ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের টিকিটের দাম কমল

ক্রীড়া ডেস্ক
পাকিস্তান-ভারত ম্যাচকে ঘিরে দর্শকদের আগ্রহ বরাবরই শীর্ষে। চলতি এশিয়া কাপেও গ্রুপপর্বে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুটি দেশের লড়াই দেখার জন্য তাকিয়ে ক্রিকেট বিশ্ব। তবে ম্যাচটির টিকিট নিয়ে এবার দর্শকদের মধ্যে কাড়াকাড়ি নেই। এই পরিস্থিতিতে ম্যাচটির টিকিটের দাম কমিয়েছে কর্তৃপক্ষ।
৯ সেপ্টেম্বর আরব আমিরাতে শুরু হওয়া এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান মুখোমুখি হবে ১৪ সেপ্টেম্বর। দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের এই ম্যাচটির টিকিট নিয়ে দর্শকদের চাহিদা আগের মতো আর তুঙ্গে নেই। ম্যাচটি শুরুর বাকি মাত্র দুই দিন, তারপরও দর্শকদের কাছে আশানুরূপ সাড়া না পাওয়ায় ম্যাচটির স্ট্যান্ডার্ড টিকিটের দাম ১২৫ দিরহাম কমানো হয়েছে। আগে যে টিকিটের দাম ছিল ৪৭৫ দিরহাম, সেটি কমিয়ে ৩৫০ দিরহাম করা হয়েছে।
গণমাধ্যমের দাবি, দুই দলের বেশ কয়েকজন তারকা ক্রিকেটারের অনুপস্থিতির কারণে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের টিকিটের চাহিদা তুলনামূলকভাবে কমেছে! সবশেষ টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলে এই সংস্করণ থেকে বিদায় নিয়েছেন ভারতের দুই তারকা ব্যাটার রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। অন্যদিকে এই সংস্করণের সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পারায় পাকিস্তান দল থেকে জায়গা হারিয়েছেন বাবর আজম, মোহাম্মদ রিজওয়ানদের মতো তারকারা। তাদের অনুপস্থিতিতে কিছুটা হলেও আকর্ষণ হারিয়েছে ভারত-পাকিস্তান লড়াই। যার প্রভাব সুস্পষ্ট টিকিট বিক্রিতে।
এশিয়া কাপে জাতীয় দলের ব্যস্ততা থাকায় এবার জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) টি-টোয়েন্টিতে দেখা যাবে না লিটন দাস, তাওহীদ হৃদয়, তাসকিন আহমেদ, পারভেজ হোসেন ইমন, তানজিদ তামিম, মোস্তাফিজুর রহমান বা জাকের আলীদের। তবে তাঁরা পুরোপুরি বাদ পড়েননি, বিভিন্ন দলের স্ট্যান্ডবাই তালিকায় রাখা হয়েছে তাঁদের নাম।২৪ মিনিট আগে
সংযুক্ত আরব আমিরাতকে উড়িয়ে এশিয়া কাপে দুর্দান্ত শুরু করেছে ভারত। কাল মাঠে নামছে তাদের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তান। ওমানের বিপক্ষে সেই ম্যাচে অধিনায়ক সালমান আলী আগার খেলা নিয়ে রয়েছে শঙ্কা। কাল যদি না খেলেন তাহলে রোববার ভারতের বিপক্ষে খেলতে পারবেন তো?২ ঘণ্টা আগে
নেপালে সরকার বিরোধী আন্দোলনের কারণে আটকে থাকার পর অবশেষে ঢাকায় ফিরেছে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল। আজ দুপুর ৪টা ৩৫ মিনিটে বিমানবাহিনীর বিশেষ এক ফ্লাইটে ঢাকায় পা রেখেছে তারা। একই ফ্লাইটে ফিরেছেন নেপালে খেলা কাভার করতে যাওয়া সাংবাদিকেরাও।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে সর্বকালের সেরা ফুটবলারের স্বীকৃতি দিয়েছে পর্তুগিজ লিগ। বুধবার পোর্তোতে অনুষ্ঠিত লিগা পর্তুগাল গালায় সিআরসেভেনকে এই পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। ফুটবলে দারুণ সব অর্জনের কারণে তাঁকে এই পুরস্কার দিয়েছে পর্তুগিজ লিগ।৩ ঘণ্টা আগে