টস জিতে বোলিংয়ে বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
টস জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন লিটন দাস। ফাইল ছবি

‘ইতিহাস তৈরিই হয় ভাঙার জন্য’— এশিয়া কাপের ক্যাপ্টেনস মিটে বেশ আত্মবিশ্বাস নিয়ে কথাটি বলেন লিটন দাস। এবার তা মাঠে প্রতিফলন করার পালা। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে প্রথম ম্যাচে হংকংয়ের বিপক্ষে টস জিতে আগে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ।

হংকংয়ের বিপক্ষে পূর্বঅভিজ্ঞতা অবশ্য ভালো নয়। টি-টোয়েন্টিতে এক ম্যাচ খেলে একটিতেই হেরেছে বাংলাদেশ। চট্টগ্রামে ২০১৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে হংকং সেই ম্যাচ জিতেছিল দুই উইকেটের ব্যবধানের। সেই হারের ক্ষতে এবার প্রলেপ দেওয়ার লক্ষ্য লিটনদের সামনে। সেখানে টানা ৩ সিরিজ জয়ের আত্মবিশ্বাস কাজে দেবে অনেকটাই।

একাদশে দুই স্পিনার ও তিন পেসার নিয়ে খেলছে বাংলাদেশ। সুযোগ পাননি সাইফ হাসান, নুরুল হাসান সোহান, সাইফ উদ্দিন, শরিফুল ইসলাম ও নাসুম আহমেদ।

বাংলাদেশ একাদশ: তানজিদ হাসান, পারভেজ হোসেন ইমন, লিটন দাস (অধিনায়ক), তাওহীদ হৃদয়, জাকের আলী, শামীম পাটোয়ারি, শেখ মেহেদী, রিশাদ হোসেন, তানজিম হাসান সাকিব, তাসকিন আহমেদ ও মোস্তাফিজুর রহমান।

প্রিয় জেন-জি সন্তানেরা, আমি শিবপুরীতে—নেপালের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর চিঠি

প্রিয় জেন-জি সন্তানেরা, আমি শিবপুরীতে—নেপালের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর চিঠি

নেত্রকোনায় সাবেক ছাত্রদল নেতাকে মারধর বর্তমান সভাপতির

নেত্রকোনায় সাবেক ছাত্রদল নেতাকে মারধর বর্তমান সভাপতির

ঘুষকাণ্ডে বিআইডব্লিউটিএর দুই কর্মকর্তা বরখাস্ত

ঘুষকাণ্ডে বিআইডব্লিউটিএর দুই কর্মকর্তা বরখাস্ত

তারেক রহমানকে বিএনপি নেতার খোলাচিঠি

তারেক রহমানকে বিএনপি নেতার খোলাচিঠি

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ফের গণপিটুনিতে দুই তরুণের মৃত্যু

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ফের গণপিটুনিতে দুই তরুণের মৃত্যু

