পাকিস্তান ম্যাচের আগে সাইফকে নিয়ে কী বলছেন মালিক–হার্শা

ক্রীড়া ডেস্ক
এশিয়া কাপে ব্যাট হাতে দারুণ ছন্দে আছেন সাইফ হাসান। অনুমিতভাবেই এই ওপেনারের প্রতি প্রত্যাশা বেড়ে গেছে সবার। পাকিস্তানের বিপক্ষে সুপার ফোরের ম্যাচেও ২৬ বছর বয়সী ক্রিকেটারকে ব্যাট হাতে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে হবে বলে মনে করেন শোয়েব মালিক, হার্শা ভোগলেরা।
এশিয়া কাপে এখন পর্যন্ত ৩ ম্যাচে মাঠে নেমেছেন সাইফ। গ্রুপ পর্বে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ২৮ বলে করেন ৩০ রান। টি–টোয়েন্টির সঙ্গে মানানসই না হলেও তানজিদ হাসান তামিমের সঙ্গে ৬৩ রানের উদ্বোধনী জুটি গড়তে তার এই ইনিংস রেখেছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এরপর টানা দুই ম্যাচে ফিফটি হাঁকান সাইফ। সুপার ফোরের প্রথম ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে ৪ উইকেটে হারানোর পথে ৪৫ বলে খেলেন ৬১ রানের ইনিংস। জেতেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। শেষ চারের দ্বিতীয় ম্যাচে গতকাল ভারতের কাছে ৪১ রানে হেরে যায় বাংলাদেশ।
ভারতের করা ১৬৮ রানের জবাব দিতে নেমে ১২৭ রানে অলআউট হয় বাংলাদেশ। দল হারলেও ব্যাট হাতে একা লড়াই করে গেছেন সাইফ। নবম ব্যাটার হিসেবে প্যাভিলয়নের পথ ধরার আগে ৫১ বলে ৬৯ রান এনে দেন এই ডানহাতি। ব্যাটিং দৃঢ়তা দেখিয়ে ইতোমধ্যে বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছেন সাইফ। ফর্মে থাকায় দায়িত্ব বেড়ে গেছে এই ওপেনারের। পাকিস্তানের বিপক্ষে তাই তাকে দায়িত্ব নিয়ে খেলার পরামর্শ দিয়েছেন হার্শা, মালিকরা।
মালিক বলেন, ‘দুবাইয়ের উইকেট স্লো। এখানে ফ্রন্ট ফুটে যে খেলার চেষ্টা করবে সে সফল হতে পারবে। এখানকার কন্ডিশন সাইফের ব্যাটিংয়ের জন্য খুবই সহায়ক। খেয়াল করলে দেখবেন সে সামনের দিকেই বেশিরভাগ ছক্কা মেরেছে। বাংলাদেশ ফাইনালে যেতে চাইলে সাইফকে পাকিস্তানের বিপক্ষে ভালো ব্যাটিং করতে হবে।’
মালিকের মতো প্রায় একই রকম কথা বলেছেন হার্শা, ‘পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচে সাইফের উপর আমার নজর থাকবে। সে নিয়মিত রান করছে। যেটা বাংলাদেশের জন্য খুবই ভালো। পাকিস্তান ম্যাচেও স্পটলাইট থাকবে সাইফের দিকে।’
প্রথম দল হিসেবে এশিয়া কাপের ফাইনালে পা রেখেছে ভারত। তাতে বিদায় নিশ্চিত হয়েছে শ্রীলঙ্কার। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচের বাকি জায়গাটির জন্য রাতে দুবাইয়ে পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ। সুপার ফোরে দুটি করে ম্যাচ শেষ একটি করে জয় তুলে নিয়েছে উভয় দল। তাই পাকিস্তান ও বাংলাদেশ ম্যাচটি রূপ নিয়েছে অলিখিত সেমিফাইনালে। তাই ম্যাচটি দুই দলের জন্যই মহাগুরুত্বপূর্ণ।
