ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের টিকিটের দাম কমল

ক্রীড়া ডেস্ক    
১২৫ দিরহাম কমানো হয়েছে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের টিকিটের দাম। ফাইল ছবি
পাকিস্তান-ভারত ম্যাচকে ঘিরে দর্শকদের আগ্রহ বরাবরই শীর্ষে। চলতি এশিয়া কাপেও গ্রুপপর্বে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুটি দেশের লড়াই দেখার জন্য তাকিয়ে ক্রিকেট বিশ্ব। তবে ম্যাচটির টিকিট নিয়ে এবার দর্শকদের মধ্যে কাড়াকাড়ি নেই। এই পরিস্থিতিতে ম্যাচটির টিকিটের দাম কমিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

৯ সেপ্টেম্বর আরব আমিরাতে শুরু হওয়া এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান মুখোমুখি হবে ১৪ সেপ্টেম্বর। দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের এই ম্যাচটির টিকিট নিয়ে দর্শকদের চাহিদা আগের মতো আর তুঙ্গে নেই। ম্যাচটি শুরুর বাকি মাত্র দুই দিন, তারপরও দর্শকদের কাছে আশানুরূপ সাড়া না পাওয়ায় ম্যাচটির স্ট্যান্ডার্ড টিকিটের দাম ১২৫ দিরহাম কমানো হয়েছে। আগে যে টিকিটের দাম ছিল ৪৭৫ দিরহাম, সেটি কমিয়ে ৩৫০ দিরহাম করা হয়েছে।

গণমাধ্যমের দাবি, দুই দলের বেশ কয়েকজন তারকা ক্রিকেটারের অনুপস্থিতির কারণে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের টিকিটের চাহিদা তুলনামূলকভাবে কমেছে! সবশেষ টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলে এই সংস্করণ থেকে বিদায় নিয়েছেন ভারতের দুই তারকা ব্যাটার রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। অন্যদিকে এই সংস্করণের সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পারায় পাকিস্তান দল থেকে জায়গা হারিয়েছেন বাবর আজম, মোহাম্মদ রিজওয়ানদের মতো তারকারা। তাদের অনুপস্থিতিতে কিছুটা হলেও আকর্ষণ হারিয়েছে ভারত-পাকিস্তান লড়াই। যার প্রভাব সুস্পষ্ট টিকিট বিক্রিতে।

খেলাএশিয়া কাপক্রিকেট
