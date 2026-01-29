টি-টোয়েন্টি চ্যালেঞ্জ কাপে অপরাজেয়র হ্যাটট্রিক জয়

সিসিডিএম চ্যালেঞ্জ কাপে তিনটি করে ম্যাচ খেলে ফেলেছে অংশগ্রহণকারী দলগুলো। প্রথম ৩ ম্যাচ শেষে শতভাগ জয়ের দেখা পেয়েছে অপরাজেয়। নিজেদের সবশেষ ম্যাচে আজ অদ্বিতীয়কে ৪ রানে হারিয়েছে তৌহিদ খানের দল।
ঢাকার ক্রিকেটার্স একাডেমি গ্রাউন্ডে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৫৮ রান করে অপরাজেয়। এরপর বোলিংয়ে নেমে অদ্বিতীয়কে ১৫৪ রানের বেশি করতে দেয়নি দলটি। অলরাউন্ড পারফর্ম করে ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন শেখ নাহিদ। ৭ বলে ১৬ রান করার পর বল হাতে ২ উইকেট নেন তিনি।
অপরাজেয়র মতো দুরন্তও টানা ২ জয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করেছিল। তৃতীয় ম্যাচে এসে অগ্রণীর কাছে ৫ উইকেটে হারায় হ্যাটট্রিক জয়ের স্বাদ পাওয়া হয়নি তাদের। পুবেরগাঁও ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এক নম্বর মাঠে ৫ বল হাতে রেখে দুরন্তর দেওয়া ১৮৬ রানের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় অগ্রণী।
পুবেরগাঁও ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুই নম্বর মাঠে অনির্বাণের বিপক্ষে দুর্বার জিতেছে ৬ উইকেটে। ১৯.১ ওভারে অনির্বাণের করা ১৬৪ রান টপকে যায় তারা। দিনের সবচেয়ে বড় জয়ের সাক্ষী হয়েছে অকুতোভয়। অদম্যর বিপক্ষে তারা জিতেছে ৯ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে। ১১ বল হাতে রেখে অদম্যর দেওয়া ১৩৯ রানের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় অকুতোভয়। অনির্বাণকে হারিয়ে টুর্নামেন্ট শুরুর পর অপরাজয়ের কাছে হেরে যায় জাকারিয়া মাসুদের দল। জয়ে ফিরতেও সময় নিল না তারা।
প্রথম যেকোনো কিছু জয়ের উপলক্ষে খেলোয়াড়দের অনুভূতি আসলে অন্যরকমই। আর যদি প্রথমবার আয়োজিত কোনো টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হওয়া যায়, তাহলে সেটা বিশেষ এক মাত্রা যোগ করে। সাবিনা খাতুনরা আজ ঢাকার বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পরই ছাদখোলা বাসে উদযাপন শুরু করে দিয়েছেন।৪ মিনিট আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ মাঠে গড়াতে বেশি সময় বাকি নেই। আইসিসির এই ইভেন্ট শুরুর আগে নেতিবাচক খবরই শোনা যাচ্ছে বেশি। ভারত-শ্রীলঙ্কায় হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এক শর কাছাকাছি ক্রিকেটার চরম ঝুঁকিতে আছেন বলে জানা গেছে।২৬ মিনিট আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরুর আগমুহূর্তে পাকিস্তানের অংশগ্রহণ নিয়ে তৈরি হয়েছে ঘোর অনিশ্চয়তা। ২৪ জানুয়ারি আইসিসি বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশের নাম ছেঁটে ফেলার পর পাকিস্তানের বর্জন নিয়ে শুরু হয় আলোচনা। এবার সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্ট দিয়ে আইসল্যান্ড রীতিমতো ঘুম উড়িয়ে দিয়েছে পাকিস্তানের।২ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সামনে রেখে রীতিমতো ঝড় বইয়ে যাচ্ছে ক্রিকেটাঙ্গনে। নিরাপত্তা শঙ্কা থাকায় ভারতে যেতে রাজি হয়নি বাংলাদেশ। এই ইস্যুতে বিরোধ সৃষ্টি হয় দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে। এই বিরোধে পুরোপুরি চুপচাপ শ্রীলঙ্কা। নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করতেই এই অবস্থান নিয়েছে লঙ্কানরা।২ ঘণ্টা আগে