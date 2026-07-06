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প্রথম ওয়ানডেতে টস জিতল বাংলাদেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৬ জুলাই ২০২৬, ১৩: ১৬
প্রথম ওয়ানডেতে টস জিতল বাংলাদেশ
জিম্বাবুয়েক ব্যাটিংয়ে পাঠিয়েছেন মিরাজ। ফাইল ছবি

টেস্ট সিরিজে বাজেভাবে হারার পর এবার ওয়ানডে সিরিজের পালা। ৩ ম্যাচ সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে মাঠে নেমেছে বাংলাদেশ ও জিম্বাবুয়ে। হারারে স্পোর্টস ক্লাব মাঠে টস জিতেছেন সফরকারী দলের অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ। আগে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

দুই দলের একাদশ:

বাংলাদেশ: মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান তামিম, নাজমুল হোসেন শান্ত, তাওহীদ হৃদয়, মোসাদেক হোসেন, রিশাদ হোসেন, তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, নাহিদ রানা, সৌম্য সরকার, নুরুল হাসান সোহান।

জিম্বাবুয়ে: বেন কারান, ব্রায়ান বেনেট, ইনোসেন্ট কাইয়া, ক্রেইগ আরভিন, সিকান্দার রাজা, ওয়েসলি মাধেভেরে, ক্লাইভ মাদান্দে, ব্র্যাড ইভান্স, নিউম্যান নিয়ামহুরি, রিচার্ড এনগারাভা (অধিনায়ক), ব্লেসিং মুজারাবানি।

বিষয়:

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