টি-টোয়েন্টি চ্যালেঞ্জ কাপে অপরাজেয়র হ্যাটট্রিক জয়

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সিসিডিএম টি-টোয়েন্টি চ্যালেঞ্জ কাপে তৃতীয় রাউন্ডের খেলা শেষ হয়েছে আজ। ফাইল ছবি

সিসিডিএম চ্যালেঞ্জ কাপে তিনটি করে ম্যাচ খেলে ফেলেছে অংশগ্রহণকারী দলগুলো। প্রথম ৩ ম্যাচ শেষে শতভাগ জয়ের দেখা পেয়েছে অপরাজেয়। নিজেদের সবশেষ ম্যাচে আজ অদ্বিতীয়কে ৪ রানে হারিয়েছে তৌহিদ খানের দল।

ঢাকার ক্রিকেটার্স একাডেমি গ্রাউন্ডে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৫৮ রান করে অপরাজেয়। এরপর বোলিংয়ে নেমে অদ্বিতীয়কে ১৫৪ রানের বেশি করতে দেয়নি দলটি। অলরাউন্ড পারফর্ম করে ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন শেখ নাহিদ। ৭ বলে ১৬ রান করার পর বল হাতে ২ উইকেট নেন তিনি।

অপরাজেয়র মতো দুরন্তও টানা ২ জয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করেছিল। তৃতীয় ম্যাচে এসে অগ্রণীর কাছে ৫ উইকেটে হারায় হ্যাটট্রিক জয়ের স্বাদ পাওয়া হয়নি তাদের। পুবেরগাঁও ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এক নম্বর মাঠে ৫ বল হাতে রেখে দুরন্তর দেওয়া ১৮৬ রানের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় অগ্রণী।

পুবেরগাঁও ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুই নম্বর মাঠে অনির্বাণের বিপক্ষে দুর্বার জিতেছে ৬ উইকেটে। ১৯.১ ওভারে অনির্বাণের করা ১৬৪ রান টপকে যায় তারা। দিনের সবচেয়ে বড় জয়ের সাক্ষী হয়েছে অকুতোভয়। অদম্যর বিপক্ষে তারা জিতেছে ৯ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে। ১১ বল হাতে রেখে অদম্যর দেওয়া ১৩৯ রানের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় অকুতোভয়। অনির্বাণকে হারিয়ে টুর্নামেন্ট শুরুর পর অপরাজয়ের কাছে হেরে যায় জাকারিয়া মাসুদের দল। জয়ে ফিরতেও সময় নিল না তারা।

