা রাজাই থাকেন।’

কোহলির ব্যাটিং নিয়ে ভারতের ব্যাটিং কোচ সিতাংশু কটক বলেন, ‘আমি কোহলির ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলার কোনো কারণ দেখছি না। সে যেভাবে ব্যাট করছে, এটা অসাধারণ। যেভাবে পারফর্ম করছে, ফিটনেস বজায় রেখেছে তাতে তাঁকে নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলাই ঠিক না।’

লম্বা অভিজ্ঞতার পর এখন আর প্রস্তুতির উপর নির্ভর করেন না কোহলি। ক্রিকেটকে এখন মানসিক বিষয় মনে করেন তিনি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সেঞ্চুরির পর কোহলি বলেন, ‘আমি কখনই খুব বেশি প্রস্তুতিতে বিশ্বাসী ছিলাম না। ক্রিকেট আমার মানসিক বিষয়। যতক্ষণ মানসিকভাবে অনুভব করি ততক্ষণ আমি ক্রিকেট খেলতে পারি। আমি প্রতিদিন কঠোর পরিশ্রম করি। এটার সঙ্গে ক্রিকেটের কোনো সম্পর্ক নেই। এটি আমার জীবনযাত্রার ধরণ।’

বিষয়:

খেলাকোহলিক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ফটিকছড়িতে আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিল, আটক দুই

লিটনদের ‘ফাইনাল’ ম্যাচ দিনের আলোয়

আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপিতে যোগ দিলেন রেজা কিবরিয়া, প্রার্থী হচ্ছেন কোন আসনে

আজকের রাশিফল: প্রাক্তনের মেসেজ পেয়ে আবেগে ভেসে যাবেন, কর্মক্ষেত্রে প্রশংসিত হবেন

লবণাক্ত সুন্দরবনে মাটির গভীরে আছে দুটি বিশাল মিঠাপানির ভান্ডার: গবেষণা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জাতপাতের বলি প্রেমিক, মৃতদেহের সামনে সিঁদুর পরে তরুণী বললেন, ‘আমাদের ভালোবাসাই জিতেছে’

জাতপাতের বলি প্রেমিক, মৃতদেহের সামনে সিঁদুর পরে তরুণী বললেন, ‘আমাদের ভালোবাসাই জিতেছে’

বার্ষিক ও নির্বাচনী পরীক্ষায় শিক্ষকদের উপস্থিতির রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ

বার্ষিক ও নির্বাচনী পরীক্ষায় শিক্ষকদের উপস্থিতির রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ

বিশ্বজুড়ে যুদ্ধের দামামা: সমরাস্ত্র শিল্পের মুনাফা বেড়ে ৬৭৮ বিলিয়ন ডলার

বিশ্বজুড়ে যুদ্ধের দামামা: সমরাস্ত্র শিল্পের মুনাফা বেড়ে ৬৭৮ বিলিয়ন ডলার

নাসিরুদ্দিন শাহের সঙ্গে দ্বন্দ্ব মিটল অনুপম খেরের

নাসিরুদ্দিন শাহের সঙ্গে দ্বন্দ্ব মিটল অনুপম খেরের

খুলনায় ভাড়াটে খুনি-আতঙ্ক

খুলনায় ভাড়াটে খুনি-আতঙ্ক